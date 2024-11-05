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Тегеран: Иранец с гражданством ФРГ умер до смертной казни

Екатерина Венкина
5 ноября 2024 г.

Гражданин ФРГ и Ирана Джамшид Шармахд умер до смертной казни, к которой был приговорен, сообщило AFP со ссылкой на представителя иранской судебной системы.

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Фото Джамшида Шармахда
Фото Джамшида Шармахда (фото из архива)Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Гражданин ФРГ и Ирана Джамшид Шармахд умер до смертной казни, к которой был приговорен. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя иранской судебной системы.

"Джамшид Шармахд был приговорен к смерти, его казнь была неминуема, но он умер до того, как приговор мог быть приведен в исполнение", - утверждал он. Представитель иранской юстиции ничего не сказал о точных обстоятельствах смерти.

Министерство иностранных дел Германии подчеркнуло, что ответственность за смерть Шармахда несет Тегеран. "Судебные власти Ирана - как компетентные органы - публично объявили об исполнении приговора в отношении Джамшида Шармахда на прошлой неделе", - заявили в МИД ФРГ. "Его смерть подтверждена нам иранской стороной", - добавили там. 

Казнь гражданина ФРГ Джамшида Шармахда в Иране

Иранец Джамшид Шармахд, имевший также гражданство Германии, был казнен в заключении, 28 октября сообщил официальный портал иранской юстиции Misan. До самого конца правозащитники - и особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

Джамшид Шармахд жил в США и был похищен спецслужбой Ирана во время пересадки в Дубае

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки "Тондар", признанной в Иране террористической организацией.

Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отмечали в Брюсселе.

Посол ФРГ покинул Тегеран

Посол Германии в Иране Маркус Потцель (Markus Potzel) был отозван в Берлин "для консультаций" и покинул Тегеран после казни Шармахда. 

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) осудила казнь и пригрозила Тегерану "серьезными последствиями": По ее словам, в Иране неоднократно направлялись команды высокого уровня для урегулирования вопроса.

Германия решила закрыть все три генконсульства Ирана в ФРГ. 

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