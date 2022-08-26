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Танк K2 Black PantherФото: Kim Hee-Chul/epa/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Южная Корея поставит Польше около 400 танков и гаубиц

Анатолий Арни
2 ч. назад

Польша подписала с Южной Кореей контракт на поставки вооружения на сумму в несколько миллиардов евро - первые партии техники прибудут в страну до конца года.

https://www.dw.com/ru/polsa-zakupila-u-uznoj-korei-okolo-400-tankov-i-gaubic/a-62948247

Южная Корея станет крупным поставщиком танков и гаубиц для Польши - страны подписали контракт на поставку как минимум 400 экземпляров техники. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, которые в пятницу, 26 августа, привело агентство dpa, поставки начнутся до конца 2022 года.

В первых партиях окажутся десять южнокорейских танков K2 Black Panther ("Черная пантера"), а также 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Всего Польша в рамках сделки закупит 180 танков и 212 гаубиц, которые южнокорейская сторона должна будет предоставить до 2025 года, а также амуницию к ним.

Министр не сообщил деталей о сумме сделки, но по данным источников dpa, она превышает несколько миллиардов евро. Ранее сообщалось о намерении Польши закупить у Южной Кореи более 1000 танков, гаубиц и самолетов.

В начале августа Блащак в очередной раз заявил, что в связи с действиями России на международной арене Польша намерена создать "самую большую сухопутную армию" среди европейских стран-членов НАТО, и она должна быть "такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх".

Польша нуждается в новой технике ввиду помощи Украине

Закупку вооружения у Южной Кореи Польша стала обсуждать в связи со спорными ситуациями в вопросе "круговых поставок" вооружения Украине. Согласно этой договоренности, Польша передала стране танки Т-72, бронетранспортеры БМП-1, а также реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы "Дана" чехословацкого производства, находившиеся в резерве польских ВС, а взамен должна была получить вооружение из Германии.

Однако в поставках немецкого вооружения возникли ощутимые заминки, что привело к открытому осуждению правительства ФРГ со стороны польских политиков. В ответ на это глава немецкого МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что власти страны изучат, как можно оказать Польше "активное содействие иным образом".

Южная Корея - один из крупнейших поставщиков оружия в мире

Южнокорейская техника находится на вооружении более десятка стран мира, от Норвегии до Египта и Австралии. Одним из главных преимуществ перед конкурентами у Южной Кореи стала цена - к примеру, стоимость истребителя KAI T-50 (другое название FA-50) при массовых закупках, предположительно, составляет около 30 млн долларов, что значительно дешевле, чем американский F-35 (не менее 77 млн долларов в базовой комплектации. - Ред.).

Также иностранные государства считают южнокорейское военное оборудование надежным и технологически продвинутым - репутации разработчиков, в том числе, способствует и непосредственная близость обладающей ядерным оружием Северной Кореи.

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