В Молдове закрыли шесть телеканалов. Что известно

Власти Молдовы приостановили вещание шести телеканалов. Их обвиняют в пропаганде и некорректном освещении войны в Украине. Журналисты обвинения отвергают. Подробности - у DW.

С понедельника, 19 декабря, в Молдове не могут выходить в эфир сразу шесть телеканалов: RTR-Moldova, NTV-Moldova, Primul in Moldova, Accent TV, TV6 и Orhei TV. Решение приостановить действие их лицензий на вещание было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая работает в стране с начала войны в Украине. КЧС обвиняет телеканалы в "распространении некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине".

Журналисты и руководители этих СМИ отвергают все обвинения в свой адрес. А представители властей, напротив, уверены, что решение комиссии, как написала на своей странице в соцсетях премьер-министр Наталья Гаврилица, направлено "на устранение манипуляций и пропаганды". Как оценили в стране приостановку вещания телеканалов - у DW.

"Государство обязано реагировать"

Решение КЧС, принятое вечером 16 декабря, получило одобрение властей и вызвало шок у сотрудников телекомпаний, для которых оно стало полной неожиданностью. Как сказано в сообщении комиссии, решение "приняли на основании отчетов Совета по телерадиовещанию о нарушении Кодекса по аудиовизуалу, в том числе из-за санкций, вынесенных за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине". Лицензии у телекомпаний отозваны временно, до конца действия в стране режима чрезвычайной ситуации.

Депутаты парламента Молдовы от партии "Шор", сентябрь 2019 года Фото: DW/Elena Covalenco

Комментируя по горячим следам отзыв лицензий, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "защита национального информационного пространства - важный шаг для предотвращения попыток дестабилизации, затеянных людьми, находящимися под международными санкциями". Речь идет о телеканалах TV6 и Orhei TV, которые считаются аффилированными с оппозиционной партией "Шор". Ее возглавляет беглый бизнесмен Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, с 2019 года проживающий в Израиле. Его имя внесено в санкционные списки США и Великобритании.

Глава молдавского Минюста Сержиу Литвиненко убежден, что все закрытые телеканалы занимаются пропагандой, "которая открыто оправдывает агрессивную войну, используя язык ненависти, разжигающий межэтническую рознь", что ставит под угрозу безопасность страны. "Государство не только имеет право, но и обязано реагировать", - написал Литвиненко в соцсетях.

"Мы работаем по закону"

Журналисты и сотрудники телекомпаний, у которые приостановили лицензии на вещание, отвергают выдвинутые против них обвинения. Так, генеральный продюсер Primul in Moldova Людмила Бельченкова сообщила DW, что телеканал не нарушал положений Кодекса об аудивизуале. "На нас ни разу не налагали санкции за то, как мы освещаем события в Украине", - подчеркнула Бельченкова. И связала приостановку лицензии с недавним визитом президента Санду в США.

По мнению Бельченковой, "партнеры потребовали закрыть компании, которые ретранслируют российский контент, но у нас это только сериалы и развлекательные передачи". Действительно, несмотря на войну в соседней стране, телеканалы упоминают о ней только в контексте энергетического кризиса в Молдове, не освещая других событий в Украине. Генпродюсер Primul in Moldova ссылает при этом на опросы общественного мнения: события в Украине среди тем, которые интересуют телезрителей в Молдове, занимают лишь 4 место.

Владимир Плахотнюк (фото из архива) Фото: Reuters/M. Williams

Телекомпании TV6 и Orhei TV приобретают развлекательный контент, фильмы и сериалы в равных долях в России и в Украине, сообщила DW генпродюсер этих компаний Светлана Романцова. "Они пользуются популярностью и транслируются на русском языке, который понятен всем жителям страны. Но такие фильмы, и тоже на русском, транслируются и на других телеканалах, в том числе явно поддерживающих власть. Поэтому непонятно, почему нас обвиняют в пропаганде", - недоумевает Романцова.

Телекомпания RTR-Moldova обжаловала решение КЧС в суде. Как отмечается в распространенном в соцсетях заявлении телекомпании, "RTR-Moldova считает данное постановление незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти и медиахолдинга Плахотнюка". Экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, против которого ввели санкции США и Великобритания, с 2019 года скрывается за границей. В Молдове Плахотнюк контролирует две телекомпании, чьи лицензии на вещание продолжают действовать.

Что говорят аналитики и юристы

Как считает эксперт неправительственной организации WatchDog Валерий Паша, "телеканалы давно надо было закрыть, но сделать это должны были правоохранительные органы. Из-за их бездействия появилось это политическое решение". Эксперт полагает, что телекомпании, лицензии которых приостановлены, получают незаконное финансирование "от Шора и из структур Российской Федерации".

Ряд аналитиков предполагают, что приостановка вещания оппозиционных телеканалов связана с переделом рекламного рынка. Так считает, например, директор компании по политическому консалтингу Intelect Group Ян Лисневский. По его словам, КЧС не привела "никаких четких доказательств, что именно нарушили эти телеканалы".

Решение КЧС нарушает право на свободу мнений, уверен эксперт по конституционному праву Виктор Катанэ. "Телеканалы, о которых идет речь, критиковали правительство, и это нормальный факт в условиях демократии", - говорит Катанэ.

В свою очередь, бывший судья от Молдовы в Европейском суде по правам человека Станислав Павловский считает, что решение КЧС несовместимо с положениями Европейской конвенции о правах человека.

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