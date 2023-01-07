Зеленский ввел санкции в отношении деятелей культуры из РФ

На 318-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 7 января (время московское).

Посол Украины в Великобритании: Киев побеждает, становится членом ЕС и НАТО

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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek выразил уверенность, что разговор Киева с Западом "должен быть очень простым". "Украина побеждает, становится членом Европейского Союза и НАТО", - отметил Пристайко. Он добавил, что Киев в войне платит высокую цену. По словам дипломата, цифры потерь - "огромные", многие города "полностью разрушены".

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках Киеву боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2. В разговоре с изданием Wirtschaftswoche дипломат отметил, что хотя настрой Украины на победу в войне в этом году - очень высок, но не все зависит от ее. "Мы все еще нуждаемся в военной поддержке. Потому что за мир надо бороться. И мы, украинцы, делаем это от имени всех европейцев", - пояснил Макеев.

Зеленский ввел санкции в отношении Михалкова, Киркорова, Симоньян

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Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января о персональных санкциях. В перечне - 119 человек, преимущественно - российских деятелей культуры. В списке - певцы Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, пропагандист Александр Дугин, актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, юморист Евгений Петросян. Кроме того, ограничительные меры распространены на телеведущего Леонида Якубовича, исполнителя Филиппа Киркорова, продюсера Иосифа Пригожина, режиссера Никиту Михалкова, певицу Лолиту Милявскую. В перечне - телеведущая Жанна Бадоева и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Есть в списке и спортсмены - футбольный тренер Анатолий Тимощук. Санкции носят, том числе - экономический характер. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, министерству иностранных дел Украины предписано проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других стран о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приветствовала анонсированную ФРГ поставку боевых машин пехоты (БМП) Marder Киеву. В Украине защищаются европейские ценности - свобода и права человека, подчеркнула Гаврилица. "Украину нужно поддержать в этой борьбе", - указала премьер. По ее словам, несмотря на непосредственное соседство с Украиной, Молдова в настоящее время не опасается нападения России. Пока боевые действия не переместятся на запад, правительство страны считает ситуацию в сфере безопасности стабильной, пояснила глава кабмина. В то же время Молдова сильно пострадала от гибридной войны России, что проявляется в рекордном количестве кибератак и целенаправленной дезинформации, добавила она.

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов на востоке Украины

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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса для оповещения граждан. Режим тревоги введен в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

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Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что власти РФ 15 января могут объявить о новой волне мобилизации. Такую версию Черняк озвучил германскому информпорталу t-online. В Минобороны Украины изданию прокомментировали информацию: "Мы готовы к любому развитию событий и будем продолжать освобождать украинскую территорию, независимо от того, сколько новых солдат наберет Россия. Они должны сдаться или будут уничтожены". В российском оборонном ведомстве относительно возможных дат не высказывались. РФ намерена этой зимой в ходе новой волны мобилизации призвать в армию еще 500 тысяч человек, сообщила ранее британская газета The Guardian со ссылкой на заместителя начальника ГУР министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

LB.ua: Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата

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Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата, передало издание LB.ua. Официально указ не опубликован. Как пишет издание "Укринформ", речь идет, в частности, об Ионафане, митрополите Тульчинском и Брацлавском, которому Служба безопасности Украины (СБУ) вручила подозрение в госизмене. У него есть паспорт РФ, отмечает "Укринформ".

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Джейк Салливан Фото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал Рим как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета La Repubblica. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах SAMP/T.

Епифаний провел первую рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре

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Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел первую рождественскую службу ПЦУ в Успенском соборе на территории Киево-Печерской лавры. Ранее богослужения здесь проводила только Украинская православная церковь Московского патриархата. На месте дежурила полиция, верующих в лавру пропускали через металлоискатели.

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Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза, эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) высказался в защиту поставок боевых машин пехоты Marder Украине. Только благодаря таким поставкам можно быстрее закончить войну, подчеркнул политик-консерватор в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Россия, по его словам, продолжает эскалацию - несмотря на всю сдержанность, проявленную, в частности, Германией. "В конце концов, наша непоставка не привела к тому, что Россия захотела переговоров", - добавил Кизеветтер. Он упомянул о "более 35 000" уничтоженных гражданских объектов, а также о поврежденных и разрушенных электростанциях в Украине. "Восемь миллионов домохозяйств остались без воды и электричества", - подчеркнул политик. Решение о поставках бронетранспортеров свидетельствует о единстве Запада, сказал он. Теперь, добавил он, можно дать понять Москве, что если Россия не пойдет на переговоры, "следующим шагом будет обучение экипажей боевых танков, а затем - и поставка".

