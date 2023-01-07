ISW: Окружение Бахмута российскими войсками маловероятно

На 319-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 8 января (время московское).

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Две тепловые электростанции были повреждены в результате обстрела ВСУ в подконтрольной России части Донецкой области Украины, заявили власти так называемой "ДНР". "Поселок Новый свет: зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Город Зугрэс: зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье оккупационными властями. По предварительной информации, есть пострадавшие. Официальный Киев пока не прокомментировал информацию.

Генштаб ВСУ: Потери живой силы противника превысили 11 тысяч человек

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Подразделения Сил обороны за сутки отбили атаки российских войск в районах 16 населенных пунктов, говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ . Перечисляются, в частности, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа Донецкой области. По данным Генштаба, общие потери живой силы противника превысили 111 тысяч человек. Также в сводке сообщается о том, что во временно оккупированных Горностаевке, Каирах, Заводовке и Маринском Херсонской области остановлена трансляция украинских телеканалов.

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Вокруг Киева созданы несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров, сообщил в интервью телеканалу "Суспільне" командующий силами обороны столицы Украины Александр Павлюк. "Создана мощная система обороны. Вся граница с Беларусью - это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти нужны большие усилия", - заявил Павлюк.

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После объявленной Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder ряд немецких политиков призвали также направить в Украину танки Leopard. Останавливаться на достигнутом в отношении БМП Marder "было бы неправильно", заявила, в частности, зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы 8 января.

Зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) и вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) также заявил изданиям, что "было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard".

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Успехи российских войск в Соледаре не свидетельствуют о неминуемом окружении Бахмута, вопреки заявлениям российских источников, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, российским силам необходимо по крайней мере установить контроль над трассой Северск-Бахмут и достичь автомагистрали Славянск-Бахмут. "Учитывая, что в последнее время темпы продвижения на этом участке составляют максимум несколько сотен метров в день, крайне маловероятно, что российским силам удастся скоординировать продвижение к этим опорным пунктам и перейти к окружению Бахмута", - говорится в отчете института.

Мэр Мелитополя: Ночью в городе прогремели взрывы

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В оккупированном Мелитополе в ночь на 8 января прогремела серия громких взрывов, сообщил мэр города Иван Федоров. "Детонирует и детонирует. Ожидаем подробности от Сил обороны Украины. Очевидно только одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!", - написал он в Telegram.

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В ночь на 8 января российские войска обстреляли Донецкую область, нанеся семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко. "В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону", - написал он в Telegram . По предварительной информации, погибших и пострадавших при обстреле нет. Кроме того, по словам Кириленко, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и поселок городского типа Кураховка. В результате были повреждены частные дома и теплосети.

В Беларусь переброшен эшелон с российскими военными

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В ночь на 7 января РФ перебросила в Беларусь очередной эшелон с российскими военными, состоящий примерно из 700-800 человек, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Уточняется, что примерно в 02.10 по минскому времени эшелон с 15 пассажирскими вагонами проследовал через станцию "Смоленск" в направлении Беларуси, где прибыл на станцию "Витебск". Предыдущий эшелон, по словам наблюдателей, в ночь на 6 января проехал по тому же маршруту. "Таким образом за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ", - отмечает "Беларускі Гаюн".

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Российские войска вечером 7 января, несмотря на объявленное "прекращение огня", обстреляли Харьковскую область, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", - написал он в Telegram . Позже Синегубов уточнил, что удар пришелся по пригороду Харькова - городу Мерефа. "Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - написал он. Впоследствии глава ОВА сообщил о смерти мужчины. "По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина", - отметил он.

Кроме того, в субботу вечером стало известно о взрывах в Запорожье. Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram , армия РФ обстреляла окрестности Запорожья. Он предупредил, что сохраняется угроза повторного обстрела, призвав граждан находиться в безопасных местах. Между тем в полночь истек режим "прекращения огня", распоряжение о котором отдал президент России Владимир Путин 5 января.

Зеленский: Слова России о прекращении огня оказались лживыми

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова руководства РФ о "рождественском перемирии" оказались лживыми. "Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, которые звучат из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность - это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", - сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении . "Еще раз подтвердилось: только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира", - добавил он.

Хроника событий 7 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 января 00.00 - 13.59 >>>

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