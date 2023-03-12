Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Еврокомиссия и Европарламент запретили Tiktok на служебных телефонах. Такой же запрет введен и в ряде стран Запада. Он связан с подозрениями в шпионаже в адрес Китая.

С первого взгляда, Tiktok является обычным безобидным мобильным приложением: тот, кто его скачивает, может бесконечно смотреть стримы коротких видео. Поскольку Tiktok - приложение из Китая, растет тревога, что могут там сделать с личными данными пользователей и не могут ли китайцы с помощью этого приложения шпионить за пользователями.

Что думают о Tiktok на Западе

Еврокомиссия с 15 марта запретила своим сотрудникам иметь на служебных телефонах приложение Tiktok. Это же правило распространяется и на личные смартфоны, если на них скачаны рабочие программы. "Еврокомиссия должна быть уверена в том, что ее сотрудники хорошо защищены на фоне растущих угроз кибербезопасности. Поэтому наша обязанность, как можно раньше реагировать на потенциальные угрозы в сфере кибербезопасности", - говорят в ЕК. Такие же правила ввели и в Европарламенте.

Незадолго до этого правительства США и Канады приняли похожие меры. В США президент Джо Байден установил 30-дневный срок, в течение которого сотрудники госадминистрации должны удалить мобильное приложение со служебных телефонов и других приборов. То же самое действует в Конгрессе, в Госдепартаменте, в Пентагоне.

Приложение Tiktok на смартфоне Фото: Hideki Yoshihara/AFLO/IMAGO

В Канаде запрет приложения Tiktok на служебных телефонах для членов правительства вступил в силу незамедлительно. Председатель совета казначейства страны Мона Фортье подчеркнула, что речь идет "о большом риске безопасности личных данных". Запретил депутатам и сотрудникам пользоваться мобильным приложение и парламент Дании, в качестве причины назвав риск шпионажа.

В Эстонии Tiktok уже два года запрещен на мобильных телефонах официальных лиц. Если властям и министерствам приходится пользоваться Tiktok, например, потому что они сами ведут там каналы для общения с населением, то для этих целей должны использоваться отдельные устройства. В то же время эстонское правительство дало понять, что частным лицам только суд может полностью запретить пользоваться этим приложением.

В Германии запрет на использование приложения Tiktok на служебных устройствах действует в отдельных государственных учреждениях. В других учреждениях, таких как МВД, решили не предлагать это приложение во внутреннем магазине приложений, которым пользуются для установки программ на служебные устройства. Однако общего запрета на Tiktok для государственных учреждений в Германии не существует. Министерство здравоохранения даже имеет свой собственный канал на Tiktok - но на отдельных устройствах, не подключенных к серверам министерства.

А что в других странах?

Между тем не только в странах Запада уже пошли на этот шаг и запретили Tiktok, причем не только госслужащим: в Тайване приложение Tiktok было полностью заблокирован в декабре - и классифицировано как программное обеспечение, которое "угрожает национальной информационной и коммуникационной безопасности". Tiktok рассматривается там как средство достижения политической цели Пекина - поставить Тайвань под свой контроль. Блокировка в Индии, где целый ряд китайских приложений был заблокирован в 2020 году, также имеет политическую подоплеку. Кроме того, афганские талибы рассматривают возможность блокировки приложения в Афганистане: правители опасаются, что молодые люди будут "сбиты с пути" Tiktok и другими программами.

Почему Tiktok запрещают

Приложение Tiktok, по данным компании-разработчика, использует более миллиарда человек в мире. Оно принадлежит пекинскому Bytedance, которому постоянно приходится опровергать обвинения в том, что китайское государство может использовать приложение для своих целей. "С 2019 года, когда компания начала публиковать свои отчеты о прозрачности, мы не получали от китайского правительства запросов о личных данных", сообщили в ноябре газете Guardian представители компании.

Другой пункт, вызывающий критику, касается того, какой контент будет показан, а какой нет. Прецедентом стало удаленное в 2019 году видео: в нем было показано, как 17-летняя девушка сначала дает советы по макияжу, а через пару предложений начинает рассказывать, как Китай поступает с уйгурами в провинции Синьцзян. После того, как видео было удалено, Tiktok заявил о "человеческой ошибке в модерации".

Кристофер Рэй Фото: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

Исследование немецкого общественно-правового телеканал ARD в марте 2022 года показало, что и в Германии приложение использует фильтры, блокирующие определенный контент. Например, такие слова, как ЛГБТК, секс, национал-социализм, имя китайской теннисистки, которая обвинила в сексуальных домогательствах спортивного функционера. Tiktok после опубликования результатов расследования пообещал провести проверку.

Новые исследования в Европе и Северной Америки касаются политики конфиденциальности, которую Tiktok представил в ноябре - по иронии судьбы с целью создания большей прозрачности в отношении обработки данных европейских пользователей. Эти данные хранятся на серверах в США и Сингапуре. Однако "определенным сотрудникам" в ряде других стран - включая Китай - якобы разрешено просматривать эти данные. Тот факт, что компания Tiktok черным по белому признала, что данные европейских пользователей утекают в Китай, вызвал возмущение.

В декабре глава ФБР США Кристофер Рэй предупредил, что Tiktok находится под контролем китайского правительства, "которое не разделяет наших ценностей". ФБР обеспокоено тем, что Пекин контролирует алгоритм рекомендаций приложения, "что позволяет им манипулировать контентом" и использовать его "для влияния".

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