Новым главой "Моссада" станет Д

Во главе израильской спецслужбы "Моссад" встанет новый человек, сообщают во вторник, 15 декабря, в бюро премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Имя нового начальника, который сменит на этом посту Йоси Коэна, пока не сообщается, власти Израиля называют его Д. Д - опытный ветеран "Моссада", заверили в офисе премьер-министра.

Обычно "Моссад" открывает имя главы после утверждения ответственной комиссией, что еще не произошло. Имя Йоси Коэна было слышно в международной политике довольно часто, в частности, именно он неоднократно отправлялся в секретные поездки в мусульманские страны, с которыми Израилю в последние месяцы удалось при посредничестве США наладить отношения.

В конце ноября в Иране был застрелен один из руководителей иранской ракетной программы и член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Фахризаде. Иран обвинил в убийстве спецслужбы США и "Моссад". В Израиле эту информацию никак не прокомментировали.

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