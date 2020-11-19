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Фото: Shadati/Xinhua/picture alliance
Тегеран
Столица и крупнейший город Ирана. Численность населения - около 9,5 миллиона человек.
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Контекст
Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?
Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?
Почти все беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены, утверждают израильские военные.
Конфликты
16.04.2024
16 апреля 2024 г.
Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран
Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран
Александр Лукашенко побывал с визитом в Иране. Чем Тегеран интересен Минску - и при чем здесь Москва и Пекин?
Политика
14.03.2023
14 марта 2023 г.
Партнеры или конкуренты? Зачем Владимир Путин едет в Тегеран
Партнеры или конкуренты? Зачем Владимир Путин едет в Тегеран
Какую выгоду извлекает Иран из партнерства с Россией и зачем президент РФ едет в Тегеран на фоне войны в Украине?
Политика
19.07.2022
19 июля 2022 г.
Иран: Предотвращена атака на атомный объект близ Тегерана
Иран: Предотвращена атака на атомный объект близ Тегерана
По данным Тегерана, атака на объект Организации по атомной энергии Ирана сорвана до того, как был нанесен ущерб.
Политика
23.06.2021
23 июня 2021 г.
Иран пригрозил заблокировать доступ на свои атомные объекты
Иран пригрозил заблокировать доступ на свои атомные объекты
Тегеран потребовал вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не позднее конца февраля.
Политика
15.02.2021
15 февраля 2021 г.
США расширили санкционный список против Ирана
США расширили санкционный список против Ирана
В санкционный перечень Вашингтона включены девять физических лиц, включая министра разведки Ирана, а также 49 компаний.
Политика
19.11.2020
19 ноября 2020 г.
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