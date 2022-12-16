"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране
С середины сентября в Иране продолжаются протесты, вызванные гибелью курдской девушки из-за того, что она неправильно носила хиджаб. Фото протестов и акций солидарности с иранцами - в галерее DW.
Махса Амини - жертва иранского режима
Гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини послужила причиной вспыхнувших в Иране 16 сентября массовых протестов. Девушка была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.
Протесты не только в Тегеране
Первые протесты вспыхнули в Иране 16 сентября во время церемонии похорон Махсы в ее родном городе Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана, городе Сенендедже, а затем распространились практически по всей стране. Сейчас они проходят почти в 100 городах Ирана.
В память о Махсе Амини
На 40-й день после гибели Махсы Амини в ее родной город Секкез, к ее могиле, приехали тысячи людей и устроили акцию протеста. Спецслужбы пытались перекрыть все подъезды к городу, но безуспешно. К концу дня они применили против демонстрантов оружие и слезоточивый газ.
Женщины и молодежь - в центре протеста
В массовых протестах в Иране активно принимают участие женщины и молодежь. Многие женщины и девушки, несмотря на угрозу задержания, выходят на улицу без традиционных мусульманских головных уборов, в знак солидарности с погибшей Махсой Амини. Школьники и студенты участвуют в акциях протеста с требованиями свободы и свержения режима в Иране. На этом фото - протесты в Тегеране 28 сентября 2022 года.
Фото, которых боится режим в Иране
Иранская молодежь требует перемен. Чтобы избежать распространения в Сети фотографий, подобных этой, иранские власти используют различные методы, в том числе снижают скорость интернета настолько, что иногда в Иране недоступны VPN, помогающие обойти блокировку. Ограничивают и свободу СМИ: так, Иран ввел санкции против редакции вещания на фарси медиакомпании DW.
"Мы в ярости", и сейчас речь идет о солидарности
"Мы в ярости. Я не верю, что эта ярость быстро пройдет", - рассказывает DW 29-летняя Азаде из Тегерана. По ее словам, участь Махсы Амини может постичь каждую женщину в Иране. "Мы знаем, как жестоко относится к нам полиция нравов, но я все равно больше не ношу хиджаб. Сейчас все по-другому. Речь не идет о моем личном решении. Сейчас - это знак солидарности", - говорит Азаде.
Задержания в Тегеране и других городах
Произвол и жестокость: власти Ирана массово задерживают участников акций протеста - как этих женщин, запертых в полицейском фургоне в Тегеране. По данным "Информационного агентства правозащитников" (Human Rights Activists' News Agency), за три месяца силы безопасности убили по меньшей мере 488 демонстрантов, а еще 18 259 арестованы.
"Они без разбора стреляют по людям"
Участники акций протеста рассказывают, что иранские силовики беспощадно подавляют уличные акции. "Сотрудники спецслужб в гражданском, но при этом вооруженные, повсюду, - рассказывает DW молодая женщина из Тегерана. - Они без разбора стреляют по людям". Тем не менее люди продолжают выходить на уличные акции. На этом фото - убегающие от полиции участницы акций протеста 19 сентября 2022 года.
Пожар в аду
Иранские тюрьмы переполнены политзаключенными. Особенно печально известная тюрьма Эвин в Тегеране, являющаяся символом репрессий: здесь политическая и интеллектуальная оппозиция содержится в катастрофических условиях, выжившие сообщают о пытках. В середине октября в Эвине произошел пожар. Согласно официальной информации, минимум четыре человека погибли и еще 61 получили ранения.
Виселицы для "врагов Бога"
Власти в Тегеране реагируют на протесты все более жестко. Двое арестованных участников акций протеста уже казнены: рэпер Мохсен Шекари и Маджидреза Рахнавард, которых можно увидеть на экране мобильного телефона. Еще как минимум 38 человекам грозит смертная казнь за "враждебность против Бога". В том числе, как минимум, двум подросткам.
Скалолазание без головного платка
К протестам против насилия присоединяются деятели искусства, культуры и спорта. Эльназ Рекаби выступила на соревнованиях по скалолазанию в Сеуле без хиджаба, ее фотографии облетели весь мир. По возвращению на родину спортсменка была помещена под домашний арест. Позднее она заявила, что просто забыла надеть хиджаб из-за стресса, но многие считают, что это заявление было сделано под давлением.
Красноречивое молчание
Игроки сборной Ирана, выступавшие на ЧМ по футболу в Катаре, отказались петь гимн перед поединком с Англией. На предматчевой пресс-конференции капитан команды Эхсан Хаджсафи выразил соболезнования семьям погибших в ходе протестов в Иране. Позднее игроков вызвали на беседу с офицерами КСИР и объяснили, что ждет их семьи, если они устроят еще какую-либо акцию, направленную против властей Ирана.
Акции в знак солидарности
По всему миру прошли акции в знак солидарности с протестующими в Иране. В Берлине такая демонстрация 22 октября собрала около 80 тысяч участников. Живущие в изгнании в ФРГ иранцы также провели митинги у посольства Ирана и в других местах.
Мои волосы, моя жизнь
Протестное движение в Иране получает широкую поддержку по всему миру: тысячи людей от Парижа до Сан-Франциско проводят демонстрации за смену режима в Тегеране. В Стамбуле эта оказавшаяся в изгнании иранка обрезает волосы перед консульством Ирана в знак солидарности с угнетенными женщинами в своей стране. Многие смелые женщины, а также мужчины, во всем мире подражают этому жесту.
Свободу Ирану!
Протесты по всему миру - на фото демонстрация в Торонто - оказывают моральное давление на правительство в Тегеране. Дополнительные санкции негативно воздействуют на экономику страны. С сентября курс риала по отношению к евро и доллару упал более чем на 20 процентов, что является рекордным показателем. Между тем еще до начала массовых протестов Иран находился в остром финансовом кризисе.
Поддержка растет
Американский журнал Time назвал иранских женщин "Героинями 2022 года". Солидарность с участниками народного восстания растет. Бранденбургские ворота в Берлине освещены курдскими словами "Женщина, жизнь, свобода", ставшими одним из лозунгов протестов - самых серьезных с момента провозглашения Исламской Республики Иран в 1979 году.