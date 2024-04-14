Атака Ирана на Израиль: что известно

Иран впервые нанес удары по Израилю со своей территории. Несмотря на масштабность атаки, ущерб оказался незначительным.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран впервые напрямую атаковал Израиль со своей территории с помощью беспилотников и ракет. Во многих израильских городах звучали сирены воздушной тревоги, в Иерусалиме раздавались взрывы. Телеканал CNN назвал обстрел Израиля самой мощной одномоментной атакой дронов за всю историю их применения. По данным израильских военных, подавляющее большинство воздушных целей были сбиты. DW - об атаке и ее последствиях.

ЦАХАЛ: Иран выпустил по Израилю свыше 300 дронов и ракет, 99 процентов из них сбиты

По данным израильской армии, ночная атака с территории Ирана состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько баллистических ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака. Однако выпущенные оттуда дроны были сбиты воздушными силами США и Великобритании, не успев достигнуть территории Израиля, сообщают американские и британские СМИ. Участие британских истребителей в отражении атак подтвердил и премьер-министр страны Риши Сунак. Кроме того, ЦАХАЛ поблагодарил Францию за помощь в наблюдении за воздушным пространством, что позволило эффективно отразить нападение. В отражении ударов, как пишет CNN, использовались системы ПРО "Железный купол", "Праща Давида", а также комплексы Arrow 2 и Arrow 3.

Сообщается также, что в нападении на Израиль участвовало базирующееся в Ливане радикальное шиитское движение "Хезболлах", которое било ракетами по Голанским высотам. В результате этих ударов, по данным армии обороны Израиля, никто не пострадал.

В целом, как сообщают израильские СМИ, воздушное нападение не причинило серьезного ущерба, однако в одной из бедуинских деревень осколками была тяжело ранена семилетняя девочка. Еще 30 человек получили медицинскую помощь в связи с легкими повреждениями или возникшими у них приступами паники.

Иран объявил о завершении атаки и пригрозил еще более масштабными ударами в случае ответа Израиля

После ночной атаки, длившейся более пяти часов, власти Ирана заявили о завершении операции "Исполненное обещание" и отчитались о "достижении всех целей". По утверждению начальника Генштаба армии Ирана Мохаммада Багери, целью иранских ракет были не гражданские объекты, а разведывательный центр, предоставивший информацию для удара по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля, и военная база ВВС Израиля Неватим, с которой взлетели истребители F35, атаковавшие дипведомство в Сирии.

Именно этот удар в начале апреля, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими, послужил поводом для нынешнего масштабного нападения Ирана. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль и объявил о беспрецедентной акции возмездия.

Уже после объявления об окончании операции в Тегеране пригрозили, что в случае ответа Израиля на это нападение Иран нанесет по территории страны "еще более масштабный" удар. Кроме того, власти в Иране предостерегли от вмешательства американских военных, заявив, что поддержка Израиля приведет к ударам по военным базам США в регионе.

Нетаньяху заявил о будущей победе, СМИ сообщают, что Израиль готовит "мощный ответ"

Утром 14 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал короткий пост в соцсети Х: "Мы перехватили. Мы отразили. Вместе мы победим". Вскоре после этого Израиль открыл свое воздушное пространство, которое было временно закрыто накануне. Вслед за этим свое воздушное пространство вновь открыли также власти Ирака, Иордании и Ливана.

В то же время израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив готовит серьезный ответ на беспрецедентную атаку Ирана. "Будет значительный и мощный ответ", - написал портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил, что любое нападение со стороны Ирана не останется без ответа. "Если Иран атакует со своей территории, Израиль ответит и атакует Иран", - написал Кац 10 апреля в соцсети Х на фарси и иврите.

Как пишет The New York Times , Тель-Авив планирует координировать ответные действия с союзниками. При этом, по информации CNN , президент США Джо Байден предупредил Нетаньяху, что Вашингтон не будет участвовать в возможном нападении на Иран.

Израиль инициировал экстренное заседание Совбеза ООН, Байден созывает G7

Израиль после беспрецедентной атаки со стороны Ирана инициировал проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Представитель Совбеза сообщил, что заседание назначено на 22.00 по среднеевропейскому времени (23.00 мск). Постоянный представитель Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан призвал руководящий орган всемирной организации осудить Иран за "вопиющие нарушения" и объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В то же время президент США Джо Байден созывает внеочередную встречу стран глав государств и правительств стран "большой семерки" (G7), чтобы согласовать "единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана".

"Новый уровень дестабилизации": в Европе осудили атаку Ирана на Израиль

Политики по всему миру резко осудили нападение Ирана на Израиль. "Этой безответственной и ничем не оправданной атакой Иран может спровоцировать пожар во всем регионе", - предупредил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) "со всей резкостью" осудил нападение.

"Германия сделает все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Мы можем только предостеречь Иран. Хорошо, что Израиль совместно с партнерами в значительной мере отразил эту атаку", - написал канцлер ФРГ в соцсети Х.

Действия Ирана раскритиковала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock)."Мы решительно осуждаем эту атаку, которая может ввергнуть весь регион в хаос. Иран и его прокси должны немедленно прекратить это. Мы солидарны с Израилем в этот момент", - подчеркнула она.

"Беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности" назвал нападение Ирана глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "Иран и его приспешников немедленно прекратить" подобные атаки.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Иран "продемонстрировал свое намерение посеять хаос на собственном внутреннем дворе". Лондон "продолжит защищать безопасность Израиля и всех своих региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", подчеркнул он. "Самым решительным образом" нападение Ирана на Израиль осудили и во Франции. "Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации", - заявил глава французского МИД Стефан Сежурне.

Россия не стала осуждать удар Ирана по Израилю

В МИД РФ "выразили озабоченность", комментируя масштабную атаку Ирана на Израиль, и сослались на заявление Тегерана о том, что удар "был предпринят в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН".

В ведомстве также упомянули о войне Израиля против террористической группировки ХАМАС, заявив, что подобные конфликты "зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями". О действиях какой из сторон идет речь, в российском МИД не уточнили.