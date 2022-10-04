"Газпром" пригрозил прекратить поставки Молдове из-за долгов

"Газпром" заявил, что оставляет за собой право прекратить поставки газа Молдове в случае неоплаты до 20 октября 2022 года.

Российская компания "Газпром" напомнила Молдове о своем праве прекратить поставки газа в страну в случае непогашения задолженности со стороны АО "Молдовагаз". Об этом российский газовый монополист сообщил во вторник, 4 октября.

"Газпром" указал, что в течение 2022 года "Молдовагаз" регулярно обращался с просьбами дать отсрочки по платежам за поставленный газ и смягчить контрактные обязательства.

"Газпром" всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, и регулярно удовлетворял данные запросы", - подчеркивается в сообщении компании.

Тем не менее, как пишет "Газпром", он оставляет за собой "право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года" и "право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

"В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту", - предупредил "Газпром". С чем связано такое обращение, в компании не уточнили, добавив лишь, что из-за отказа украинского "Нафтогаза" предоставлять "Газпрому" услугу по транспортировке газа в полном объеме в октябре "Газпром" может поставлять в Молдову газ только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.

В "Молдовагазе" пообещали "приложить все усилия" для оплаты

Председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания приложит все усилия для выполнения в октябре контрактных обязательств перед "Газпромом", подчеркнув, что предприятия компании готовы к работе в режиме ЧС.

"Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании", - объяснил он, заявив о готовности провести переговоры с основными акционерами предприятия - "Газпромом" и правительством Молдовы - для урегулирования спорных вопросов.

"Молдовагаз" не укладывался в срок выплат авансовых платежей "Газпрому" в течение последних месяцев, из-за чего уже несколько раз просила отсрочки по платежам.

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