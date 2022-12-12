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Никита Михалков (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/L. Szymanski
КонфликтыЕвропа

EUobserver: Михалкова могут включить в черный список ЕС

Екатерина Венкина
56 мин. назад

В санкционный список ЕС могут быть включены телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, передало издание EUobserver.

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В обновленный черный список ЕС могут быть включены гендиректор канала "Спас" Борис Корчевников, ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Марина Ким, певец Григорий Лепс (Лепсверидзе), российский блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, политолог и телеаналитик Сергей Михеев. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило издание EUobserver со ссылкой на документ.

В Брюсселе проходит плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза обсуждают новые санкции в отношении России и Ирана, а также дальнейшую помощь Украине.

ЕС намерен заморозить активы членов семьи Ковальчука

Кроме того, ЕС намерен заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи российского бизнесмена Юрия Ковальчука, поддерживающего близкие контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Евросоюз собирается также заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве.

Кроме того, в Брюсселе планируют отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех российских каналов - НТВ/НТВ-Мир, "Россия 1" и РЕН ТВ.

Указанные российские СМИ виновны в "серьезном искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет собой "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза", подчеркивается в документах.

Ограничительные меры ЕС могут распространиться на двух дочерей и двоюродного брата Рамзана Кадырова, а также на десятки российских чиновников и военных.

Возможен запрет на продажу технологий двойного назначения 169 компаниям РФ

Наконец, возможно введение эмбарго на инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям, замораживание активов Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка.

Детали девятого санкционного пакета еще могут быть изменены в ходе переговоров в Брюсселе.

Перед началом встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что пакет будет одобрен до конца дня 12 декабря или 13 декабря. Европейские дипломаты опасаются, что Венгрия может попытаться заблокировать ряд решений с целью разморозить предназначенные ей средства из фондов ЕС. "Это - своего рода дипломатия шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть",  - привело агентство Reuters слова высокопоставленного дипломата ЕС.

FT: ЕС хочет назначить спецпредставителя по санкциям в отношении России

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники передала, что Европейский Союз назначит спецпредставителя по санкциям в отношении России. Как ожидается, им станет бывший постпред ЕС в США Дэвид О'Салливан.

По данным высокопоставленного чиновника ЕС, решение об учреждении новой должности Еврокомиссия ожидается уже 13 декабря. Дэвид О'Салливан может занять этот пост в январе 2023 года. В настоящее время Дэвид О'Салливан возглавляет аналитический центр - Институт международных и европейских дел в Ирландии.

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