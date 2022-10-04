  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Мобилизованные в Батайске
Мобилизованные в Батайске Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS
КонфликтыЕвропа

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Юлия Семенова
28 мин. назад

Граждан Молдовы с российскими паспортами могут забрать в армию и отправить воевать в Украину в рамках объявленной в РФ мобилизации. Грозит ли мобилизация жителям Приднестровья?

https://www.dw.com/ru/mobilizacia-grazdan-moldovy-vozmozna-kogo-ona-kosnetsa/a-63329002

Молдавские граждане, обладающие и российскими паспортами, после объявления в РФ  мобилизации начали массово возвращаться на родину. Из-за дороговизны авиабилетов многие едут наземным транспортом. Перевозчики увеличили число рейсов из Москвы в Кишинев. По словам Михаила Корни, владельца одной из транспортных компаний, председателя Центра правовой поддержки молдавских граждан в России, дорога занимает от двух с половиной до трех суток - в зависимости от очереди на таможне. "Мобилизация, на самом деле, может коснуться тех наших граждан, которые имеют двойное гражданство и состоят на учете в российских вооруженных силах", - цитируют его местные СМИ.

"Повестка - результат российского патриотизма"

Андрей (имя изменено) уехал из Приднестровья в Москву на учебу еще в 2004 году, да так и остался в российской столице. Отслужил после вуза год в армии, обзавелся семьей. У него есть молдавский паспорт, но он им ни разу так и не воспользовался - не было необходимости. Когда после начала войны в Украине в семье начались разговоры о возможности вернуться в Молдову, Андрей был категорически против. После объявления в России мобилизации его вызвали в военкомат.

"Сейчас он вроде как на сборах, - рассказывает отец Андрея. - В Украину пока не отправили, но нет никакой гарантии, что этого не случится сегодня или завтра. Конечно, мы в панике. Жена его в панике - на ее плечах трое детей. Вот результат его российского патриотизма".

Сколько граждан Молдовы имеют и российские паспорта точно неизвестно. По данным исследования, проведенного специалистами Института социального анализа и прогнозирования Российской академии экономики и государственной службы при президенте Российской Федерации, в начале мая в России находилось почти 77 тысяч граждан Республики Молдова. С мая 2021 года их число сократилось почти вдвое, а с декабря 2014 года - в 7,5 раз.

Будет ли мобилизация в Приднестровье?

В самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР") свыше 220 тысяч жителей имеют российские паспорта. Как считает президент Молдовы Майя Санду, здесь могут провести мобилизацию в ряды оперативной группы российских войск, дислоцированной на этой территории. Как заявила она на брифинге, посвященном итогам заседания Совбеза Молдовы 24 сентября, "есть риск мобилизации граждан РМ из восточных районов страны. Для предотвращения подобных действий мы изучаем возможность лишения гражданства Республики Молдова тех, кто обладает и молдавским, и российским гражданством, и кто будет воевать на стороне агрессора". 

Действительно, утверждает в беседе с корреспондентом DW военный эксперт Семен Никулин, любой гражданин РФ, вне зависимости от места проживания, может быть призван в российскую армию, "но есть сомнения, что это произойдет в Приднестровье. Надо отдать должное властям региона: с самого начала войны они дистанцировались от обеих сторон конфликта, и никаких ура-патриотических призывов здесь нет". По словам эксперта, нужно отделять официальную мобилизацию от деятельности вербовщиков, "которые могут работать везде - и в Тирасполе, и в Кишиневе, заманивая в армию и обладателей российского гражданства, и тех, кто им не обладает. Но в данном случае, речь о наемниках, это не имеет отношения к "частичной мобилизации" в России".

"Сейчас никакой паники в регионе не наблюдается - листовки никто не расклеивает, колонны в поддержку России не выстраиваются", - говорит эксперт.

"Возможно все"

Иной точки зрения придерживается директор Института проблем безопасности, экс-вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Валерий Осталеп. Комментируя ситуацию для DW, он заявил, что "возможно все. Никаких правил в нашем регионе нет. Каждое утро мы можем проснуться в новой реальности".

По словам эксперта, "мы не обсуждали бы этот вопрос, если бы реально придерживались нейтралитета, который бы защитил молдавских граждан". Но "власти сами подпитывают страхи", - утверждает Осталеп. "Меня беспокоит риторика руководства страны, - признается он. - Постоянно идут какие-то сигналы, депутаты говорят о необходимости вооружения, все это нагнетает обстановку и внутри страны, и за ее пределами. В этой ситуации призыв приднестровцев - граждан РФ в российскую армию вполне возможен".

Уголовная ответственность для наемников

После объявления мобилизации в Россииминистерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы распространило пресс-релиз, где содержится информация о том, что граждане республики с российскими паспортами на территории РФ считаются гражданами этой страны, и у молдавского посольства в Москве ограничены полномочия для помощи им. Тем не менее, они могут обращаться в консульский отдел в случае нарушения их прав.

В документе напоминается, что, согласно статье Уголовного кодекса Республики Молдова, наемникам в вооруженных конфликтах грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. А гражданам, которые занимаются привлечением, обучением и финансированием наемников - от 10 до 15 лет лишения свободы. Как сообщил 4 октября министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, пока нет никаких официальных данных о призыве молдавских граждан в российскую армию.

Смотрите также:

Тающий рейтинг Путина и недовольство в верхах

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как бегущих от мобилизации россиян принимают в Монголии, Казахстане, Турции и ЕС

Как бегущих от мобилизации россиян принимают в Монголии, Казахстане, Турции и ЕС

По разным оценкам Россию с 21 сентября покинуло более четверти миллиона человек. Что их ждет заграницей? И почему Монголия и Казахстан принимают бегущих от мобилизации россиян, а ЕС закрывает границы?
Политика
18 ч. назад
04:56 мин.
external

Раскол в элитах: как мобилизация отразилась на репутации Путина (03.10.2022)

Раскол в элитах: как мобилизация отразилась на репутации Путина (03.10.2022)

Рейтинги российского президента снизились, но не значительно. Зато выросла общая обеспокоенность граждан России.
Политика
18 ч. назад
03:58 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко впервые признал участие Беларуси в войне в Украине

Конфликты
3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ВСУ наступают на Херсон. Ядерные угрозы реальные и мнимые

ВСУ наступают на Херсон. Ядерные угрозы реальные и мнимые

Конфликты
22 ч. назад
60:40 мин.
Мобилизованные в Батайске

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Конфликты
28 мин. назад
Один из пунктов обслуживания газопровода Medgas в Испании

Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

Конфликты
1 ч. назад
Украинские военнослужащие в центре освобожденного Лимана

ВСУ освободили Лиман. Почему это важный стратегический успех

ВСУ освободили Лиман. Почему это важный стратегический успех

Политика
20 ч. назад
Совладелец Deutsche ReGas Штефан Кнабе в Лубмине на месте сооружения СПГ-терминала Deutsche Ostsee

Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

Экономика и бизнес
3 октября 2022 г.
Андрей Данилко, народный артист Украины, получил известность благодаря образу Верки Сердючки

Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина

Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина

Политика
2 октября 2022 г.
На главную страницу