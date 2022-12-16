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16 декабря 2022 г.
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Топ-тема

Киев без света

Украина после обстрела и другие события 297-го дня войны

Конфликты4 ч. назад
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Другие публикации DW

Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дает пресс-конференцию на первом в Германии СПГ-терминале

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Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

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Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

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Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

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