Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Почти все беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены, утверждают израильские военные. И тем не менее Тегеран говорит об успехе.

Беспилотники отечественного производства сыграли важную роль в иранской атаке на Израиль, совершенной в субботу, 13 апреля. Имея радиус действия до 2000 км, они должны были уничтожить сотни целей. Эта атака была серьезной попыткой перегрузить израильские системы ПВО и ПРО, констатирует в интервью DW военный эксперт Фабиан Хинц (Fabian Hinz), оценивая массированный удар Ирана. Хинц - эксперт по БПЛА и ракетным системам в британском Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).

По его мнению, атака носила не только символический характер: "Тегеран хотел поразить и уничтожить выбранные им цели, но все сработало не слишком удачно. Процент перехвата (иранских дронов и ракет. - Ред.) израильскими и американскими системами ПВО и ПРО был чрезвычайно высок". По данным израильской армии, в ночь на воскресенье Иран выпустил по Израилю около 300 беспилотников и ракет, при этом Израиль и его союзники сумели сбить 99% всех БПЛА и ракет.

Демонстрация мощи, но не более

Со своей стороны, Тегеран, напротив, утверждает, что провел успешную операцию возмездия. "Ответными ударами по Израилю Иран хотел продемонстрировать свою силу, а не применить ее", - таков лейтмотив комментариев экспертов в иранских госСМИ. По их мнению, Иран показал, что если он захочет использовать свою военную мощь, то способен без привлечения союзников в регионе преодолеть систему обороны Израиля.

Иран атаковал Израиль в том числе дронами-камикадзе типа Shahed-136 Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Тегеран заранее проинформировал соседние государства и США о своих планах удара по Израилю. По мнению Фабиана Хинца, завершившаяся неудачей операция представляет собой серьезную проблему для Ирана: "Ведь для Ирана его собственная сила устрашения зависит именно от этих израильских систем обороны. И от его способности наносить такие удары".

По данным агентства Tasnim News, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), Иран атаковал Израиль, в том числе дронами-камикадзе типа Shahed-136. Это легкие, маленькие, дешевые и едва ли обнаруживаемые радарами беспилотники, которые могут нести боезаряд весом около 50 кг, а их дальность полета позволяет достигать территории Израиля.

Иран давно включился в гонку беспилотников

Несмотря на западные санкции, Тегеран продолжал развивать свою программу разработки и выпуска БПЛА на протяжении последних 30 лет и на данный момент располагает широким их арсеналом. Иран очень рано приобщился к этой технологии и производит дроны с 1980-х годов, сообщил в интервью DW Холланд Мишель, эксперт по беспилотникам и новым технологиям в сфере безопасности, работающий в Совете Карнеги по этике в международных отношениях в Нью-Йорке.

"По сравнению с ракетами, беспилотники не обязательно требуют сложных и новейших компонентов. Для их использования не обязательно нужны очень дорогие ракетные комплексы. Технологии, необходимые для БПЛА, не подпадают под санкции или торговые ограничения. Например, для них можно использовать простые пропеллеры, как на моделях самолетов, сборка которых является хобби", - поясняет Мишель.

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи с военными на выставке новых БПЛА Фото: FARS

Благодаря технологическому прогрессу угроза, исходящая от иранских беспилотников, в последние годы значительно возросла. Иран теперь в больших количествах производит беспилотники более точного действия, указывает Мишель. И добавляет: "С каждой атакой, особенно американских войск или, как в данном случае, Израиля, Иран предоставляет тем, по ком наносит удары, информацию о том, как лучше противостоять такой угрозе. Думаю, если бы мы увидели атаку такого масштаба пять лет назад, то не было бы такого, как вчера вечером, 99-процентного перехвата. Это игра в кошки-мышки".

Несмотря на успешное отражение иранской атаки, Израиль должен подготовиться к "огромному количеству сценариев" при принятии решения, как ответить на этот беспрецедентный удар Тегерана, заявил в воскресенье DW представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

Опасность с воздуха - иранские ракеты малой и средней дальности

Иран делает ставку на баллистические ракеты малой и средней дальности при атаках с воздуха. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA), страна располагает ракетами Shahab-2 и Shahab-3, которые могут преодолеть более 2000 километров и, следовательно, достичь территории Израиля.

"У иранцев имеются ракеты с очень большим радиусом действия и очень высокой точностью. Немногие страны в мире обладают такими. В то же время, конечно, у Ирана есть проблема, связанная с тем, что их военные противники, США и Израиль, являются абсолютными мировыми лидерами, когда речь идет о военных технологиях", - объясняет Фабиан Хинц.

Он считает, что в результате иранской атаки США и Израиль могли получить новые сведения об оружейном арсенале Тегерана: "Они могут собрать огромное количество данных, чего иранцы уже не смогут сделать после запуска своих ракет".