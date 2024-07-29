Что изменится во внешней политике Ирана при новом президенте

По итогам досрочных выборов новым президентом Ирана стал реформист Масуд Пезешкиан. Его инаугурация состоится 30 июля. В ходе своей предвыборной кампании он неоднократно повторял, что намерен осуществить изменения в стране и вывести Иран из международной изоляции. Для этого он пообещал проведение новой внешней политики.

Внешнюю политику Ирана определяют различные группы

"Простым это не будет", - заявил в интервью DW эксперт по внешней политике Ирана, профессор миланского Католического университета святого сердца Абдулрасул Дивсалар. Структура Исламской Республики Иран, по его словам, построена так, что внешнюю политику в ней определяют различные лица и группы. Важнейшие внешнеполитические решения формулирует Высший совет национальной безопасности. В его состав наряду с президентом, который является формальным главой совета, входят министры силового блока, глава МИД, спикер парламента, ведущие военачальники, а также представитель высшего руководителя Ирана - Али Хаменеи. В настоящее время этим представителем является Саид Джалили, бывший конкурент Пезешкиана в борьбе за пост президента.

Масуд Пезешкиан и Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader's Office/ZUMA/picture alliance

С одной стороны, указывает профессор Дивсалар, в этих условиях трудно прийти к консенсусу, если новый президент намерен проводить новую внешнюю политику. С другой, считает эксперт, Пезешкиан стоит во главе одной из основных политических структур в Иране и автоматически обладает инструментами власти. Президент Ирана выполняет функции премьер-министра, возглавляя правительство, которое является важнейшим политическим актером.

Президент может привнести собственные акценты во внешнюю политику

О том, что президент Ирана может привнести собственные акценты во внешнюю политику, свидетельствуют определенные различия в ее проведении бывшими президентами страны - Хатами, Ахмадинежадом, Рухани, Раиси, отмечает Дивсалар.

Комплекс по обогащению урана в Исфахане Фото: epa/dpa/picture alliance

Масуд Пезешкиан победил на президентских выборах ультраконсерватора Саида Джалили, которого в Иране называют "отец санкций". Перед вторым туром выборов бывший иранский парламентарий Голамали Джафарзаде предупредил о том, что принесет стране возможная победа Джалили - жизнь, как при режиме Талибана, международная изоляция, как в Северной Корее. "Бескомпромиссность Джалили в атомном споре, высказывания Ахмадинежада о Холокосте привели к тому, что против нас были введены парализующие страну санкции. Победа Джалили будет означать войну", - заявил Джафарзаде в интервью агентству Rokna.

Санкции США и других западных стран в отношении Тегерана, введенные, прежде всего, из-за атомной программы страны, привели к серьезному ослаблению иранской экономики, почти к полной изоляции страны от мировой финансово-экономической системы.

Экономика Ирана страдает от западных санкций Фото: Iranian Presidency/ZUMA/picture alliance

Эксперт по Ирану из Израиля Дэнни Цитринович считает, что в долгосрочной перспективе Пезешкиан может добиться соглашения по атомной программе со странами Запада. В интервью DW он указал: "Мы знаем, что последнее слово в Иране принадлежит аятолле Хаменеи. Но надо иметь в виду, что большими возможностями обладает и президент. Пезешкиан попытается заключить соглашение с Западом, прежде всего, с США, чтобы, как он и обещал, ослабить экономический нажим на Иран".

Что не изменится во внешней политике Ирана

По ряду других важных аспектов внешняя политика Ирана при новом президенте не изменится. Так, в ходе своей предвыборной кампании Пезешкиан высоко оценил удар ракетами и дронами, нанесенный Ираном в апреле по Израилю.

Обломки иранской баллистической ракеты, выпущенной по Израилю Фото: Itamar Grinberg/AP Photo/picture alliance

В войне Израиля против ХАМАС новый президент стоит на стороне исламистов. Он пообещал движению ХАМАС, признанному террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США, дальнейшую поддержку. "Иран будет оказывать неограниченную поддержку угнетенному палестинскому народу до тех пор, пока не произойдет осуществление его законных требований и не будет освобожден Аль-Кудс (арабское название Иерусалима. - Ред)", - заявил Пезешкиан. Он обвиняет Израиль в геноциде и считает "человеческой и исламской" задачей помочь палестинскому народу бороться с ним до победы.

Боевики движения "Хезболлах" Фото: Java

Тегеран продолжит также поддержку радикального ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Поддержка шиитских движений в регионе имеет свое логическое обоснование для внешней политики Ирана с момента исламской революции 1979 года, независимо от того или иного правительства, - считает профессор Дивсалар. - Эти региональные шиитские группы имеют влиятельных союзников в Иране, как в вооруженных силах, так и идеологических центрах". По мнению эксперта, разница между консервативным и либеральным правительством по этому вопросу может состоять лишь в вопросе сглаживания напряженности в острых ситуациях. К примеру, указывает Дивсалар, новый президент может сыграть позитивную роль в снижении напряженности между Израилем и Ливаном, отодвинув "красные линии", пересечение которых может привести к иранской интервенции.