Глава ОВА Херсонской области: ВС РФ 39 раз обстреляли область

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Российские войска утром 7 января обстреляли Берислав в Херсонской области Украины, сообщил глава военной администрации региона (ОВА) Ярослав Янушевич. По его словам, удары наносились со стороны оккупированной ВС РФ Каховки. "Было четыре прилета", - отметил Янушевич в эфире национального телемарафона. По оценкам главы региона, за минувшие сутки ВС РФ обстреляли область из артиллерии и танков 39 раз, в том числе - нанесли девять ударов по Херсону. Янушевич также подтвердил сообщения о взрывах в Херсоне утром 6 января.

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В 2022 году Украина получила рекордные 32,1 млрд долларов (30 млрд евро) в рамках финансовой поддержки от стран Запада, сообщил Национальный банк. Из отчета фининститута следует, что финансовую помощь Украине в наибольшем объеме оказали США - 12 млрд долларов (11,3 млрд евро), ЕС - 8 млрд долларов (7,5 млрд евро), Международный валютный фонд - 2,7 млрд долларов (2,5 млрд евро), Канада - 1,9 млрд долларов (1,8 млрд евро), Германия - 1,6 млрд долларов (1,5 млрд евро).

Офис генпрокурора Украины: Два человека погибли, тринадцать - ранены в результате обстрела военными РФ 6 января Бахмута

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Два человека погибли, тринадцать - ранены в результате обстрела военными РФ 6 января Бахмута и Бахмутского района в Донецкой области Украины. Об этом заявили в офисе генпрокурора Украины в Telegram. В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, указали в офисе генпрокурора. Начаты досудебные расследования по возможным фактам нарушения законов и обычаев войны.

Между тем в Минобороны РФ 7 января заявили, что объединенная группировка российских войск с 12.00 мск 6 января соблюдает "режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения ". Режим был введен Москвой в одностороннем порядке. В оборонном ведомстве РФ указали, что Киев в течение минувших суток продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Украина ранее не говорила о готовности к перемирию.

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Восьмая встреча группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится 20 января. Об этом сообщили 6 января в Минобороны ФРГ. Глава ведомства Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) провела первую в 2023 году телеконференцию с министром обороны США Ллойдом Остином. В рамках подготовки к предстоящей встрече основными темами обсуждения стали военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании, в частности, - с учетом поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder и зенитных ракетных комплексов Patriot.

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США начнут обучение украинских войск обращению с зенитным ракетным комплексом Patriot в конце этого месяца. Об этом передал телеканал CNN со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лору Купер. По ее словам, обучение займет "несколько месяцев". Ранее министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое получит Украина на этот раз. Это - 50 боевых машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и сотни тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Кроме того, в пакет помощи вошли 100 бронетранспортеров М113, 55 бронемашин MRAP с противоминной защитой, 138 внедорожников HMMWVS ("Хаммер"), 18 155-мм самоходных гаубиц и 36 105-мм буксируемых гаубиц. В перечне также значатся зенитные ракеты класса "земля - воздух" Sea Sparrow, модернизированные под запуск из зенитно-ракетного комплекса "Бук"; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, различные артиллерийские снаряды, ракеты, винтовки, пулеметы.

Глава ЕП приветствовала поставку Германией Киеву БМП Marder

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Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола приветствовала анонсированную ФРГ поставку Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder. Важно продолжать военную поддержку Украины, заявила Метсола. По ее словам, Россия хочет, чтобы Украина не была в фокусе внимания Европы. Этого нельзя допустить, подчеркнула глава ЕП. По ее словам, важно, чтобы ЕС продолжал поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном планах. Однако также необходимо, чтобы Европа укрепила свои силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом", резюмировала председатель Европарламента.

Хроника событий 7 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 января 14.00 - 23.59 >>>

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