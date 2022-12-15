  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе, 15 декабря 2022 года
Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в БрюсселеФото: Olivier Matthys/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

ЕС письменно утвердит 9-й пакет санкций против РФ 16 декабря

Жан Рофе
47 мин. назад

Новый пакет санкций Европейского Союза против России за ее войну в Украине затронет, по данным Еврокомиссии, примерно 200 физических лиц и компаний.

https://p.dw.com/p/4L1yT

Постоянные представители 27 государств Европейского Союза согласовали девятый пакет санкций в отношении России за ее военное вторжение в Украину, сообщило в микроблоге Twitter вечером в четверг, 15 декабря, председательство Чехии в Евросоюзе. "Это третий пакет санкций против России, согласованный в рамках чешского председательства в ЕС, он будет утвержден завтра по письменной процедуре", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила новый пакет санкций против РФ. В черный список, по словам фон дер Ляйен, внесут около 200 российских физических и юридических лиц. Среди них - люди и компании, связанные с российскими вооруженными силами, предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также министры, губернаторы и другие политики. "Этот список охватывает ключевые фигуры в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции", - пояснила глава Еврокомиссии.

В рамках 9-го пакета санкций Комиссия ЕС предложила ввести дополнительные экспортные ограничения на товары двойного предназначения, в частности некоторые химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронное и программное обеспечение, которые могут быть использованы в российской военной промышленности. Кроме того, предложено "запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию". Еврокомиссия также анонсировала "дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора", включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ.

Смотрите также:

Почему Путин не выступает с посланием Федеральному собранию?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон беседует с украинскими военными на полигоне Графенвёр в Германии, 12 июня 2022 года

США расширят программу подготовки украинских военных в ФРГ

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Президент РФ Владимир Путин" сидит перед микрофонами и говорит: "Я всё отменяю... Но вы ставьте лайки!"

Путин без послания Федеральному собранию: пора в блогеры?

Путин без послания Федеральному собранию: пора в блогеры?

Политика7 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ ждут новые санкции. Арест по делу Магнитского. DW Шоу

РФ ждут новые санкции. Арест по делу Магнитского. DW Шоу

Политика9 ч. назад61:08 мин.
Вручение в Европарламенте премии Сахарова представителям народа Украины. Третий слева - Иван Федоров

Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Конфликты12 ч. назад
Conflict Zone mit Franak Viacherka

Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Политика22 ч. назад
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Катастрофы10 ч. назад11 фото
Митровица - разделенный город

Что поставлено на карту на cевере Косово

Что поставлено на карту на cевере Косово

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу