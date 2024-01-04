ИГ заявило о своей причастности к теракту в Иране

Во время разрушительного теракта с двумя взрывами в иранском городе Керман погибли более 80 человек.

Террористическое нападение 3 января в иранском городе Керман, где в результате двух взрывов погибли 84 человека и более двухсот были ранены, совершила джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). О своей причастности к этому теракту она сообщила в четверг, 4 января, в принадлежащем ей Telegram-канале.

Согласно этой информации, взрывные устройства во время траурной церемонии у мечети в Кермане, на территории которой похоронен экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани,привели в действия два боевика ИГ. Сулеймани был убит в 2020 году в результате точечного удара США. Взрывы в Кермане стали самым кровопролитным нападением в Иране за все 45 лет существования Исламской республики Иран.

В октябре 2022 года в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек. О своей причастности к нападению также заявили боевики ИГ. В июле 2023 года в Иране повесили двух человек, приговоренных к казни за организацию этого нападения.

Группировка "ИГ-Хорасан"

Террористическая группировка ИГ создана сторонниками салафитского движения в суннитском направлении ислама, в то время как власти Ирана и преобладающая часть населения страны относятся к шиитскому направлению. ИГ считает шиитов вероотступниками.

В соседнем с Ираном Афганистане действует отделение ИГ под названием "ИГ-Хорасан", заявившее о цели создать халифат от Южной до Центральной Азии. Хорасан - исторический регион в Центральной Азии, в который входит и Афганистан. Боевики ИГ в Афганистане враждуют и с движением "Талибан", захватившим власть в этой стране.

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