Государство-модель: почему Молдова так важна для ЕС и Киева
Лиза Луи
16 мин. назад
Молдова - партнер Запада на фоне войны в Украине и для ЕС важна ее стабильность, уверены участники конференции в Париже. Они обещали Кишиневу финансовую и материальную помощь на миллионные суммы.
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С начала войны России против Украины Молдова занимает особое место на повестке дня ЕС - не только потому, что эта небольшая страна с населением в 2,5 млн человек продемонстрировала большую готовность помочь спасающимся от войны украинцам, но и потому, что стабильность в Молдове отвечает интересам Евросоюза.
Именно поэтому участники состоявшейся 21 ноября в Париже конференции доноров для Молдовы - в том числе Германия, Великобритания, США, Япония, а также представители 15 международных организаций, таких, как Всемирный банк, - согласовали выделение финансовой и материальной помощи этой стране на миллионы евро.
Мероприятие было уже третьим подобным по счету. На двух предыдущих конференциях в поддержку Молдовы, состоявшихся в Берлине и Бухаресте, обсуждалось выделение материальной помощи и предоставление Кишиневу кредитов на общую сумму в более чем миллиард евро.
21 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) анонсировала выделение Молдове 32,2 млн евро помощи. В свою очередь "хозяин" парижской конференции, президент Франции Эмманюэль Макрон, объявил о предоставлении Кишиневу 100 млн евро. "Помогать Молдове означает предпринимать усилия по противодействию войне, - заявил французский лидер на итоговой пресс-конференции. - Поддержать эту страну - это и моральный долг, и дань справедливости".
"Россия ведет открытый энергетический шантаж Молдовы"
Перед началом конференции в Париже представители дипломатических кругов во Франции указывали на особую важность форума. "Россия разработала новую стратегию и теперь осуществляет систематические бомбардировки украинской инфраструктуры, что дестабилизирует страну и весь континент", - пояснил при этом один из дипломатов. По его мнению, Россия ведет открытый энергетический шантаж Молдовы, снизив объем снабжения страны газом на 50%.
Как сообщил глава МИД Молдовы Нику Попеску в Twitter, российские атаки привели к перебоям с электроэнергией не только в Украине, но и в Молдове. Между тем цены на газ и электроэнергию возросли в стране в разы.
31 октября министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну указал в Telegram, что в ноябре "Газпром" подтвердил только 5,7 млн кубометров газа в сутки для Молдовы, что составляет 51% от согласованных по контракту объемов.
Ранее, 4 октября, "Газпром" напомнил Кишиневу о своем праве прекратить поставки газа в страну в случае непогашения задолженности со стороны АО "Молдовагаз".
Роль Молдовы для безопасности ЕС
Молдова имеет большое значение для безопасности стран на востоке ЕС. В первые месяцы войны России против Украины многие наблюдатели выражали озабоченность, что российская армия может продвинуться через юг Украины вплоть до Молдовы и даже получить военную поддержку из Приднестровья.
В 1992 году этот регион после непродолжительного военного конфликта в одностороннем порядке объявил о своей независимости от Кишинева. Сегодня в Приднестровье базируются около 2000 российских военных.
Между тем влияние войны в Украине на граничащую с ней Молдову ощущается не только в плане энергетики и безопасности. После начала российского вторжения в соседнее государство Молдова приняла около полумиллиона беженцев. 80 000 из них по-прежнему находятся в этой стране.
Как заявил высокопоставленный представитель молдавской стороны в Париже, в ближайшие недели у него в стране ожидают новую волну беженцев: "Из-за войны и из-за того, что люди боятся аварии ядерного реактора и будут искать у нас убежище в условиях холодной зимы и отсутствия электричества".
"Республика Молдова заслуживает нашей помощи"
Феликс Хетт (Felix Hett) - представитель Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Молдове - также убежден, что в подобных условиях международное сообщество не может отказать Молдове в поддержке.
"Эта страна проявила большую солидарность и просто заслуживает нашей помощи, - отмечает он в интервью DW. - Более того, правительство под руководством проевропейского президента Майи Санду делает все возможное для проведения реформ". Среди прочего, Санду инициировала реформы судебной системы и государственной службы. Эти преобразования включают в себя и борьбу с коррупцией.
"Наше правительство в июне 2019 года назвало Молдову "захваченной страной", и мы расследуем незаконное финансирование политических партий, потому что на президентских выборах 2020 года молдаване выбрали демократию вместо автократии и справедливость вместо коррупции ", - заявила в Париже глава антикоррупционного отдела молдавской прокуратуры Вероника Драгалин.
Селин Байю из парижского Центра исследований Восточной Европы (CREE) добавляет, что поддержка Молдовы со стороны ЕС обусловлена политическими причинами. Республика Молдова входит в группу так называемого "Восточного партнерства", состоящую из шести стран, в том числе Украины и Грузии. ЕС проводит в отношении стран из этой группы особую политику соседства, чтобы политически и экономически приблизить к себе эти государства.
"С июня эта страна (Молдова. - Ред.), как и Украина, является официальным кандидатом на вступление в ЕС. Это огромный шаг, который ЕС должен поддержать действиями - даже если процесс получения членства может занять длительное время", - подчеркивает Байю. - Таким образом, мы покажем России, что она не может делать, что хочет, непосредственно по соседству с нами".
Бербок: "Вместе мы сильнее войны"
Однако несмотря на проевропейское правительство удержать Молдову в "команде ЕС" может оказаться не так просто, полагает Флоран Парментье, генеральный секретарь парижского аналитического центра Cevipof и специалист по Молдове. "Согласно последним опросам, только около 30 процентов населения (Молдовы. - Ред.) по-прежнему считают правильным сближение с ЕС. В июне 2021 года этот показатель составлял 52 процента и обвалился с начала вторжения в Украину, - указывает он в интервью DW. - Это показывает недоверие к правительству и может означать, что большинство людей считает, что стране следует развернуться к России. ЕС следует противостоять этому".
Вот уже несколько недель жители Кишинева выходят на демонстрации против проевропейского правительства Молдовы. Однако, согласно журналистским расследованиям, многие участники подобных акций получают за это деньги от пророссийских сил.
Занимающаяся борьбой с коррупцией Драгалин осознает деликатность сложившейся ситуации. "Наше окно возможностей будет оставаться открытым недолго - при инфляции в 35 процентов, экономической нестабильности и энергетическом кризисе возможны социальные волнения, - признает она. - Если мы не покажем, что верховенство закона и членство в ЕС ведут к лучшему будущему, мы упустим этот уникальный шанс".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем заключительном слове на конференции в Париже попыталась ободрить молдавских партнеров: "Солидарность - это основополагающая ценность для нас в Европе и ЕС. У Молдовы есть в ЕС партнер, на которого можно положиться. Вместе мы сильнее этой войны".