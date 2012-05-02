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Фото: Imago Images/M. Siebinger

Моссад

Публикации по теме

Национальная разведывательная служба Израиля со штаб-квартирой в Тель-Авиве.

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Новости

18 декабря 2023 г.

Шефу "Моссада" разрешили вести переговоры о заложниках

16 декабря 2023 г.

Израиль и Катар намерены обсудить вопрос заложников в Газе

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Контекст

Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар

Главари террористов ХАМАС. Кто они?

Главари террористов ХАМАС. Кто они?

Одной из целей израильских военных является уничтожение главы ХАМАС в Газе Яхьи Синвара. О других лидерах ХАМАС - DW.
Конфликты4 декабря 2023 г.
Противник режима Лукашенко с бело-красно-белым флагом

Угрозы Лукашенко расправиться с уехавшими - не пустые слова

Угрозы Лукашенко расправиться с уехавшими - не пустые слова

Лукашенко угрожает расправой над оппонентами режима за пределами страны. Александр Фридман - об исторических параллелях.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
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Новым главой "Моссада" станет Д

Новым главой "Моссада" станет Д

В израильской спецслужбе сменится глава - вместо Йоси Коэна им станет Д. Человек, имя которого пока не сообщается.
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На похоронах генерала Сулеймани жгли американские и израильские флаги (Фото из архива)

Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и "Моссада"

Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и "Моссада"

В сообщении Минюста в Тегеране говорится, что Махмуд Мусави-Маджд выдал местонахождение генерала Сулеймани, прицельно уб
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Министр обороны Израиля Моше Яалон

Министр обороны Израиля за раздел Сирии

Министр обороны Израиля за раздел Сирии

Глава военного ведомства Израиля полагает, что Сирии не удастся сохраниться как единому государству.
14 февраля 2016 г.

В Германии открылся новый музей шпионажа

В Германии открылся новый музей шпионажа

Здесь много удивительного даже для бывалых контрразведчиков и читателей шпионских романов.
2 мая 2012 г.
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