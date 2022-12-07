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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: PIXSELL/picture alliance
КонфликтыРоссия

В ЕС сообщили подробности о девятом пакете санкций против РФ

Даниил Сотников
37 мин. назад

Евросоюз намерен закрыть доступ России к дронам, а также ввести санкции против 200 физлиц, компаний и трех банков.

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В девятый пакет санкций Евросоюза против России будут включены около 200 российских компаний и физлиц, а также три банка, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в среду, 7 декабря.

Санкции предлагается ввести против людей и компаний, связанных с российскими вооруженными силами, предприятий оборонно-промышленного комплекса, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также министров, губернаторов и других политиков, рассказала фон дер Ляйен. "Этот список охватывает ключевых фигур в жестоких и преднамеренных ракетных ударах России по мирным жителям, в похищении украинских детей в Россию и в краже украинской сельскохозяйственной продукции", - пояснила она.

В девятый пакет санкций также будут включены три российский банка, один из которых - Всероссийский банк развития регионов, сообщила глава Еврокомиссии, не уточнив, о каких еще банках идет речь.

Ограничения на экспорт некоторых товаров и дронов

Евросоюз намерен ввести дополнительные ограничения на экспорт некоторых категорий товаров, в том числе двойного назначения и электроники. К ним относятся химические и нервно-паралитические вещества, электроника и IT-компоненты, которые могут быть использованы в российской военной промышленности, рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Девятым пакетом санкций Евросоюз также намерен "закрыть доступ России" ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. "Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию", - сообщила глава ЕК.

Еврокомиссия также анонсировала "дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора" РФ, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

Девятый пакет санкций запретит вещание в Европе еще четырем российским телеканалам - каким именно в сообщении ЕК не уточняется. О сроках введения нового пакета санкций фон дер Ляйен не сообщила. 

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