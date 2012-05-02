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Фото: Imago Images/M. Siebinger
Моссад
Публикации по теме
Национальная разведывательная служба Израиля со штаб-квартирой в Тель-Авиве.
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Новости
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Шефу "Моссада" разрешили вести переговоры о заложниках
16.12.2023
16 декабря 2023 г.
Израиль и Катар намерены обсудить вопрос заложников в Газе
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Контекст
Главари террористов ХАМАС. Кто они?
Главари террористов ХАМАС. Кто они?
Одной из целей израильских военных является уничтожение главы ХАМАС в Газе Яхьи Синвара. О других лидерах ХАМАС - DW.
Конфликты
04.12.2023
4 декабря 2023 г.
Угрозы Лукашенко расправиться с уехавшими - не пустые слова
Угрозы Лукашенко расправиться с уехавшими - не пустые слова
Лукашенко угрожает расправой над оппонентами режима за пределами страны. Александр Фридман - об исторических параллелях.
Александр Фридман
Комментарий
Права человека
17.03.2023
17 марта 2023 г.
Новым главой "Моссада" станет Д
Новым главой "Моссада" станет Д
В израильской спецслужбе сменится глава - вместо Йоси Коэна им станет Д. Человек, имя которого пока не сообщается.
Политика
16.12.2020
16 декабря 2020 г.
Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и "Моссада"
Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и "Моссада"
В сообщении Минюста в Тегеране говорится, что Махмуд Мусави-Маджд выдал местонахождение генерала Сулеймани, прицельно уб
Политика
09.06.2020
9 июня 2020 г.
Министр обороны Израиля за раздел Сирии
Министр обороны Израиля за раздел Сирии
Глава военного ведомства Израиля полагает, что Сирии не удастся сохраниться как единому государству.
14.02.2016
14 февраля 2016 г.
В Германии открылся новый музей шпионажа
В Германии открылся новый музей шпионажа
Здесь много удивительного даже для бывалых контрразведчиков и читателей шпионских романов.
02.05.2012
2 мая 2012 г.
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