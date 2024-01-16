Иран ударил дронами и ракетами по объектам в Пакистане

Иран ударил дронами и ракетами по штабам антииранской суннитской группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Власти Пакистана заявили, что в результате погибли двое детей. Ранее Иран ударил по объектам в Ираке и Сирии.

Иран во вторник, 16 января нанес удары дронами и ракетами по территории соседнего Пакистана. Как заявили иранские государственные СМИ, в результате были поражены два штаба военизированной суннитской группировки "Джейш аль-Адль", которая выступает против Ирана.

Власти Пакистана подтвердили "незаконный и неспровоцированный удар" по территории страны, добавив, что в результате было убито двое детей и ранено еще трое. В официальных сообщениях не говорится, где именно это произошло, однако в пакистанских соцсетях появилось много сообщений о взрывах в пограничной с Ираном провинции Белуджистан. Агентство AP со ссылкой на двух пакистанских чиновников передает, что была повреждена мечеть в Белуджистане, в 50 км от иранской границы.

Пакистанские власти подчеркнули, что подобное "нарушение суверенитета Пакистана неприемлемо и может иметь серьезные последствия". В Тегеране никак не отреагировали на эту угрозу.

Группировка "Джейш аль-Адль", основанная в 2012 году, заявляет, что борется за религиозные права единоверцев-суннитов в пограничной иранской провинции Систан и Белуджистан. Государственной религией в Иране является другая ветвь ислама, шиизм. Боевики "Джейш аль-Адль" неоднократно совершали вылазки на иранскую территорию.

Удары Ирана по Ираку и Сирии

В ночь на 16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по объектам в Ираке и Сирии. Иранские медиа утверждали, что в обеих странах были поражены "шпионские центры" и "места скопления антииранских террористических групп" - в частности, "штаб-квартира шпионов Моссад (разведывательная служба Израиля - Ред.)" в Иракском Курдистане. В Сирии КСИР, по собственному утверждению, ударили по объектам террористической организации "Исламское государство".

При этом несколько взрывов прогремело рядом с консульством США близ города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, сообщают западные информагентства. В результате четверо местных жителей были убиты, шестеро получили ранения. Американские граждане в результате иранского удара не пострадали. Аэропорт в Эрбиле остановил свою работу, над ним были сбиты три дрона.

Тегеран заявил, что удары по Ираку и Сирии были нанесены "в ответ на недавние террористические злодеяния". 3 января взрывы прогремели на кладбище в городе Керман на юго-востоке Ирана, где проходила церемония памяти убитого в 2020 году генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли более 90 человек. Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство", однако в Тегеране обвиняли в причастности к взрывам Израиль и США.

Агентство dpa отмечает, что Иран еще никогда не бил своими ракетами так далеко - по оценкам, они смогли пролететь более 1200 километров. В сообщении агентства говорится, что это "четкий сигнал Израилю" о том, что Тегеран имеет техническую возможность ударить и по его территории.

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