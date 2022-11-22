Государство-модель: почему Молдова так важна для ЕС и Киева

Молдова - партнер Запада на фоне войны в Украине и для ЕС важна ее стабильность, уверены участники конференции в Париже. Они обещали Кишиневу финансовую и материальную помощь на миллионные суммы.

С начала войны России против Украины Молдова занимает особое место на повестке дня ЕС - не только потому, что эта небольшая страна с населением в 2,5 млн человек продемонстрировала большую готовность помочь спасающимся от войны украинцам, но и потому, что стабильность в Молдове отвечает интересам Евросоюза.

Именно поэтому участники состоявшейся 21 ноября в Париже конференции доноров для Молдовы - в том числе Германия, Великобритания, США, Япония, а также представители 15 международных организаций, таких, как Всемирный банк, - согласовали выделение финансовой и материальной помощи этой стране на миллионы евро.

Мероприятие было уже третьим подобным по счету. На двух предыдущих конференциях в поддержку Молдовы, состоявшихся в Берлине и Бухаресте, обсуждалось выделение материальной помощи и предоставление Кишиневу кредитов на общую сумму в более чем миллиард евро.

21 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) анонсировала выделение Молдове 32,2 млн евро помощи. В свою очередь "хозяин" парижской конференции, президент Франции Эмманюэль Макрон, объявил о предоставлении Кишиневу 100 млн евро. "Помогать Молдове означает предпринимать усилия по противодействию войне, - заявил французский лидер на итоговой пресс-конференции. - Поддержать эту страну - это и моральный долг, и дань справедливости".

"Россия ведет открытый энергетический шантаж Молдовы"

Перед началом конференции в Париже представители дипломатических кругов во Франции указывали на особую важность форума. "Россия разработала новую стратегию и теперь осуществляет систематические бомбардировки украинской инфраструктуры, что дестабилизирует страну и весь континент", - пояснил при этом один из дипломатов. По его мнению, Россия ведет открытый энергетический шантаж Молдовы, снизив объем снабжения страны газом на 50%.

Как сообщил глава МИД Молдовы Нику Попеску в Twitter, российские атаки привели к перебоям с электроэнергией не только в Украине, но и в Молдове. Между тем цены на газ и электроэнергию возросли в стране в разы.

Министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну Фото: midr.gov.md

31 октября министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну указал в Telegram, что в ноябре "Газпром" подтвердил только 5,7 млн кубометров газа в сутки для Молдовы, что составляет 51% от согласованных по контракту объемов.

Ранее, 4 октября, "Газпром" напомнил Кишиневу о своем праве прекратить поставки газа в страну в случае непогашения задолженности со стороны АО "Молдовагаз".

Роль Молдовы для безопасности ЕС

Молдова имеет большое значение для безопасности стран на востоке ЕС. В первые месяцы войны России против Украины многие наблюдатели выражали озабоченность, что российская армия может продвинуться через юг Украины вплоть до Молдовы и даже получить военную поддержку из Приднестровья.

В 1992 году этот регион после непродолжительного военного конфликта в одностороннем порядке объявил о своей независимости от Кишинева. Сегодня в Приднестровье базируются около 2000 российских военных.

Между тем влияние войны в Украине на граничащую с ней Молдову ощущается не только в плане энергетики и безопасности. После начала российского вторжения в соседнее государство Молдова приняла около полумиллиона беженцев. 80 000 из них по-прежнему находятся в этой стране.

Как заявил высокопоставленный представитель молдавской стороны в Париже, в ближайшие недели у него в стране ожидают новую волну беженцев: "Из-за войны и из-за того, что люди боятся аварии ядерного реактора и будут искать у нас убежище в условиях холодной зимы и отсутствия электричества".

"Республика Молдова заслуживает нашей помощи"

Феликс Хетт (Felix Hett) - представитель Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Молдове - также убежден, что в подобных условиях международное сообщество не может отказать Молдове в поддержке.

"Эта страна проявила большую солидарность и просто заслуживает нашей помощи, - отмечает он в интервью DW. - Более того, правительство под руководством проевропейского президента Майи Санду делает все возможное для проведения реформ". Среди прочего, Санду инициировала реформы судебной системы и государственной службы. Эти преобразования включают в себя и борьбу с коррупцией.

"Наше правительство в июне 2019 года назвало Молдову "захваченной страной", и мы расследуем незаконное финансирование политических партий, потому что на президентских выборах 2020 года молдаване выбрали демократию вместо автократии и справедливость вместо коррупции ", - заявила в Париже глава антикоррупционного отдела молдавской прокуратуры Вероника Драгалин.

Глава антикоррупционного отдела молдавской прокуратуры Вероника Драгалин Фото: Andrei Mardari

Селин Байю из парижского Центра исследований Восточной Европы (CREE) добавляет, что поддержка Молдовы со стороны ЕС обусловлена политическими причинами. Республика Молдова входит в группу так называемого "Восточного партнерства", состоящую из шести стран, в том числе Украины и Грузии. ЕС проводит в отношении стран из этой группы особую политику соседства, чтобы политически и экономически приблизить к себе эти государства.

"С июня эта страна (Молдова. - Ред.), как и Украина, является официальным кандидатом на вступление в ЕС. Это огромный шаг, который ЕС должен поддержать действиями - даже если процесс получения членства может занять длительное время", - подчеркивает Байю. - Таким образом, мы покажем России, что она не может делать, что хочет, непосредственно по соседству с нами".

Бербок: "Вместе мы сильнее войны"

Однако несмотря на проевропейское правительство удержать Молдову в "команде ЕС" может оказаться не так просто, полагает Флоран Парментье, генеральный секретарь парижского аналитического центра Cevipof и специалист по Молдове. "Согласно последним опросам, только около 30 процентов населения (Молдовы. - Ред.) по-прежнему считают правильным сближение с ЕС. В июне 2021 года этот показатель составлял 52 процента и обвалился с начала вторжения в Украину, - указывает он в интервью DW. - Это показывает недоверие к правительству и может означать, что большинство людей считает, что стране следует развернуться к России. ЕС следует противостоять этому".

Протесты в Кишиневе против роста цен на продовольствие, 16 ноября 2022 года Фото: Vudi Xhymshiti/VX/picture alliance

Вот уже несколько недель жители Кишинева выходят на демонстрации против проевропейского правительства Молдовы. Однако, согласно журналистским расследованиям , многие участники подобных акций получают за это деньги от пророссийских сил.

Занимающаяся борьбой с коррупцией Драгалин осознает деликатность сложившейся ситуации. "Наше окно возможностей будет оставаться открытым недолго - при инфляции в 35 процентов, экономической нестабильности и энергетическом кризисе возможны социальные волнения, - признает она. - Если мы не покажем, что верховенство закона и членство в ЕС ведут к лучшему будущему, мы упустим этот уникальный шанс".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем заключительном слове на конференции в Париже попыталась ободрить молдавских партнеров: "Солидарность - это основополагающая ценность для нас в Европе и ЕС. У Молдовы есть в ЕС партнер, на которого можно положиться. Вместе мы сильнее этой войны".

Феликс Хетт также настроен оптимистично: "Учитывая небольшой размер страны, добиться стабилизации Молдовы должно быть реально. Она может стать моделью для Украины и других будущих кандидатов на вступление в ЕС".

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