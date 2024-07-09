Новый президент Масуд Пезешкиан. Иран ждут перемены?

Новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану предстоит решить ряд экономических и геополитических проблем. Но его полномочия ограничены, поскольку вся полнота власти в республике по-прежнему принадлежит аятолле Хаменеи.

В ходе второго тура досрочных президентских выборов, прошедших в Иране после гибели в результате крушения вертолета Эбрахима Раиси, победителем стал умеренный реформатор Масуд Пезешкиан. Согласно официальным результатам, его поддержали 53,6 процента избирателей. Его конкуренту - бывшему участнику переговоров по ядерной программе Ирана, ультраконсервативному и антизападному политику - Саиду Джалили отдали голоса 44,3 процента иранцев.

Ультраконсерватору Саиду Джалили отдали голоса 44,3 процента иранцев Фото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

69-летний Пезешкиан, кардиохирург, с 2001 по 2005 год занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования в правительстве тогдашнего президента Мохаммада Хатами, который считался реформатором. С 2008 года Пезешкиан является депутатом иранского парламента, в котором с 2016 по 2020 годы он был первым заместителем спикера.

В ходе нынешней избирательной гонки политик обещал построить доверительные отношения между "возможным умеренным правительством" и населением Ирана. Его кампания была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону разочарованных сторонников реформистского лагеря, который поддержал Пезешкиана. Его кандидатуру одобрили бывшие президенты Хатами и Роухани.

Кому принадлежит власть в Иране?

В то же время новый президент не обещает радикальных изменений в Иране, где решающим голосом обладает духовенство. Наоборот, он публично присягнул на верность духовному лидеру страны аятолле Али Хаменеи и не намерен противостоять ни клерикальным правителям республики, ни влиятельным сторонникам жесткого курса в сфере безопасности.

В политической системе Исламской Республики президент является не главой государства, а главой правительства, избираемым всенародным голосованием. Основная власть принадлежит верховному лидеру страны Хаменеи, занимающему этот пост с 1989 года.

Ядерная программа Ирана вызывает озабоченность в мире Фото: Getty Images

Президент, например, не может вносить изменения ни в ядерную программу Ирана, ни во внешнюю политику или в политику безопасности. Окончательное решение по всем этим вопросам принадлежит аятолле. Более того, почти все ветви власти в Иране по-прежнему в значительной степени контролируются сторонниками жесткой линии, что ограничивает влияние президента на управление страной.

"Внешняя политика Исламской Республики, заявленная верховным лидером Ирана Али Хаменеи, не входит в сферу компетенции президента", - говорит Иган Шахиди, иранский исследователь из Кембриджского университета. "Эта политика относится к решениям верховного лидера и высокопоставленных органов безопасности, которые имеют долгосрочные планы по расширению влияния Ирана, как необходимого инструмента для увеличения его переговорной силы и влияния на динамику в регионе", - сказал он DW.

Иран сталкивается с масштабными экономическими проблемами

Хотя неясно, сможет ли Пезешкиан осуществить даже скромные изменения, президент как высшее выборное должностное лицо страны все же может влиять на тон иранской политики. Он также будет принимать непосредственное участие в выборе преемника стареющего Хаменеи, которому сейчас 85 лет.

Пезешкиану предстоит столкнуться с самыми разнообразными проблемами. Президентские выборы в Иране проходили на фоне обострения напряженности в регионе из-за войны между Израилем и иранскими союзниками - террористами ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане. Причем любая дальнейшая эскалация на этом фронте может втянуть Иран в прямой конфликт с государством Израиль.

Кроме того, в стране наблюдается массовое недовольство плохим состоянием экономики. В сегодняшнем Иране высокий уровень безработицы, инфляция составляет около 40%, а курс иранского риала достиг рекордно низкого уровня. Как следствие, треть из 90 млн граждан страны, согласно официальным данным, живут за чертой бедности. Это означает рост на 11 млн человек за последние 13 лет.

Хамид Бабаи, доцент парижской Школы менеджмента IESEG, сказал DW, что главными задачами Пезешкиана станут ускорение экономического роста и контроль над инфляцией. "За последние 15 лет совокупный экономический рост был практически нулевым. Инфляция в Иране - хроническая проблема, вызванная, в первую очередь, бюджетным дефицитом и монетарной экспансией", - пояснил он.

По мнению эксперта, "маловероятно", что Пезешкиан сможет решить эти экономические проблемы. "Можно сказать, что макроэкономические показатели Ирана находятся в начале нисходящей спирали, которую, похоже, не сможет контролировать ни один президент", - подчеркнул Бабаи.

Сможет ли Пезешкиан установить контакт с Западом?

Частью плана Пезешкиана, призванного "восстановить" экономику, было его обещание обратиться к Западу, чтобы попытаться "вывести Иран из изоляции" и освободить страну от международных санкций. Новый президент также выступает за возобновление ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Пакт находится в подвешенном состоянии с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения в 2018 году и вновь ввел санкции против Тегерана.

Сможет ли президент подавить внутреннее недовольство?

Кроме того, Пезешкиан выступил против жесткой политики мусульманской страны в отношении хиджабов, пообещав "полностью" противостоять полицейским патрулям, обеспечивающим ее соблюдение. Ношение хиджаба, является обязательным для женщин в Иране. Нарушения строго наказываются религиозными властями страны.

Смерть Махсы Амини вызвала массовые протесты в Иране, жестоко подавленные властями Фото: Esteban Felix/AP/picture alliance

В сентябре 2022 года смерть 22-летней Махсы Амини в полицейском участке вызвала массовые антиправительственные демонстрации. Молодая женщина была арестована так называемой "полицией нравов", которая заявила, что она не покрыла волосы должным образом. Жестокое подавление протестов властями оставило глубокий раскол в иранском обществе.

Как считает Иган Шахиди, во время президентства Пезешкиана не стоит ожидать никаких улучшений в Иране в области прав человека, особенно для женщин и преследуемых религиозных меньшинств, таких как община бахаи. "Ясно только то, что существуют директивы и постановления, изданные другими высокопоставленными организациями и институтами иранского правительства, которые привели к нарушению прав иранского народа. Похоже, у президента нет ни полномочий, ни возможностей добиться каких-либо изменений или улучшений в этом направлении", - отметил он.