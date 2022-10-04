Вице-премьер Молдовы обвинил "Газпром" в нарушении контракта

По мнению Андрея Спыну, "Газпром" ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы. Ранее российский концерн указал на возможность прекращения поставок газа в Молдову из-за неуплаты.

"Газпром" нарушает свои обязательства по договору с "Молдовагазом", поставляя в Молдову только 70% того количества газа, которое он обязан предоставить. Об этом во вторник, 4 октября, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну. "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам министра, "Республика Молдова всегда платила за газ, в том числе и авансом". "Небольшие задержки платежей вызваны огромным ростом цен на природный газ", - пояснил Андрей Спыну .

В свою очередь глава правления "АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заверил, что компания приложит все усилия для выполнения в октябре контрактных обязательств перед российским энергетическим концерном.

Претензии "Газпрома" к "Молдовагазу"

Ранее в тот же день в "Газпроме" указали, что компания "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия договора по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась за изменением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В связи с этим российский монополист заявил, что "оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Исторический долг Молдовы за российский газ

"Газпром" настаивает на погашении Молдовой исторического долга за газ, который, по расчетам российской компании, составляет (с учетом пени) 709 млн долларов. Со своей стороны, Кишинев оспаривает размер долга и настаивает на проведении независимой проверки.

"Интерес Республики Молдова заключается в выплате правильных и реальных сумм. Молдавия не будет выплачивать долги, которые ей не принадлежат", - подчеркнул в этой связи Андрей Спыну.

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