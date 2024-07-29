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ПолитикаИран

Что изменится во внешней политике Ирана при новом президенте

Шабнам фон Хайн
29 июля 2024 г.

Реформист Масуд Пезешкиан обещал избирателям вывести Иран из международной изоляции. Для этого он готов к определенным изменениям внешнеполитического курса страны.

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Масуд Пезешкиан
Масуд ПезешкианФото: Icana News Agency/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

По итогам досрочных выборов новым президентом Ирана стал реформист Масуд Пезешкиан. Его инаугурация состоится 30 июля. В ходе своей предвыборной кампании он неоднократно повторял, что намерен осуществить изменения в стране и вывести Иран из международной изоляции. Для этого он пообещал проведение новой внешней политики.

Внешнюю политику Ирана определяют различные группы

"Простым это не будет", - заявил в интервью DW эксперт по внешней политике Ирана, профессор миланского Католического университета святого сердца Абдулрасул Дивсалар. Структура Исламской Республики Иран, по его словам, построена так, что внешнюю политику в ней определяют различные лица и группы. Важнейшие внешнеполитические решения формулирует Высший совет национальной безопасности. В его состав наряду с президентом, который является формальным главой совета, входят министры силового блока, глава МИД, спикер парламента, ведущие военачальники, а также представитель высшего руководителя Ирана - Али Хаменеи. В настоящее время этим представителем является Саид Джалили, бывший конкурент Пезешкиана в борьбе за пост президента.

Масуд Пезешкиан и Али Хаменеи
Масуд Пезешкиан и Али ХаменеиФото: Iranian Supreme Leader's Office/ZUMA/picture alliance

С одной стороны, указывает профессор Дивсалар, в этих условиях трудно прийти к консенсусу, если новый президент намерен проводить новую внешнюю политику. С другой, считает эксперт, Пезешкиан стоит во главе одной из основных политических структур в Иране и автоматически обладает инструментами власти. Президент Ирана выполняет функции премьер-министра, возглавляя правительство, которое является важнейшим политическим актером.

Президент может привнести собственные акценты во внешнюю политику

О том, что президент Ирана может привнести собственные акценты во внешнюю политику, свидетельствуют определенные различия в ее проведении бывшими президентами страны - Хатами, Ахмадинежадом, Рухани, Раиси, отмечает Дивсалар.

Комплекс по обогащению урана в Исфахане
Комплекс по обогащению урана в ИсфаханеФото: epa/dpa/picture alliance

Масуд Пезешкиан победил на президентских выборах ультраконсерватора Саида Джалили, которого в Иране называют "отец санкций". Перед вторым туром выборов бывший иранский парламентарий Голамали Джафарзаде предупредил о том, что принесет стране возможная победа Джалили - жизнь, как при режиме Талибана, международная изоляция, как в Северной Корее. "Бескомпромиссность Джалили в атомном споре, высказывания Ахмадинежада о Холокосте привели к тому, что против нас были введены парализующие страну санкции. Победа Джалили будет означать войну", - заявил Джафарзаде в интервью агентству Rokna.

Санкции США и других западных стран в отношении Тегерана, введенные, прежде всего, из-за атомной программы страны, привели к серьезному ослаблению иранской экономики, почти к полной изоляции страны от мировой финансово-экономической системы.

Нефтедобывающий комплекс в Иране
Экономика Ирана страдает от западных санкцийФото: Iranian Presidency/ZUMA/picture alliance

Эксперт по Ирану из Израиля Дэнни Цитринович считает, что в долгосрочной перспективе Пезешкиан может добиться соглашения по атомной программе со странами Запада. В интервью DW он указал: "Мы знаем, что последнее слово в Иране принадлежит аятолле Хаменеи. Но надо иметь в виду, что большими возможностями обладает и президент. Пезешкиан попытается заключить соглашение с Западом, прежде всего, с США, чтобы, как он и обещал, ослабить экономический нажим на Иран".

Что не изменится во внешней политике Ирана

По ряду других важных аспектов внешняя политика Ирана при новом президенте не изменится. Так, в ходе своей предвыборной кампании Пезешкиан высоко оценил удар ракетами и дронами, нанесенный Ираном в апреле по Израилю.

Обломки иранской баллистической ракеты
Обломки иранской баллистической ракеты, выпущенной по ИзраилюФото: Itamar Grinberg/AP Photo/picture alliance

В войне Израиля против ХАМАС новый президент стоит на стороне исламистов. Он пообещал движению ХАМАС, признанному террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США, дальнейшую поддержку. "Иран будет оказывать неограниченную поддержку угнетенному палестинскому народу до тех пор, пока не произойдет осуществление его законных требований и не будет освобожден Аль-Кудс (арабское название Иерусалима. - Ред)", - заявил Пезешкиан. Он обвиняет Израиль в геноциде и считает "человеческой и исламской" задачей помочь палестинскому народу бороться с ним до победы.

Боевики радикального шиитского движения "Хезболлах"
Боевики движения "Хезболлах"Фото: Java

Тегеран продолжит также поддержку радикального ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Поддержка шиитских движений в регионе имеет свое логическое обоснование для внешней политики Ирана с момента исламской революции 1979 года, независимо от того или иного правительства, - считает профессор Дивсалар. - Эти региональные шиитские группы имеют влиятельных союзников в Иране, как в вооруженных силах, так и идеологических центрах". По мнению эксперта, разница между консервативным и либеральным правительством по этому вопросу может состоять лишь в вопросе сглаживания напряженности в острых ситуациях. К примеру, указывает Дивсалар, новый президент может сыграть позитивную роль в снижении напряженности между Израилем и Ливаном, отодвинув "красные линии", пересечение которых может привести к иранской интервенции.

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