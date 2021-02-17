Репрессии в Беларуси: помощь пострадавшим - тоже преступление
Вслед за участниками акций протеста давлению со стороны белорусских силовиков стали подвергаться организации волонтеров и гражданские инициативы, помогавшие тем, кто был репрессирован.
Вслед за участниками протестов белорусские силовики взялись за волонтеров
Если навязчивое внимание властей к деятельности правозащитников и независимых журналистов уже стало в Беларуси делом привычным, то повышенный интерес силовиков и контролирующих органов к действующим в Брестской области благотворительным и волонтерским инициативам стал неожиданностью.
Чем не угодил "Ангел"?
На прошлой неделе в Бресте в отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД стали вызывать на допросы местных координаторов поисково-спасательного отряда "Ангел".
Добровольцы этого отряда обычно оказывают помощь в поиске без вести пропавших людей и заблудившихся в лесу. Однако в августе 2020 года волонтеры "Ангела" стали дежурить возле изоляторов, чтобы помочь задержанным в ходе протестов. Кроме того, в жару волонтеры обеспечивали водой участников мирных шествий.
Данил Полянский
Как рассказал один из брестских координаторов отряда Данил Полянский, борцов с организованной преступностью интересовало, где волонтеры брали деньги на воду и продукты для протестующих: "Вопросы сводились к одному - зачем мы организовывали гуманитарную поддержку, и кто платил волонтерам за дежурство возле изоляторов".
В завершении беседы координатору волонтеров силовики предложили подписать бумагу о "недопустимости создания вооруженных группировок террористической направленности".
Обыски за благотворительность
Похожие претензии предъявлялись и представителям благотворительной организации "Полесская доброта" в Пинске. Этот город в Брестской области прославился в ночь после президентских выборов 9 августа тем, что протестующие блокировали местный горисполком, требуя честного подсчета голосов, что закончилось жесткими столкновениями с милицией.
Елена Шимолина
По словам директора "Полесской доброты" Елены Шимолиной, эта организация была создана, чтобы помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. "По сути дела, мы оказались на то время единственной в Пинске общественной структурой, которая вместе с правозащитниками решила не только выразить гражданскую позицию, но и попытаться помочь пострадавшим от насилия", - рассказывает корреспонденту DW Елена Шимолина.
Поскольку точка зрения руководителя "Полесской доброты" не совпадала со взглядами действующей власти, работа благотворительной организации вскоре привлекла внимание силовых структур. "Ко мне приходили с обыском сотрудники финансовой милиции, чтобы проверить, откуда поступали деньги на нашу деятельность и каким образом мы собирали пожертвования для протестующих", - говорит Елена Шимолина.
В итоге ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и получении финансирования из-за границы. Опасаясь ареста, Елена Шимолина вынуждена была уехать в Польшу: "Сделала я это и потому, что меня реально могли объявить виновной в подготовке и финансировании массовых беспорядков, властям невдомек, что люди вышли на улицы потому, что добиваются правды и справедливости".
Культура тоже под давлением
Департамент финансовых расследований и другие государственные службы не обошли вниманием и деятельность независимой культурной площадки под названием "Пространство КХ" ("Крылы халопа"). Эта общественная организация в Бресте была создана для поддержки местных инициатив, культурной жизни в регионе и не осталась в стороне от событий после выборов в Беларуси.
Оксана Гайко
"После визитов МЧС, сотрудников финансовой милиции, налоговой инспекции мы вынуждены были остановить свою работу", - поясняет директор "Пространства КХ" Оксана Гайко, с которой внезапно затребовали налоговую декларацию о доходах и имуществе.
По словам Гайко, ей как руководителю социально-культурного учреждения, пытаются предъявить уголовную статью, касающуюся уклонения от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. Счет организации уже арестовали.
"Создаются такие условия, чтобы работать было невозможно: хотят загнать людей в угол, чтобы они сидели тихо, как мыши под веником", - говорит Оксана Гайко. Однако, несмотря на предложения друзей уехать из страны, руководитель культурной площадки делать это не планирует. По ее словам, последние события только убедили остаться и не бояться последствий: "Я хочу уехать из Беларуси только тогда, когда сама этого захочу".
После газеты - атака на интернет-журнал
Поствыборная ситуация продолжает сказываться и на медиа-пространстве региона. С начала нынешнего года "Брестскую газету" без объяснения причин отказались печатать в родном городе. Попытки независимого издания договориться о сотрудничестве с другими типографиями в Беларуси не увенчались успехом. В результате "Брестская газета" сейчас выходит только в онлайн-версии.
Еще одна потеря февраля: перестал обновляться популярный интернет-журнал "Бинокль". Это издание, активно освещавшее протесты в Бресте и других городах Беларуси после президентских выборов, пострадало одновременно с "Пространством КХ": в редакцию интернет-журнала, в квартиры его издателя и директора тоже пришли представители финансовой милиции.
Итогом этих визитов было изъятие почти всей документации, девяти компьютеров и двух телефонов. Теперь издателя "Бинокля" подозревают в неуплате налогов, а сама редакция интернет-журнала вынуждена была прекратить работу.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
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