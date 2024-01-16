Военные США перехватили партию оружия из Ирана для хуситов

В ходе операции ВМС США 11 января были изъяты компоненты ракет иранского производства, сообщило американское командование. По его данным, такое же оружие хуситы использовали для нападений на торговые суда в Красном море.

Американские военно-морские силы на прошлой неделе перехватили крупную партию иранских комплектующих к современным системам вооружений, которая предназначалась для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник, 16 января.

В заявлении, размещенном на странице CENTCOM в соцсети Х, говорится, что бойцы сил специальных операций ВМС США Navy Seals ("Морские котики") ночью 11 января при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов взяли на абордаж небольшую лодку у побережья Сомали в международных водах Аравийского моря. Военные изъяли комплектующие иранского производства для баллистических и крылатых ракет, в том числе двигательную установку, оборудование для наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет, а также комплектующие, используемые в системах противовоздушной обороны.

"Первоначальный анализ показывает, что такое же оружие использовалось хуситами для угроз и нападений на ни в чем не повинных моряков на международных торговых судах, проходящих через Красное море", - сообщило американское командование. Отмечается, что это первый случай захвата предназначавшихся хуситам смертоносных видов современного обычного оружия иранского производства с начала атак йеменских повстанцев на суда осенью 2023 года.

Лодка была затоплена ВМС США как небезопасная, а ее экипаж, состоявший из 14 человек, задержан.

Обострение ситуации вокруг Йемена

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с ноября 2023 года регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море. Группировка назвала свои действия протестом против военных операций Израиля в секторе Газа и пообещала атаковать все корабли, связанные с Израилем. При этом мишенями хуситов становятся не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Среди целей Минобороны Соединенных Штатов назвало радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов. Спустя сутки позиции хуситов в Йемене стали объектами новой атаки со стороны США. В Пентагоне уточнили, что целью была радарная установка, используемая хуситами. Удар был произведен крылатыми ракетами Tomahawk и должен "снизить способность хуситов атаковать морские суда", отметило Минобороны.

Президент США Джо Байден предупреждал, что может отдать приказ о нанесении новых ударов, если хуситы не прекратят нападения на суда в Красном море.

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