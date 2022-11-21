ФРГ предоставит Молдове дополнительную помощь на беженцев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообещала Молдове дополнительную помощь правительства ФРГ в размере более 32 млн евро. Эти средства должны быть направлены среди прочего на развитие возобновляемой электроэнергетики и муниципальной инфраструктуры, а также размещение беженцев, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в немецкой делегации на конференции по поддержке Молдовы, проходящей в Париже в понедельник, 21 ноября.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна отметила, что из-за российских атак, нацеленных на инфраструктуру Украины, Молдова больше не может получать электричество из соседней страны. Кроме того, Россия значительным образом ограничила поставки газа Кишиневу, напомнила она и указала, что в результате страдает население Молдовы.

Кроме того, Колонна призвала помогать Кишиневу на его пути в ЕС. "В наших интересах поддерживать эту страну", - подчеркнула она.

Попеску: Помощь Молдове - вклад в стабильность Европы

Между тем министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску подчеркнул, что любая помощь, которую получает его страна, является вкладом в стабильность не только ее самой, но и всей Европы. По его словам, Молдове необходимы средства в размере 1,1 млрд евро из-за возросших цен на энергоносители. В настоящее время в стране находятся около 80 тысяч беженцев из Украины, добавил он.

На конференции в Париже речь идет о финансовой и материальной помощи Молдове, в частности о поставках генераторов. В мероприятии участвуют делегации около 50 стран. С начала войны РФ против Украины было проведено уже две конференции доноров для Молдовы, на которых было собрано около 600 млн евро. Кроме того, Германия, Франция и Румыния создали совместную платформу помощи этой стране.

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