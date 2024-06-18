DW запустила приложение для поиска заблокированных сайтов

Немецкая международная медиакомпания DW и проект Open Observatory of Network Interference (OONI) запустили для пользователей по всему миру приложение News Media Scan. Приложение помогает узнать, какие новостные сайты в какой стране доступны, а какие - заблокированы. Открывая News Media Scan, пользователь может обнаружить доступные и заблокированные новостные сайты в той стране, в которой он находится. Пользователи таким образом могут сами выяснять и помогать другим узнавать, доступны ли нужные им новостные сайты.

Сайт DW в настоящий момент заблокирован в пяти странах: России, Беларуси, КНР, Иране и Турции. В некоторых странах доступ к новостным сайтам, включая DW, оказывается заблокирован без уведомления. Поступающая об этом из различных источников информация не всегда оказывалась точной, объясняет Оливер Лино (Oliver Linow), который на DW занимается мониторингом уровня свободы в интернете.

Все эти обстоятельства стали толчком для создания приложения News Media Scan, которое DW разработала вместе с OONI, - это основанный в 2012 году некоммерческий проект для создания программного обеспечения, который ставит своей целью поддержать рассредоточенные усилия по документированию актов цензуры в интернете по всему миру. Созданное в тесном сотрудничестве приложение помогает собрать всю необходимую информацию о масштабе блокировок в отношении независимых медиа в разных странах и о том, каким именно типам блокировок они подвергаются.

"Доступ к новостным сайтам ограничен во многих странах, что оказывает большое влияние на право свободного доступа к информации. Мы рады, что вместе с DW вывели на рынок News Media Scan. Приложение поможет общественности собрать и задокументировать свидетельства цензуры медиа и поддержать свободный и открытый интернет по всему миру", - говорит по этому поводу руководитель проекта OONI Артуро Филасто.

Как работает News Media Scan

Приложение News Media Scan отправляет запросы по адресам новостных сайтов, данные о доступе к ним передаются в OONI, там они обрабатываются. Анализ данных доступен всем пользователям приложения. Список сайтов, который открывается в News Media Scan, находится в общественном доступе. Он составляется не DW или OONI, а пользователями сервиса для разработки IT-проектов GitHub и представляют собой объективную подборку международных и национальных новостных медиакомпаний. Так обеспечивается прозрачность информации о доступе к тем или иным новостным сайтам.

Используя приложение, пользователи могут внести вклад в измерение уровня цензуры по всему миру. Для этого необходимо активировать функцию автоматического сканирования. Это позволит приложению News Media San проводить мониторинг через определенные промежутки времени. Приложение работает для телефонов на платформе Android.