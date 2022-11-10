  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдовы Майя Санду
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдовы Майя СандуФото: Elena Covalenco
Экономика и бизнесМолдова

ЕС выделит Молдове 250 млн евро на преодоление энергокризиса

Сергей Куприков
21 мин. назад

В условиях резкого сокращения поставок российского газа Молдова переживает серьезный энергетический кризис.

https://p.dw.com/p/4JKdU

Европейский Союз выделит Молдове для преодоления энергетического кризиса 250 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду в четверг, 10 ноября, в Кишиневе.

"Молдова сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается как самих поставок газа и электроэнергии, так и возможностей заплатить за них. Заверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли преодолеть этот кризис", - пообещала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС подготовил для Кишинева дополнительный пакет помощи в размере 200 млн евро. Из них 100 млн евро - это грантовая составляющая, а еще 100 млн - кредит. Эти деньги будут предоставлены с 1 января 2023 года по необходимости для покрытия расходов на энергоресурсы.

"Кроме того, дополнительно будут предоставлены 50 млн евро в качестве бюджетной поддержки, чтобы помогать самым уязвимым слоям населения", - пояснила глава Еврокомиссии. Она напомнила, что в 2022 году ЕС уже выделил Молдове 840 млн евро в виде кредитов и грантов.

"Газпром" резко сократил поставки газа в Молдову

На фоне сокращения российских поставок газа в Молдову Урсула фон дер Ляйен обещала оказать Молдове помощь в преодолении энергетического кризиса, а также в поставке газа из альтернативных источников. Майя Санду в свою очередь заявила, что российский концерн "Газпром" без каких-либо оснований сократил на 50% поставки природного газа в Молдову. По ее словам, снижение объемов поставок является политическим решением и не связано с вопросами оплаты.

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдове на 30 процентов и поставляет до 5,7 млн кубометров газа в сутки при необходимости в 11 млн кубометров. Он объяснил снижение поставок техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Смотрите также:

Как Молдова стала спасением для Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Молдова на крючке "Газпрома": Москва может отключить газ Кишиневу за долги (28.08.2022)

Молдова на крючке "Газпрома": Москва может отключить газ Кишиневу за долги (28.08.2022)

В начале этой недели "Газпром" по просьбе "Молдовагаз", который пока не может внести аванс из-за нехватки средств, дал Кишиневу до 1 сентября отсрочку. Кишинев рассматривает разные сценарии развития событий зимой, вплоть до полного прекращения поставок "Газпромом". 
Политика28 августа 2022 г.05:20 мин.
external

Москва решила наказать Молдову: удар нанесен по зависящим от российского рынка сельхозпроизводителям (21.08.2022)

Москва решила наказать Молдову: удар нанесен по зависящим от российского рынка сельхозпроизводителям (21.08.2022)

В Молдове считают названные Россией причины для эмбарго на сельхозпродукцию надуманными. В Кишиневе считают, что речь идет о мести за проевропейский путь властей в Кишиневе. Фермеров, ориентированных на российский рынок, ждут нелегкие времена.
Экономика и бизнес21 августа 2022 г.04:25 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на фоне изображения здания Минобороны Соединенных Штатов

Генерал США: И Россия, и Украина потеряли 100 тысяч военных

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: фигуры, похожие на президента РФ Владимира Путина (слева) и главу МИДа РФ Сергея Лаврова стоят напротив друг друга. "Путин" просит "Лаврова", за спиной которого стоит чемодан с наклейкой "Бали": "Привези магнитики".

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Политика2 ч. назад
Data Background - 3d Illustration

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Цифровые технологии4 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу

Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу

Конфликты23 ч. назад61:06 мин.
вебстраница компании NSO Group на экране смартфона

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Политика10 ч. назад
Владивостокский морской торговый порт

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Экономика и бизнес11 ч. назад
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество9 ноября 2022 г.
На главную страницу