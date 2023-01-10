Бои за Соледар: что нужно знать о пригороде Бахмута

Соседний с Бахмутом Соледар в начале года стал местом самых ожесточенных боев на востоке Украины. Его ценность - стратегическое расположение, месторождение соли и сеть подземных туннелей.

Соледар. Название этого украинского города в первые дни 2023 года звучит в новостях во всем мире. За пригород Бахмута в Донецкой области сейчас идут самые ожесточенные бои в войне России против Украины. По состоянию на вторник, 10 января, украинские войска утратили контроль над большей частью Соледара, но пытаются вернуть позиции. Сообщалось о переброске подкрепления и блиц-визите в город командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского.

Чем важны Соледар и Бахмут

С военной точки зрения Соледар важен прежде всего своим расположением - в 15-18 километрах к северо-востоку от Бахмута. Оба города живут под обстрелами с первых дней вторжения РФ, то есть почти год. С лета 2022 года российские военные штурмуют Бахмут, но до недавнего времени продвигались медленно. Утрата Соледара будет означать, что риск окружения более крупного Бахмута резко возрастает.

Горящее здание в Бахмуте после российского обстрела, 23 декабря 2022 года Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Сам Бахмут, который при советской власти и до 2016 года назывался в честь лидера местных коммунистов Артемовск, имеет стратегическое значение. Он расположен на трассе Е40 примерно на полпути из Харькова в Ростов-на-Дону. Бахмут сдерживает продвижение армии РФ дальше на запад в сторону целого ряда городов, прежде всего Краматорска - крупного административного, промышленного и оборонного центра подконтрольной Киеву части Донецкой области. От Бахмута до Краматорска около 50 км, но между ними много линий обороны, поэтому некоторые эксперты говорят, что потеря Бахмута не будет критичной для других районов.

Бахмут - город, куда зимой 2015 отступали украинские войска после ожесточенных боев и потери Дебальцево. Незадолго до этого, после переговоров в Минске в сентябре 2014 года (первые минские соглашения. - Ред.), в соседнем Соледаре расположился штаб так называемого Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Это был орган российских и украинских военных, а также представителей ОБСЕ, которые контролировали размежевание сторон. В 2017 году Россия вышла из СЦКК.

Теперь Бахмут может стать первым крупным городом Донбасса, который Россия может захватить с момента взятия Северодонецка и Лисичанска в Луганской области в начале лета 2022 года.

Подземный город с футбольным полем и санаторием

Соледар известен во всем мире своими соляными месторождениями, поваренную соль там добывают с конца 19-го века. Городом поселок стал в 1965 году, получив труднопроизносимое название Карло-Либкнехтовск - в честь одного из основателей Компартии Германии. С 1991 года он называется Соледар. До вторжения РФ в Украину население города составляло более 10 тысяч жителей, в соседнем Бахмуте - в семь раз больше. Оба города, как и многие другие в Донбассе, весной и летом 2014 года несколько недель контролировались сепаратистами, но были освобождены украинской армией.

Производство поваренной соли в Соледаре, 2018 год Фото: Valentin Sprinchak/TASS/picture alliance/dpa

Предприятие "Артемсоль" в Соледаре обеспечивало более 90 процентов потребностей Украины в поваренной соли, теперь страна вынуждена ее импортировать. После российского вторжения производство остановлено. До войны соляные шахты были магнитом для туристов. В рудники, на глубину от 200 до 300 метров, водили экскурсии. Общая протяженность туннелей оценивается в 300 километров. Один из самых известных поражает размерами: высота - около 30 метров, ширина - 14 метров, длина - около километра.

Под землей расположены музей, церковь, концертный зал, где проводили фестиваль симфонической музыки, футбольное поле, скульптуры из соляных кристаллов, а также спелеосанаторий на 100 пациентов для лечения заболеваний дыхательных путей.

Винные погреба Донбасса

Есть подземные туннели и в самом Бахмуте, где в бывших гипсовых шахтах на глубине около 70 метров размещено производство игристых вин классическим способом. Здесь делали "Советское шампанское", а в независимой Украине - "Артемовское" и "Крым" из винограда, выросшего на полуострове.

Это один из крупнейших заводов в Восточной Европе с недавним объемом производства около 25 миллионов бутылок в год. После российского вторжения завод был остановлен.

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