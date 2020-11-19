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Фото: Shadati/Xinhua/picture alliance

Тегеран

Столица и крупнейший город Ирана. Численность населения - около 9,5 миллиона человек.

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Контекст

Новые иранские беспилотники

Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Почти все беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены, утверждают израильские военные.
Конфликты16 апреля 2024 г.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран, 13 марта 2023 года

Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран

Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран

Александр Лукашенко побывал с визитом в Иране. Чем Тегеран интересен Минску - и при чем здесь Москва и Пекин?
Политика14 марта 2023 г.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раизи в Ашхабаде, 30 июня 2022 года

Партнеры или конкуренты? Зачем Владимир Путин едет в Тегеран

Партнеры или конкуренты? Зачем Владимир Путин едет в Тегеран

Какую выгоду извлекает Иран из партнерства с Россией и зачем президент РФ едет в Тегеран на фоне войны в Украине?
Политика19 июля 2022 г.
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи

Иран: Предотвращена атака на атомный объект близ Тегерана

Иран: Предотвращена атака на атомный объект близ Тегерана

По данным Тегерана, атака на объект Организации по атомной энергии Ирана сорвана до того, как был нанесен ущерб.
Политика23 июня 2021 г.
Атомный объект в Фордо, Иран

Иран пригрозил заблокировать доступ на свои атомные объекты

Иран пригрозил заблокировать доступ на свои атомные объекты

Тегеран потребовал вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не позднее конца февраля.
Политика15 февраля 2021 г.
Флаги США и Ирана

США расширили санкционный список против Ирана

США расширили санкционный список против Ирана

В санкционный перечень Вашингтона включены девять физических лиц, включая министра разведки Ирана, а также 49 компаний.
Политика19 ноября 2020 г.
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