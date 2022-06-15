Никарагуа примет сотни российских солдат для совместных учений

Парламент Никарагуа во вторник, 14 июня одобрил президентский декрет, позволяющий российским войскам проводить учения в этой стране Центральной Америки. По условиям декрета, 230 российских военнослужащих смогут прибыть в Никарагуа до конца 2022 года, чтобы вместе с армией страны патрулировать воды Тихого океана.
В Вашингтоне уже выразили озабоченность по поводу этого решения. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что его ведомство считает произошедшее "провокацией никарагуанского режима".
Президент Никарагуа Даниэль Ортега в мае поддержал войну России против "нацистов, которые правят и убивают в Украине после переворота 2014 года". 12 июня Ортега, один из немногих иностранных лидеров, направил Путину поздравление по случаю Дня России и пообещал "продолжать укреплять исторические узы братства, солидарности и сотрудничества" с народом и правительством РФ.
"Обмен опытом" военных Никарагуа с РФ и США
Декрет президента Ортеги фактически продлевает еще на два года правила военного сотрудничества Никарагуа с другими странами, действующие с 2012 года. Согласно этим правилам, направлять войска и боевую технику - включая корабли и самолеты - в страну для проведения совместных учений может не только Россия, но и США, а также семь других латиноамериканских государств.
Представляя декрет на рассмотрение парламента, президент Никарагуа перечислил его цели: "обмен опытом, тренировка военнослужащих и гуманитарные операции". В декрете также говорится о возможности совместной с другими странами борьбы с контрабандой наркотиков по морю и другой организованной преступностью.
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Автор: Игорь Бурдыга