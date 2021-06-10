США ввели санкции против окружения президента Никарагуа

США после задержания в Никарагуа четырех оппозиционных политиков ввели санкции против ближнего окружения президента этой страны Даниэля Ортеги. Такое решение принято из-за волны репрессий и невыполнения требования Организации американских государств (ОАГ) реформировать избирательную систему в Никарагуа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне вечером в среду, 9 июня.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал незамедлительно освободить четырех никарагуанских оппозиционеров, намеревавшихся выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах. Под американские санкции, в числе прочих, подпали дочь и супруга Ортеги, а также ряд высокопоставленных представителей никарагуанских госучреждений, включая Центробанк. Их имущество в США заморожено.
Волна арестов
Правозащитная организация Amnesty International (AI) резко раскритиковала действия властей Никарагуа. "Никарагуанские власти вновь используют органы юстиции, чтобы принудить к молчанию поборников прав человека, политических активистов и журналистов", - заявила представитель AI по странам Америки Эрика Гевара.
В Никарагуа в течение недели были задержаны четыре оппозиционных активиста, намеревавшихся выставить свои кандидатуры на предстоящих президентских выборах - Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага и Хуан Себастьян Чаморро. Кристиана Чаморро обвиняется в отмывании денег, а другие - в призывах к иностранной интервенции и в подстрекательстве к иностранному вмешательству.
Даниэль Ортега, в 1979 году участвовавший вместе с повстанческим движением в свержении диктатора Анастасио Сомосы, намерен вновь баллотироваться в президенты. Если он одержит победу, то это будет его третий президентский срок подряд. Власти Никарагуа жестко подавляют протесты оппозиции. В ходе волны протестов в 2018 году погибли 328 человек.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев