Как танки "Леопард" стали яблоком раздора между Берлином и Варшавой

"Немецкое правительство ошарашено, я бы так сказал". Столь недипломатично ответил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) на вопрос журналиста о реакции федерального правительства на прозвучавшую из уст польского президента острую критику в адрес Германии. Анджей Дуда обвинил Берлин в нарушении обещания, данного Польше - поставить немецкие танки взамен тех Т-72 советского производства, которые Варшава предоставила Украине из собственных резервов.

Немецкие оппозиционные консерваторы, в свою очередь, резко критикуют правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за промедление с поставками тяжелых вооружений самой Украине и утаивание неких "договоренностей" с партнерами по НАТО о непередаче украинской армии современной западной боевой техники.

Насколько справедлива критика польского президента и немецких христианских демократов?

В чем суть круговых поставок вооружений Украине

Удивив журналистов словами об "ошарашенном правительстве", Штеффен Хебештрайт рассказал им на правительственной пресс-конференции некоторые детали из договоренности с Польшей о так называемых круговых поставках оружия.

Речь идет о передаче восточноевропейским партнерам по НАТО, на вооружении которых до сих пор осталась боевая техника советского производства, западных вооружений в обмен на те, которые они передают в помощь украинской армии, отражающей российскую агрессию.

Чешский Т-72 на совместных учениях стран НАТО в сентябре 2021 года

Соответствующее постановление на этот счет еще 28 апреля принял бундестаг, причем голосами как партий правительственной коалиции, так и консервативной оппозиции. Депутаты призвали правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений, например, в рамках круговых поставок".

Такой обмен советских видов вооружения на немецкие осуществляется, например, с Чехией. По сообщениям СМИ, Прага отправила в Украину танки Т-72, бронетранспортеры БМП-1, а также реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы "Дана" чехословацкого производства. Взамен чешская армия получит за счет правительства Германии, в частности, 15 немецких "Леопардов".

Какие немецкие танки хотела получить Польша

Такая же схема была предусмотрена и с Польшей. Но есть разница в деталях, причем существенная. Чехи согласились на танки Leopard 2 A4, которые с 1979 года стали поступать на вооружение бундесвера взамен боевых машин первого поколения - Leopard 1. Польша же, рассказал Хебештрайт, захотела взамен своих Т-72 сразу самые современные немецкие танки Leopard 2 A7. На сайте завода-производителя концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW) можно получить исчерпывающую информацию, чем отличается модификация Leopard 2 A4 от более современной Leopard 2 A7.

Штеффен Хебештрайт почти всегда сопровождает канцлера Олафа Шольца

"Проблема в том, - пояснил Хебештрайт, - что у самого бундесвера такие танки имеются только в ограниченном количестве, если не ошибаюсь, их примерно 50. Другие - на подходе. Но они не простаивают где-нибудь на автомобильной парковке или заводской территории, их еще надо произвести, на что потребуется много времени".

По его словам, Берлин объяснил польской стороне ситуацию, добавив, что и танков Leopard 2 A4 у бундесвера не в избытке, после чего переговоров на эту тему больше не было. Кстати, в модернизированных танках Leopard 2 A7 заинтересована и Чехия, но от 40 до 50 таких боевых машин она планирует заказать в будущем у самого производителя.

Что именно сказала статс-секретарь Минобороны Германии

У немецких консерваторов поводом раскритиковать подход правительства социал-демократа Шольца к поставкам тяжелых вооружений Украине стало двусмысленное высказывание парламентской статс-секретаря министерства обороны Германии Симтье Мёллер (Siemtje Möller).

Отвечая на вопрос ведущего программы Berlin direkt на телеканале ZDF о причинах промедления с поставками тяжелых вооружений Украине, она заявила, что в НАТО есть договоренность, "с которой согласны все", о том, что в Украину "не поставляются боевые танки и бронетранспортеры западного производства". Чуть позже и информационное агентство DPA со ссылкой на "круги альянса в Брюсселе" сенсационно сообщило о том, что в НАТО существует "неформальный уговор об отказе от поставок в Украину определенных систем вооружения".

Немецкие "Гепарды" начнут поставляться Украине в июле

Христианских демократов возмутило и само наличие такого "уговора", и тот факт, что правительство не сочло нужным проинформировать о подобном решении НАТО немецких парламентариев, которые совсем недавно подавляющим большинством высказались за помощь Украине и тяжелыми вооружениями.

"Советую еще раз посмотреть (передачу Berlin direkt. - Ред.) и послушать, что именно сказала статс-секретарь, - предложил через журналистов оппонентам правительства пресс-секретарь Минобороны ФРГ капитан первого ранга Давид Хельмбольд (David Helmbold). - Важна точность цитаты. О решении не было речи".

НАТО не хочет оказаться втянутым в войну России против Украины

Что же касается процесса согласования поставок тех или иных вооружений Украине теми или иными странами НАТО, то неформальная договоренность (а не решение) пока воздержаться от предоставления западных тяжелых вооружений Украине и в самом деле есть, о чем "комитет бундестага по вопросам обороны был исчерпывающе проинформирован в середине мая", сообщил Вольфганг Хельмих (Wolfgang Hellmich) из фракции правящих социал-демократов.

Причины такой "воздержанности" понятны. Во-первых, это чисто прагматичные соображения. Какой толк отправлять украинцам сложную боевую технику, обращению с которой надо долго учиться? Куда разумнее пополнить арсеналы Украины теми танками, которые и так есть у нее на вооружении. Именно такую цель и преследуют круговые поставки.

Украинские военнослужащие уже проходят в Германии обучение применению гаубиц PzH 2000

Вторая причина - опасения стран НАТО оказаться втянутыми в войну России против Украины, то есть нежелание рисковать возникновением третьей мировой войны. В альянсе полагают, что Кремль может расценить поставки Украине западных тяжелых вооружений или авиации как вступление в войну. Именно поэтому, по некоторым сведениям, в НАТО настоятельно рекомендовали Польше отказаться от плана передачи ВВС Украины польских легких истребителей МиГ-29. А французский президент Эмманюэль Макрон еще в марте говорил о "границе, которая заключается в том, чтобы не стать участником войны".

Вместе с тем ситуация и на фронте в Украине, и на мировой арене постоянно меняется, а с ней - и оценка возможных рисков. Вот и Германия постепенно отходит от прежнего жесткого отказа от поставок своих тяжелых вооружений Украине. В июле туда начнут поставлять зенитные самоходные установки "Гепард", а затем и тяжелые самоходные гаубицы PzH 2000. Обучение украинских экипажей работе с этой техникой уже проводиться на полигонах в Германии.

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