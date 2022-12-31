Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Юмор во время войны - это очень серьезно, говорит певец Андрей Данилко. Рассказываем историю "матерной" бельгийской песни, которую открыли для себя украинцы в TikTok во время российских обстрелов.

Проснулись от звуков ракет? С утра нет электричества? В квартире холодно? Пропала связь? Украинская реальность военного времени прекрасно ложится на бельгийскую песню "Goeiemorgen, morgen", демонстрируют многочисленные пользователи соцсети TikTok. Молодые люди на видео открывают рот под музыку на словах "Goeiemorgen, morgen, goeietag". С фламандского они переводятся как "Доброе утро, утро! Добрый день", но по-украински и по-русски звучат как полная противоположность этому приветствию.

Жители Бельгии очень удивились, узнав, что песня 50-летней давности стала вирусной в Украине. Еще большее удивление постигло фламандцев, когда они поняли почему. Те, у кого есть знакомые из Украины, при встрече интересовались: "Правда ли, что эта фраза звучит по-украински как что-то нехорошее?"

Ничего негативного в этой фразе нет, считает певец Андрей Данилко. Главное в ней то, что она емкая: "Можно сказать "ерунда", а можно сказать то слово, которое слышится в песне. Оно более насыщенное, в нем есть напор, больше красок, им лучше можно описать ситуацию и реакцию на что-то".

Ирония формы и содержания

Более того, в данном случае срабатывает эффект контраста формы и содержания. "Здесь, при таком лиризме, романтичности этого дуэта, трубы играют, все такое светлое - даже в этом есть момент "ничего, нормально, эта goeietag пройдет и все будет хорошо". Здесь есть позитив", - говорит создатель легендарного образа Верки Сердючки.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) на конкурсе в Израиле в 2019 году Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Именно позитив обожают в этой песне бельгийцы. К концу 2022 года фламандская музыкальная станция Radio 2 внесла "Goeiemorgen, morgen" в исполнении дуэта Николь и Хьюго в "золотую двадцатку" лучших хитов всех времен и народов - по итогам голосования слушателей. Легкий, жизнерадостный напев, радующий бельгийцев даже типичным беспросветно серым дождливым утром. А тут неожиданно - ругательства?

"Забавный способ показать России кулак"

"Мы во Фландрии были просто в шоке, ведь это такая прекрасная, добрая песня! А эти люди используют ее для протеста, - говорит ведущий национального конкурсного отбора на "Евровидение-2023" для Бельгии Петер ван де Вейре. - Конечно, я вижу, что происходит в Украине. Люди ищут способы сопротивления России, и это такой забавный способ показать России кулак".

В Киевском метро во время российского ракетного налета. Люди не унывают Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Он рассказал, что супружеская пара исполнителей Николь и Хьюго написали эту песню, чтобы представить Бельгию на "Евровидении" в 1971 году. "В ней они буквально говорят друг другу: "Доброе утро, здравствуй! Какое это счастье - быть с тобой! Неподдельное проявление настоящей любви - вот основная идея этой песни. Мы любим ее, потому что нам симпатична эта пара, она идеальна". - поясняет Петер.

Песня о настоящей любви

Николь и Хьюго прожили друг с другом больше 50 лет. "Они вместе вставали по утрам, вместе ложились спать, все делали вместе - можно сказать, такие влюбленные сиамские близнецы, - вспоминает Петер. - Я часто наблюдал за ними на концертах, и они даже за сценой общались друг с другом о погоде, о еде, обо всем. Их чувства друг к другу неподдельны - это именно то, что нам так нужно в эти странные времена".

Однако на "Евровидении" идеальной паре выступить было не суждено. Незадолго до отъезда Николь заболела желтухой и дуэт не поехал на конкурс. Их заменили другие певцы - не пара, Лили Кастель и Жак Рэймонд. Песня набрала мало баллов, и дуэт оказался на 14-м месте из 18. Несмотря на этот провал, "Goeiemorgen, morgen" стал классикой поп-музыки во Фландрии. Большинству европейцев знакома версия Лили Кастель и Жака Рэймонда, но именно в исполнении Николь и Хьюго песня стала вирусной в TikTok.

Андрея Данилко этот феномен не удивил. "Это абсолютно понятная штука, у разных народов есть какие-то слова, которые для нас смешные. Вот, например, в советские времена смеялись над словосочетанием "Чахлик Невмирущий" (по-украински "Кощей Бессмертный". - Ред.). В русском языке есть такие слова, как "отнюдь", "ибо", "кулебяка" - они сами по себе смешные, я вот даже не знаю, куда это "отнюдь" вставить, - говорит он. - Когда люди слышат песню, которая исполняется с таким лиризмом, а там знакомое им матерное слово, конечно, это вызывает смех. Эта история не нова". Данилко напомнил, как лет десять назад шутили над гимном Египта, где на арабском языке поется "Родина", а на русском и украинском слышится совсем другое слово.

Новый и неожиданный всплеск популярности песни "Goeiemorgen, morgen" произошел сразу после смерти любимицы бельгийцев Николь Джози. "Это странное и неловкое совпадение", - вздыхает Петер ван де Вейре. Она скончалась 4 ноября 2022 года в возрасте 76 лет, смертельно пострадав от падения с лестницы у себя дома. У певицы дважды диагностировали рак, а в последние годы - болезнь Альцгеймера.

Особая функция юмора во время войны

По словам ведущего, Хьюго продолжает говорить о своей покойной супруге, как если бы она была жива. "Она по-прежнему живет в его сердце и в сердцах фламандцев", - говорит Петер. И если "Goeiemorgen, morgen" каким-то образом помогает украинцам, то это хорошо, резюмирует он: "История показывает, что во время войны люди обращаются к юмору, чтобы выжить".

Момент радости Фото: Ukrainian Presidential Office/AA/picture alliance

Это самозащита организма, в сложные моменты люди всегда ищут что-то смешное, считает и Андрей Данилко. "Естественно, что в трудные времена люди находят какое-то музыкальное сопровождение, чтобы посмеяться. Ситуацию никак не изменишь. Значит, что ты можешь с этим сделать? Только смеяться", - говорит он.

"Мы сами с первых же дней пытались находить смешное. У меня было по десять эфиров в первые два месяца, когда нужно было подбодрить, разрядить атмосферу страха, непонимания, царившую вокруг, - рассказывает Данилко. - Даже когда звучали сирены, мы старались идти под руку с юмором, потому что это очень серьезная вещь. Вот эта, казалось бы, банальность, что юмор продлевает жизнь, - это не случайно". У людей, которые занимаются юмором, есть определенная миссия, и именно во время войны остроумие украинцев стало особенно заметно, полагает создатель Верки Сердючки.

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