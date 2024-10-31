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Посол Германии покинул Иран после казни гражданина ФРГ

Алексей Волошинов
31 октября 2024 г.

Посол Германии Маркус Потцель покинул Иран, так как был вызван в Берлин "для консультаций" на фоне казни режимом аятолл Джамшида Шармахда.

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Обладатель двойного гражданства Ирана и ФРГ Джамшид Шармахд, казненный в Иране (фото из архива)
Обладатель двойного гражданства Ирана и ФРГ Джамшид Шармахд, казненный в Иране (фото из архива)Фото: fars

Посол Германии в Иране Маркус Потцель (Markus Potzel) был отозван в Берлин "для консультаций" и покинул Тегеран после казни гражданина ФРГ и Ирана Джамшида Шармахда. Об этом в среду, 30 октября, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии.

Сколько именно Потцель будет отсутствовать в Иране - пока неизвестно. При этом, говорится в сообщении, Тегеран знал, что ему стоит ожидать ответных мер "в ближайшем будущем" в случае казни Шармахда. "Очевидно также, что для отношений между ЕС и Ираном надвигаются серьезные последствия", - приводит агентство слова представителя министерства. Он добавил, что в ЕС "обсудят вопрос санкций" против иранского режима.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также осудила казнь Джамшида Шармахда и пригрозила Тегерану "серьезными последствиями": По ее словам, в Иране неоднократно направлялись команды высокого уровня для урегулирования вопроса.

Казнь гражданина ФРГ Джамшида Шармахда в Иране

Иранец Джамшид Шармахд, имевший также гражданство Германии, был казнен в заключении. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил официальный портал иранской юстиции Misan. До самого конца правозащитники - и особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

Джамшид Шармахд жил в США и был похищен спецслужбой Ирана во время пересадки в Дубае

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки "Тондар", признанной в Иране террористической организацией.

Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отмечали в Брюсселе.

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