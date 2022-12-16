Евросоюз принял девятый пакет санкций против РФ

Под новые санкции ЕС попали четыре государственных СМИ и Всероссийский банк развития регионов. Запрещен прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять ей дроны.

В пятницу, 16 декабря, Европейский Союз ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию оборонного сектора Российской Федерации. В санкционный список, связанный с военно-промышленным комплексом России, внесены еще 168 субъектов. Запрещается поставлять России "основные химические вещества", нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электронику и IT-компоненты, "которые могут быть использованы российской военной машиной", сказано в сообщении Совета ЕС.

Во избежание обхода санкций в список также включены некоторые подконтрольные России организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты. Это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять ей дроны.

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.

Под запрет попадают новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с удобрениями и "критическим сырьем".

Госканалы РФ попали под санкции

Совет ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание НТВ/НТВ "Мир", Россия-1, РЕН ТВ и Первого канала. "Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины", - говорится в заявлении Совета ЕС. При этом данным СМИ и их сотрудникам не запрещено осуществлять другую деятельность в ЕС, например проводить исследования и интервью.

Запрещается оказание России услуг в сфере маркетинга и рекламы, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции.

Гражданам стран ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций и органов, находящихся в России.

Новые санкции ЕС призваны "нанести серьезный удар по российской экономике и по ее способности продолжать агрессию" против Украины, заявили в Брюсселе.

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