ЕС намерен согласовать девятый пакет санкций на этой неделе

Атмосфера последней в уходящем 2022 году встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая прошла в понедельник, 12 декабря, в Брюсселе, была далека от праздничного предрождественского настроения, уже витающего на улицах бельгийской столицы. Ведь министрам предстояло найти общую позицию по важным вопросам, серьезно влияющим на глобальную безопасность: новые санкции против России и Ирана, а также предоставление финансовой и военной помощи Украине.

"Это будет длинная и сложная встреча", - сказал журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибыв в понедельник утром в здание Европейского совета перед началом встречи министров. Одним из поводов для пессимизма главного европейского дипломата стало согласование решения о девятом пакете санкций против России. С предложением ввести новую серию ограничений против РФ несколько дней тому назад выступила Еврокомиссия. Но, как отметил Боррель, "наши предложения - еще не решение", решающее слово - за Европейским советом, заседание которого на высшем уровне глав государств и правительств должен пройти в Брюсселе 15 декабря.

В ЕС хотят обойти побочный эффект санкций

В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ввести дополнительные экспортные ограничения на товары двойного предназначения, в частности, на некоторые химические компоненты, нервнопаралитические вещества, электронное и программное обеспечение, которое можно использовать с двойной целью. Кроме того, предлагается существенно усложнить доступ России к приобретению беспилотников.

Как сообщил во время итоговой пресс-конференции Жозеп Боррель, по этим пунктам санкцинного пакета, который предлагается ввести в ответ на "последнюю эскалацию жестокости, с которой Путин продолжает атаковать Украину", министрам во время встречи договориться не удалось. "Но я надеюсь, что мы сможем согласовать эти новые жесткие санкции в течение этой недели", - заверил европейский дипломат.

Отвечая на вопрос, какая именно страна ЕС блокирует санкции, он отметил, что не будет указывать на тех, кто выступает против. "У нас нет стопроцентного согласия. Дело не в одной стране, хотя я знаю, какую именно вы имеете в виду", - сказал дипломат, намекая на то, что Венгрия открыто выступает против введения новых санкций против России. Боррель объяснил, что суть поиска общего решения состоит в том, чтобы согласовать, "какие исключения мы можем имплементировать, чтобы санкции не оказывали побочного эффекта" и вместе с тем оставались действенными.

Персональные санкции согласованы

Что касается персональных санкций противфизических и юридических лиц РФ, входящих в новый пакет, то по этому поводу, похоже, министры нашли общий язык. По словам Борреля, в санкционный список вошло около 200 лиц и предприятий РФ. Среди них - члены российского правительства, Госдумы, Совета федераций и представители судебной власти.

"Мы направили эти санкции против тех, то ворует украинское зерно, кто причастен к депортации украинских граждан, в частности детей", - сообщил Боррель. Он также добавил, что санкции будут наложены на "медиаорганизации, которые не представляют свободную прессу, а отравляют общественное пространство систематическими манипуляциями дезинформацией". "Мы знаем, что санкции работают, что производство оружия в России было затруднено, и благодаря нашим санкциям Путин оказался не способным достичь своих целей в Украине", - заявил Боррель.

Еще одним решением встречи глав внешнеполитических ведомства ЕС в поддержку Украины стало решение об увеличении Европейского фонда мира. По словами Борреля, министры договорились дополнить фонд двумя миллиардами евро с возможностью в будущем увеличить его еще на 3,5 млрд евро. Благодаря существованию Европейского фонда мира, ЕС уже поддержал украинскую армию шестью пакетами помощи на общую сумму в 3,1 млрд евро.

Восточное партнерство адаптируют к новым реалиям

К встрече министров ЕС по видеосвязи подключился и их украинский коллега Дмитрий Кулеба, который рассказал о последней российской ракетной атаке на инфраструктуру Одесской области. "В Одессе сейчас ноль градусов. Путин пытается заморозить украинцев, специально лишая миллионы людей света, воды и тепла. Это можно назвать преступлением против человечества", - отметил Боррель. О также сообщил, что министры пообещали Кулебе продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств ЕС, впервые за почти десять месяцев со дня начала российского вторжения в Украину, провели встречу с пятью коллегами из шести стран программы "Восточное партнерство" - Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдовы. Беларусь, также входящая в состав этой инициативы, приостановила свое участие в ней.

Похоже, что в Брюсселе, наконец, приняли решение адаптировать сотрудничество в рамках Восточного партнерства к геополитическим реалиям. Боррель рассказал, что во время встречи обсуждались последствия российской агрессии для каждой из стран-участниц этой программы и пути укрепления их стойкости перед новыми вызовами в сфере безопасности. "Мы говорили о том, как сделать Восточное партнерство более гибким, чтобы оно могло отвечать стратегическим потребностям наших партнеров, двое из которых - Молдова и Украина - уже получили статус кандидата на вступление в ЕС", - сказал Боррель.

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