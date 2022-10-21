Дроны в Украине - свидетельство похожих взглядов РФ и Ирана

Иран - одна из стран, которая поддерживает РФ. Во всех этих странах - авторитарный курс правления, а права человека попирают ногами. Тем важнее противостоять им, считает Керстен Книпп.

Иранский беспилотник в небе над Киевом, октябрь 2022 года Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

По мнению Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, то, что его страна не использовала иранские дроны для атаки на Украину, - очевидно. Доказательство тому, как заявил Полянский в среду, 19 октября, - надписи на русском языке, обнаруженные на сбитых беспилотниках, которые подтверждают, что дроны - не иранские.

Заявление о дронах

При наличии времени можно было бы удивиться незатейливости заявлений, при помощи которых российские дипломаты пытаются убедить Генассамблею ООН в своем мировоззрении. Но времени на это нет. Ведь в тот же день, 19 октября, публичное заявление сделал и духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. "Наконец-то другие государства оценили иранские беспилотники", - сказал он с триумфом, согласно иранскому государственному информационному агентству IRNA.

Обозреватель DW Керстен Книпп Фото: Wilma Knipp

"Долгое время звучали утверждения, что фотографии иранских беспилотников - подделка. А сегодня эти дроны называют опасными и спрашивают нас, почему мы продаем или предоставляем их тому-то и тому-то", - продолжил он.

Косвенное признание того, что он сказал неправду, вероятно, будет неприятно Полянскому. Ведь опровержение его утверждений последовало от высшего иранского руководства и подтвердило то, что обнаружили украинские военные после тщательного обследования: детали сбитых над Украиной дронов были произведены в Иране.

От расследования со стороны Организации Объединенных Наций, которое могло бы оправдать Россию, Полянский отказался.

Общие цели и вера в тоталитаризм

То, что Иран оказывает России военную поддержку в войне против Украины, логично. Уже в Сирии обе страны встали на сторону президента Башара Асада, вместе с ним боролись против протестного движения и препятствовали демократическому восстановлению страны, которой с начала 1970-х годов железной рукой правит клан Асадов. По прихоти этого клана и сегодня нежелательные люди продолжают исчезать в тюрьмах.

Этому способствовал и недавно назначенный Путиным командующий объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин. Применяемую сейчас в Украине тактику обстрела городов беспилотниками он ранее опробовал в Сирии. Иран, со своей стороны, направил тогда в Сирию свои войска, а также отряды террористической организации "Хезболлах".

То, что движет Хаменеи и Путиным, проявилось в Сирии так же, как сейчас проявляется в Украине: они оба являются врагами свободного слова и презирают его. Их идеологии могут различаться: в одном случае это мечта об абсолютизме с исламским, в другом - царистско-советским оттенком. Но обоих объединяет вера в тоталитарное государство, абсолютную власть, не терпящую возражений. Насколько бездумно они идут к осуществлению своей цели, видно в наши дни, когда и без того переполненные иранские и российские тюрьмы заполняются еще больше: и в Тегеране, и в Москве инакомыслие считается преступлением.

Склонные к насилию диктатуры

Оказывая России военную помощь, Иран присоединяется к тем странам, которые поддерживают РФ дипломатически, как, например, на прошлой неделе, когда Генеральная Ассамблея ООН голосовала по вопросу осуждения аннексии Россией территорий Украины . Из 193 государств-членов Генассамблеи ООН только четыре выступили против осуждения: Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Беларусь.

Независимо от идеологических различий, общие черты поддерживающих Россию государств можно быстро определить: все они являются стопроцентными диктатурами, склонными к насилию. Дальнейшие выводы позволяет сделать взгляд на "Рейтинг свободы прессы 2022", опубликованный неправительственной организацией "Репортеры без границ": три государства - Северная Корея, Сирия и Иран - находятся в последней десятке из 180 мест.

Никарагуа, занимающая 161-е место, входит в последнюю двадцатку. Сама Россия, расположившаяся на 155-й строчке, - не намного выше, ее обошла только Беларусь, занимающая 153-е место.

Это мир, за который борются Россия, Иран и связанные с ними государства. В Европе, на Ближнем Востоке, в Азии или Латинской Америке - везде эта ось безжалостно, цинично и жестоко расправляется с правами и свободами. Однако благодаря решительному сопротивлению эти режимы сейчас находятся под давлением. Во имя свободы для всех это давление не должно ослабевать. Лучше будет, если оно возрастет.

Автор: Керстен Книпп, обозреватель DW

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