Комментарий: Высшее руководство Ирана ожидает жесткости от нового президента

В Иране вступил в должность президента Эбрахим Раиси - бывший глава Верховного суда, ультраконсерватор и земляк духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Комментатор немецкой газеты FAZ Райнер Херман (Rainer Hermann) считает, что высшее руководство Ирана выбрало Раиси для подавления протестов в стране, пребывающей в самом глубоком кризисе со времен революции 1979 года.
"Эбрахим Раиси - пятый президент, вступивший в должность в Иране за период пребывания у власти революционного лидера Али Хаменеи, который правит страной с 1989 года. За все это время одно оставалось неизменным: последнее слово в Исламской Республике всегда остается на за избранным президентом, а за Хаменеи, пожизненно назначенным Высшим руководителем. Так что вектор развития страны не изменится.
Райнер Херман
И все же есть причина, по которой руководство страны выбрало президентом лояльного до крайности Раиси: "юрист", руки которого по локоть в крови, должен проявить жесткость в стране, сотрясаемой протестами. Хаменеи ожидает от него и бескомпромиссности во внешней политике.
Самый глубокий кризис с 1979 года
Исламская Республика выстояла, пережив все прогнозы о своем скором конце. Но она пребывает в самом глубоком кризисе со времен революции 1979 года. Никогда еще явка на президентских выборах не была столь низкой, и никогда еще руководству не приходилось решать одновременно такое количество проблем. Уровень жизни стремительно падает, и люди утратили надежду на то, что их положение может улучшиться.
Мало надежды и во внешней политике. Хаменеи исключает любое примирение с Вашингтоном, на западе строит пограничную стену Турция, а на востоке враждебные Ирану талибы захватывают власть в Афганистане. Там грозит разразиться гражданская война, так что в Иран, скорее всего, хлынет еще больше беженцев. Однако сама страна не может найти выход из кризиса".
Автор: Райнер Херман, редактор отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Автор: Наталья Позднякова