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Иранец с гражданством ФРГ казнен властями Ирана

Екатерина Венкина
28 октября 2024 г.

Джамшид Шармахд казнен в заключении в Иране. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиции Мерц заявил о "чудовищном преступлении" иранских властей.

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Джамшид Шармахд, иранец с гражданством ФРГ, казненный в Иране (фото из архива)
Джамшид Шармахд (фото из архива)Фото: Koosha Falahi/Mizan/dpa/picture alliance

Иранец Джамшид Шармахд, имевший также гражданство Германии, казнен в заключении. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил официальный портал иранской юстиции Misan.

Казнь состоялась утром, смертные приговоры в Иране обычно осуществляются через повешение, уточнило агентство dpa.

До самого конца правозащитники - и особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

Мерц заявил о "чудовищном преступлении" иранских властей

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил о "чудовищном преступлении" иранских властей.

"Иранский режим в очередной раз продемонстрировал свой бесчеловечный характер", - отметил политик. Он призвал правительство Германии "решительно" отреагировать на произошедшее. "Подход "тихой дипломатии" с Ираном провалился", - добавил Мерц.

Глава МИД ФРГ пригрозила Тегерану серьезными последствиями

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) осудила казнь. В Иран несколько раз направлялась команда высокого уровня для урегулирования вопроса, отметила она. "Мы неоднократно давали Тегерану понять, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия", - указала Бербок.

В апреле Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор Шармахду по обвинению в терроризме.

Джамшид Шармахд жил в США и был похищен спецслужбой Ирана во время пересадки в Дубае

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки "Тондар", признанной в Иране террористической организацией.

Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отмечали в Брюсселе.

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