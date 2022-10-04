Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Граждан Молдовы с российскими паспортами могут забрать в армию и отправить воевать в Украину в рамках объявленной в РФ мобилизации. Грозит ли мобилизация жителям Приднестровья?

Молдавские граждане, обладающие и российскими паспортами, после объявления в РФ мобилизации начали массово возвращаться на родину. Из-за дороговизны авиабилетов многие едут наземным транспортом. Перевозчики увеличили число рейсов из Москвы в Кишинев. По словам Михаила Корни, владельца одной из транспортных компаний, председателя Центра правовой поддержки молдавских граждан в России, дорога занимает от двух с половиной до трех суток - в зависимости от очереди на таможне. "Мобилизация, на самом деле, может коснуться тех наших граждан, которые имеют двойное гражданство и состоят на учете в российских вооруженных силах", - цитируют его местные СМИ.

"Повестка - результат российского патриотизма"

Андрей (имя изменено) уехал из Приднестровья в Москву на учебу еще в 2004 году, да так и остался в российской столице. Отслужил после вуза год в армии, обзавелся семьей. У него есть молдавский паспорт, но он им ни разу так и не воспользовался - не было необходимости. Когда после начала войны в Украине в семье начались разговоры о возможности вернуться в Молдову, Андрей был категорически против. После объявления в России мобилизации его вызвали в военкомат.

"Сейчас он вроде как на сборах, - рассказывает отец Андрея. - В Украину пока не отправили, но нет никакой гарантии, что этого не случится сегодня или завтра. Конечно, мы в панике. Жена его в панике - на ее плечах трое детей. Вот результат его российского патриотизма".

Сколько граждан Молдовы имеют и российские паспорта точно неизвестно. По данным исследования, проведенного специалистами Института социального анализа и прогнозирования Российской академии экономики и государственной службы при президенте Российской Федерации, в начале мая в России находилось почти 77 тысяч граждан Республики Молдова. С мая 2021 года их число сократилось почти вдвое, а с декабря 2014 года - в 7,5 раз.

Будет ли мобилизация в Приднестровье?

В самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике" ("ПМР") свыше 220 тысяч жителей имеют российские паспорта. Как считает президент Молдовы Майя Санду, здесь могут провести мобилизацию в ряды оперативной группы российских войск, дислоцированной на этой территории. Как заявила она на брифинге, посвященном итогам заседания Совбеза Молдовы 24 сентября, "есть риск мобилизации граждан РМ из восточных районов страны. Для предотвращения подобных действий мы изучаем возможность лишения гражданства Республики Молдова тех, кто обладает и молдавским, и российским гражданством, и кто будет воевать на стороне агрессора".

Действительно, утверждает в беседе с корреспондентом DW военный эксперт Семен Никулин, любой гражданин РФ, вне зависимости от места проживания, может быть призван в российскую армию, "но есть сомнения, что это произойдет в Приднестровье. Надо отдать должное властям региона: с самого начала войны они дистанцировались от обеих сторон конфликта, и никаких ура-патриотических призывов здесь нет". По словам эксперта, нужно отделять официальную мобилизацию от деятельности вербовщиков, "которые могут работать везде - и в Тирасполе, и в Кишиневе, заманивая в армию и обладателей российского гражданства, и тех, кто им не обладает. Но в данном случае, речь о наемниках, это не имеет отношения к "частичной мобилизации" в России".

"Сейчас никакой паники в регионе не наблюдается - листовки никто не расклеивает, колонны в поддержку России не выстраиваются", - говорит эксперт.

"Возможно все"

Иной точки зрения придерживается директор Института проблем безопасности, экс-вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Валерий Осталеп. Комментируя ситуацию для DW, он заявил, что "возможно все. Никаких правил в нашем регионе нет. Каждое утро мы можем проснуться в новой реальности".

По словам эксперта, "мы не обсуждали бы этот вопрос, если бы реально придерживались нейтралитета, который бы защитил молдавских граждан". Но "власти сами подпитывают страхи", - утверждает Осталеп. "Меня беспокоит риторика руководства страны, - признается он. - Постоянно идут какие-то сигналы, депутаты говорят о необходимости вооружения, все это нагнетает обстановку и внутри страны, и за ее пределами. В этой ситуации призыв приднестровцев - граждан РФ в российскую армию вполне возможен".

Уголовная ответственность для наемников

После объявления мобилизации в Россииминистерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы распространило пресс-релиз, где содержится информация о том, что граждане республики с российскими паспортами на территории РФ считаются гражданами этой страны, и у молдавского посольства в Москве ограничены полномочия для помощи им. Тем не менее, они могут обращаться в консульский отдел в случае нарушения их прав.

В документе напоминается, что, согласно статье Уголовного кодекса Республики Молдова, наемникам в вооруженных конфликтах грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. А гражданам, которые занимаются привлечением, обучением и финансированием наемников - от 10 до 15 лет лишения свободы. Как сообщил 4 октября министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, пока нет никаких официальных данных о призыве молдавских граждан в российскую армию.

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