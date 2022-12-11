Россия, вероятно, получила от Ирана новую партию дронов

Россия стала вновь активно использовать иранские дроны. Институт изучения войны не исключает, что РФ получила новую партию БПЛА. Либо дроны были накоплены за три последние недели, когда она не применяла беспилотники.

Российские войска стали снова активно использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства для ударов по территории Украины, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре за субботу, 10 декабря. Его эксперты ссылаются на сообщение командования Воздушных сил ВСУ от 10 декабря, в котором говорится, что российские военные провели 15 атак с использованием беспилотников "Shahed 136" и "Shahed 131" в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Одессе после российской атаки на объекты энергетики 10 декабря без света остались все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры.

В свою очередь ISW зафиксировал, что 7 декабря российские военные после трехнедельного перерыва возобновили применение иранских БПЛА для ударов по объектам в Украине. За несколько дней до этого американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что власти России в обмен на поставки иранских дронов оказывают Ирану военную и техническую поддержку на "беспрецедентном уровне".

В ISW полагают, что российские войска, по всей видимости, получили новую партию БПЛА из Ирана либо ожидают поставки в ближайшее время. Не исключено и то, что российские войска могли попросту накопить беспилотники за те три недели, когда они не использовали их. Кроме того, отмечается, что дроны, производимые в Иране, потребовалось модифицировать, чтобы применять их в условиях зимы.

Поставки беспилотников из Ирана

Руководитель Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов в октябре заявлял, что каждая партия дронов, которая поступает в Россию из Ирана, состоит из 300 БПЛА. Всего, сообщал Буданов, Россия закупила в Иране около 1700 всех типов БПЛА. К концу октября, по его словам, Россия израсходовала первую партию беспилотников и начала использовать вторую.

Россия отрицает закупку дронов у Ирана. В то же время Иран заявил, что поставлял беспилотники России, но что это было еще до начала войны против Украины.

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