"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Назначение Сергея Суровикина на пост командующего войсками РФ в Украине должно удовлетворить сторонников жестких действий РФ. Но вести войну в Украине так же, как в Сирии, генералу вряд ли удастся.

56-летнего генерала армии Сергея Суровикина - нового командующего группировкой российских войск в Украине - в социальных сетях часто называют "сирийским мясником", "каннибалом" или "генералом Армагеддона". Он дважды руководил российскими войсками в войне в Сирии - в 2017 году и 2019 году. После вторжения России в Украину в феврале Суровикин командовал Южной группировкой войск.

Почему именно Суровикин?

Его назначение на пост командующего российскими войсками в Украине вписывается в выбранную президентом Владимиром Путиным стратегию эскалации, считает Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт по вопросам безопасности и военной политики России из берлинского Фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP).

"Идея состоит в том, чтобы оказать психологическое воздействие на Украину, деморализовать ее и таким образом сдержать ее контрнаступление", - рассказала она в интервью DW. Кляйн также считает, что российская армия под командованием Суровикина будет наносить значительно больше ударов по гражданским объектам, чем раньше.

За преступления в Сирии Суровикин получил "Героя России"

Правозащитные организации считают Суровикина ответственным за военные преступления в Сирии и террор гражданского населения. По данным Human Rights Watch, при нем были разбомблены больницы в провинции Идлиб, хотя было известно, что в них было много детей. Также утверждается, что Суровикин по крайней мере одобрил, если не приказал, проводить химические атаки против гражданского населения в Сирии.

Президент России Владимир Путин присвоил генералу Сергею Суровикину звание "Героя России" за военную операцию в Сирии Фото: Alexei Nikolsky/IMAGO

Правозащитники HRW считают, что Суровикин также несет ответственность за бомбардировки Алеппо, который российские Военно-воздушные силы превратили в руины в 2016 году. За военную операцию в Сирии Путин наградил Суровикина в 2017 году званием "Герой России".

Также в 2017 году указом президента России Владимира Путина Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами страны. Впервые в истории во главе воздушных сил встал человек без опыта работы в авиации.

Обвинения в гибели противников ГКЧП

Уроженец Новосибирска Сергей Суровикин в 1987 году с золотой медалью окончил высшее военное училище в Омске. В 1991 году, во время неудавшегося августовского путча, будучи командиром мотострелкового батальона, он использовал БМП для прорыва баррикад, установленных противниками ГКЧП на Садовом кольце. В результате трое демонстрантов погибли, один - Дмитрий Комарь - был раздавлен гусеницами.

После провала ГКЧП Суровикин более шести месяцев провел под следствием. Он отрицал свою вину в гибели людей: он только выполнял приказы, заявил Суровикин в прокуратуре. В итоге он был не просто освобожден, а, по информации российских СМИ, повышен в звании по личному указанию президента России Бориса Ельцина.

В дальнейшем "готовность Суровикина неукоснительно выполнять все приказы сняла все мыслимые вопросы о его противоречивой автобиографии", пишут западные эксперты.

Известен своей "безграничной жестокостью"

После этого Суровикин продолжил успешную карьеру в российской армии. Среди прочего, он принимал участие во второй чеченской войне в 2004 и 2005 годах в качестве командира мотострелковой дивизии. В докладе Jamestown Foundation, американского военно-аналитического центра, говорится, что Суровикин известен в российской армии своей "безграничной безжалостностью".

В частности, он неоднократно обвинялся в физическом насилии над подчиненными, говорится в докладе. В марте 2004 года подполковник Виктор Цибизов обратился в прокуратуру с жалобой, что его якобы избил командир дивизии генерал-майор Сергей Суровикин за то, что на довыборах в Госдуму 14 марта он, якобы, проголосовал "не за того кандидата". Впрочем, никаких доказательств вины Суровикина найдено не было.

Как сообщали российские СМИ, другой офицер, полковник Андрей Штакал, застрелился в кабинете Суровикина в 2004 году после разговора с командиром на повышенных тонах. Но вину Суровикина в смерти офицера снова не доказали.

"Более 30 лет карьера Суровикина была отмечена обвинениями в коррупции и жестокости", - пишет о генерале британская The Guardian, ссылаясь на данные спецслужб. Помимо прочего, в 1995 году он был приговорен к условному тюремному заключению за пособничестве в незаконной торговле оружием, однако позднее обвинение и судимость были сняты.

"Как в Сирии, в Украине не получится"

Чего следует ожидать от Суровикина после того, как его назначили командующим российскими войсками в Украине? Будет ли он применять такую же военную тактику, как и в Сирии? В конце июня 2022 года Суровикину после долгих боев и ценой огромных человеческих потерь удалось захватить город Северодонецк в Донбассе. Но, как заявил новостному порталу T-Online австрийский эксперт по России и Восточной Европе Герхард Манготт, генералу явно доверяли больше, чем его предшественникам. "Однако он не может в корне изменить ситуацию, которая привела к тому, что российская армия вынуждена обороняться", - сказал он, добавив, что, учитывая имеющиеся у России проблемы, от Суровикина не стоит ожидать гарантированного перелома в войне.

Сирийский Алеппо российские Военно-воздушные силы превратили в руины в 2016 году Фото: Ameer Alhalbi/Getty Images/AFP

Аналогичных взглядов придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW). "Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириизации" российских операций в Украине, потому что боевые действия в Украине принципиально отличаются от боевых действий в Сирии", - указали они. Поэтому методы, которые генерал применял в Сирии, не сработают. "Россия не может и дальше "сириизировать" войну в основном из-за своей неспособности завоевать превосходство в воздухе, что исключает ее способность начать массированные ковровые бомбардировки по всей Украине, которые она провела в Сирии", - отмечают в ISW.

Аналитики полагают, маловероятным, что Суровикин в качестве командующего российской группировкой войск сможет привести к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях в Украине, пока западные партнеры Украины продолжают поставлять Киеву средства противовоздушной обороны, необходимые для предотвращения завоевания Россией превосходства в воздухе.

Обстрелы Украины усилятся?

При этом назначение Суровикина и массированный ракетный обстрел Украины 10-11 октября, к подготовке которого новый командующий, вероятнее всего, не имел никакого отношения (по данным украинской разведки, приказ о нанесении ударов был подготовлен еще 2-3 октября) было с энтузиазмом встречено теми российскими кругами, которые хотели бы видеть более жесткие действия России в Украине. В первую очередь, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и хозяином ЧВК "Вагнера", бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как полагают в ISW, назначение Суровикина может быть частью более широкой кампании по укреплению общественного мнения о российском военном истеблишменте. "Российское МО явно заинтересовано в восстановлении своего общественного имиджа, а информационный эффект от ракетных ударов 10 октября и назначение Суровикина, героя экстремистской националистической части российского информационного пространства, вероятно, направлены на удовлетворение наиболее громких голосов в этом сообществе", - отмечают аналитики.

По мнению Маргарете Кляйн, успех Суровикина на посту командующего российскими войсками в Украине зависит, прежде всего, от того, удастся ли ему улучшить координацию внутри вооруженных сил РФ.

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