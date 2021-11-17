В Молдове на беглого олигарха Плахотнюка завели еще одно уголовное дело

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк - бывший глава Демократической партии, экс-депутат парламента в Кишиневе и один из богатейших бизнесменов страны - стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в незаконном обогащении, сообщила Генпрокуратура Молдовы в среду, 17 ноября.

"Согласно предварительному расследованию, движимое имущество (в том числе роскошная яхта) и недвижимость в таких странах, как Швейцария, Румыния, Испания, подозреваемый получил во время его пребывания в должности депутата парламента Молдовы", - говорится в сообщении. Новое уголовное дело в отношении Плахотнюка возбуждено на основании заявления Службы информации и безопасности, отметили в надзорном ведомстве.

15 ноября Конституционный суд Молдовы оставил в силе решение об аресте имущества Плахотнюка.

Обвинения в адрес Плахотнюка

Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы летом 2019 года сразу после объявления Демпартии Молдовы о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии и сдал свой депутатский мандат. В октябре 2019 года правоохранительные органы Молдовы наложили арест на имущество и банковские счета Плахотнюка на общую сумму более 3 млн долларов. Бизнесмен, имеющий еще и гражданство России, был объявлен в международный розыск.

Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по трем пунктам: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группой. На основании этих обвинений, суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка. В России против Плахотнюка также возбуждено несколько уголовных дел. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Местонахождение Плахотнюка сейчас достоверно неизвестно. Предположительно, он скрывается в непризнанной мировым сообществом Турецкой республике Северного Кипра.

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