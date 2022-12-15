ЕС письменно утвердит 9-й пакет санкций против РФ 16 декабря

Постоянные представители 27 государств Европейского Союза согласовали девятый пакет санкций в отношении России за ее военное вторжение в Украину, сообщило в микроблоге Twitter вечером в четверг, 15 декабря, председательство Чехии в Евросоюзе. "Это третий пакет санкций против России, согласованный в рамках чешского председательства в ЕС, он будет утвержден завтра по письменной процедуре", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила новый пакет санкций против РФ. В черный список, по словам фон дер Ляйен, внесут около 200 российских физических и юридических лиц. Среди них - люди и компании, связанные с российскими вооруженными силами, предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также министры, губернаторы и другие политики. "Этот список охватывает ключевые фигуры в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции", - пояснила глава Еврокомиссии.

В рамках 9-го пакета санкций Комиссия ЕС предложила ввести дополнительные экспортные ограничения на товары двойного предназначения, в частности некоторые химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронное и программное обеспечение, которые могут быть использованы в российской военной промышленности. Кроме того, предложено "запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию". Еврокомиссия также анонсировала "дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора", включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ.

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