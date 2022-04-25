Власти Никарагуа закрыли бюро Организации американских государств (ОАГ) в столице Манагуа, подтвердив, что завершают выход из состава ОАГ. Аккредитация представителей страны при международной организации со штаб-квартирой в Вашингтоне отозвана. Об этом сообщили в воскресенье, 24 апреля, в правительстве этого государства в Центральной Америке.

"Мы подтверждаем непоколебимое решение покинуть ОАГ... Никарагуа не является ничьей колонией", - подчеркивается в заявлении.

Решение - реакция на прошлогоднюю критику со стороны ОАГ в связи с переизбранием 76-летнего ныне Даниэля Ортеги на посту президента. В Организации американских государств сочли процедуру нелегитимной.

Никарагуа запустила процесс выхода из ОАГ

Никарагуа запустила процесс выхода из ОАГ, состоящей из 35 членов, в ноябре 2021 года. Незадолго до этого Ортега был переизбран на четвертый срок. Международное сообщество высказывало опасения относительно законности голосования, поскольку глава государства задерживал оппонентов и представителей бизнеса, а также инициировал уголовные преследования за инакомыслие.

США и ЕС призывали политика провести новые выборы и освободить более 160 заключенных.

В марте занимавший пост представителя Никарагуа в ОАГ обвинил правительство Ортеги в подавлении политической оппозиции и свободы слова, а также в нарушениях прав человека.

Оппозиционерку Кристиану Чаморро приговорили к 8 годам

Так, 21 марта оппозиционный политик Кристиана Чаморро, дочь экс-президента Виолеты Барриос де Чаморро, была приговорена к 8 годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег и растрате.

Чаморро-младшая планировала участвовать в президентских выборах в Никарагуа в ноябре 2021 года, однако была задержана за несколько месяцев до дня голосования.

Перед выборами власти задержали семь кандидатов на пост главы государства и 39 оппозиционеров. Часть из них была приговорена к тюремным срокам, в том числе брат Чаморро - Педро Хоакин (9 лет), ее водитель (7 лет) и двое бывших сотрудников фонда (по 13 лет), которым политик руководила на протяжении 20 лет. Неправительственная организация Fundación Violeta Barrios de Chamorro занималась вопросами свободы прессы и прекратила деятельность в январе 2021 года.

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