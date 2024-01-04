  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИран

ИГ заявило о своей причастности к теракту в Иране

Александр Дельфинов
4 января 2024 г.

Во время разрушительного теракта с двумя взрывами в иранском городе Керман погибли более 80 человек.

https://p.dw.com/p/4as3D
После взрывов в Кермане
Последствия взрывов в иранском КерманеФото: Tasnim News Agency/AP/picture alliance

Террористическое нападение 3 января в иранском городе Керман, где в результате двух взрывов погибли 84 человека и более двухсот были ранены, совершила джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). О своей причастности к этому теракту она сообщила в четверг, 4 января, в принадлежащем ей Telegram-канале.

Согласно этой информации, взрывные устройства во время траурной церемонии у мечети в Кермане, на территории которой похоронен экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани,привели в действия два боевика ИГ. Сулеймани был убит в 2020 году в результате точечного удара США. Взрывы в Кермане стали самым кровопролитным нападением в Иране за все 45 лет существования Исламской республики Иран.

В октябре 2022 года в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек. О своей причастности к нападению также заявили боевики ИГ. В июле 2023 года в Иране повесили двух человек, приговоренных к казни за организацию этого нападения.

Группировка "ИГ-Хорасан"

Террористическая группировка ИГ создана сторонниками салафитского движения в суннитском направлении ислама, в то время как власти Ирана и преобладающая часть населения страны относятся к шиитскому направлению. ИГ считает шиитов вероотступниками.

В соседнем с Ираном Афганистане действует отделение ИГ под названием "ИГ-Хорасан", заявившее о цели создать халифат от Южной до Центральной Азии. Хорасан - исторический регион в Центральной Азии, в который входит и Афганистан. Боевики ИГ в Афганистане враждуют и с движением "Талибан", захватившим власть в этой стране.

Смотрите также:

Почему таджики становятся боевиками ИГ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Интервью с завербованным в России экс-боевиком ИГ (12.05.2016)

Интервью с завербованным в России экс-боевиком ИГ (12.05.2016)

Житель Таджикистана Бободжон Карабоев, завербованный боевиками ИГ в России, сбежал из "Исламского государства". В интервью DW он рассказал о пережитом ужасе и зверствах террористов.
Политика12 мая 2016 г.06:26 мин.
external

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом (21.02.2020)

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом (21.02.2020)

В немецком обществе растут праворадикальные настроения. Эксперты связывают эту тенденцию с деятельностью правых популистов из партии "Альтернатива для Германии".
Политика21 февраля 2020 г.03:17 мин.
Дженнифер В. во время слушания дела в Высшем земельном суде в Мюнхене

Приговор немецкой джихадистке - приговор геноциду езидов со стороны ИГ

Приговор немецкой джихадистке - приговор геноциду езидов со стороны ИГ

Процесс по делу вернувшейся из Ирана немецкой джихадистки завершился вынесением приговора - ей и жестоким действиям всего "Исламского государства" в отношении езидов. Процесс в Мюнхене войдет в историю.
Правосудие и закон29 августа 2023 г.
Показать еще