Чем Россия Путина похожа на Иран Хаменеи

И Москва, и Тегеран рассчитывают на фатальное ослабление Запада. Это может быть их общей ошибкой, считают опрошенные DW эксперты.

Ни в одном сценарии развития событий на Ближнем Востоке конфликт между Ираном и Пакистаном вплоть до этой недели не фигурировал. Но вот итог: обмен ракетными ударами состоялся, послы - пакистанский из Тегерана и иранский из Исламабада - отозваны "для консультаций". На карте региона появилась новая точка напряженности.

Тегеран отомстил за таинственные взрывы?

Хотя, на самом деле, не такая и новая. Белуджистан - территория, населенная преимущественно кочевым народом белуджей. Она поделена между Ираном, Пакистаном и Афганистаном. Движение белуджей за собственную государственность существует как минимум с середины прошлого века. Есть сепаратисты, действующие с территории Пакистана против Ирана, есть те, что, наоборот, базируются в Иране и атакуют Пакистан. Белуджи, в основном, сунниты. Организация "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), по объектам которой ударили иранцы, не просто суннитская, а радикально-исламистская. США внесли ее в список террористических. Действует она весьма активно: не далее как в прошлом месяце ее боевики убили 11 иранских полицейских. И тем не менее, мало кто думал, что иранский режим пойдет на такое обострение отношений с Исламабадом.

Возможно, удар по белуджистанским сепаратистам - своего рода реакция на таинственные взрывы 3 января на кладбище в городе Керман, где проходила церемония памяти убитого в 2020 году американской ракетой в Багдаде генерала корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Такое мнение высказал в беседе с DW профессор Американского университета в Бейруте Жозеф Бахут. "В Кермане погибло полтораста человек. Это стало мощным ударом по авторитету служб безопасности. Иранское руководство, вероятно, посчитало, что не предпринять после этого вообще ничего - значило показать слабость", - предположил эксперт. иран протестыамини

Территория проживания белуджей рядом с пакистано-иранской границей, январь 2024 года Фото: Banaras Khan/AFP/Getty Images

Цинизм и деньги Кремля и Тегерана

Однако помимо борьбы с белуджистанскими повстанцами Иран активно поддерживает ХАМАС в его войне против Израиля; каждодневно укрепляет контроль за практически исчезающим как государство Ливаном с помощью радикальной шиитской организации "Хезболлах"; финансирует и снабжает оружием хуситов (шиитов-зейдитов) в Йемене, воюющих против шаткого центрального правительства, а теперь и международного судоходства в Красном море. Добавим к этому активное содействие Кремлю в войне против Украины и получим находящееся под западными санкциями авторитарное государство, которое умудряется одновременно участвовать сразу в нескольких конфликтах без видимого напряжения сил и истощения ресурсов. И это несмотря на сложную внутреннюю ситуацию и постоянные вспышки недовольства самих иранцев нынешним режимом.

"Во-первых, с точки зрения иранского руководства, наличие сразу нескольких внешних врагов позволяет отвлечь часть населения от домашних проблем, - сказал в интервью DW доцент Катарского университета в Дохе Николай Кожанов. – А, во-вторых, в Тегеране отлично усвоили главное правило сегодняшней ближневосточной политики: почти никто ни за что здесь не воюет сам. Все используют партнеров-"прокси". Для иранцев это хуситы в Йемене, "Хезболлах" в Ливане и, в определенной степени, ХАМАС в израильско-палестинском конфликте".

"Сколько жизней будет потеряно в результате региональных войн, как, например, в Газе, Тегерану безразлично, - считает Жозеф Бахут. - Важен результат: пока Иран способен создавать все новые и новые очаги напряженности, и Запад, и региональные игроки вынуждены будут с ним считаться".

Материальный фактор иранскую верхушку тоже не смущает. Несмотря на многолетние санкции, страна-экспортер нефти и газа никогда не останется совсем без средств. Значит, всегда будут деньги для подпитки союзников. Этот иранский урок, похоже, неплохо выучили и в Москве.

Обломки ракеты после иранского воздушного удара 16 января 2024 года по пакистанской территории Фото: Ghani Kakar/DW

Иран мечтает о "победе" над Израилем

Сегодня приоритет иранского режима - вынудить Израиль пойти на перемирие в войне с ХАМАС. Это, по мнению экспертов, будет в сущности победой Тегерана - спонсора этой организации, признанной большинством стран Запада террористической. "Перемирие будет означать, что Израиль не оккупирует сектор Газа, не вышлет палестинское население в Египет, на Синайский полуостров и вынужден будет вести переговоры об освобождении оставшихся заложников. Ведь вызволить их силой оружия не вышло, - анализирует Жозеф Бахут. - Все это идет в плюс Тегерану".

Кроме того, отмечает Николай Кожанов, "война в Газе окончательно "обнулила" палестинскую национальную администрацию в Рамалле, возглавляемую Махмудом Аббасом. В сущности, единственная палестинская политическая сила, у которой есть влияние и сила - это союзник Ирана ХАМАС. Если же в результате этой войны из политики уйдет Биньямин Нетаньяху, то и это иранский режим сможет записать себе "в актив".

Что Тегеран, несмотря на многолетние усилия, не сможет остановить - так это начавшееся сближение Саудовской Аравии и Израиля. Большинство экспертов по Ближнему Востоку считает, что в ближайшие годы эти страну установят дипломатические отношения. Однако после войны в Газе саудовцы вынуждены будут настаивать на создании палестинского государства как на условии нормализации, а это сильно осложнит переговоры с израильтянами. Это тоже на руку иранскому режиму. Создание палестинского государства - краеугольный камень идеологии современного Ирана, закрепленный в конституции страны еще при основателе исламской республики аятолле Хомейни, предшественнике нынешнего духовного лидера страны Али Хаменеи.

Во что верят Путин и Хаменеи

Есть и геополитические соображения, по которым Иран готов идти на эскалацию региональных конфликтов. "И в Тегеране, и, как мне кажется, в Москве, верят в то, что мировой порядок меняется, - считает бейрутский эксперт Жозеф Бахут. - Запад в представлении иранцев слабеет, новые силы и союзы, типа BRICS, выходят на первый план мировой политики. Поэтому сегодняшние жертвы и риски не напрасны и рано или поздно увеличат влияние и возможности Ирана".

"В Кремле убеждены в глобальном ослаблении позиций США. В Тегеране в это тоже верят и, более того, рассчитывают на неминуемый "уход" Соединенных Штатов из ближневосточного региона, - отмечает доцент Кожаров. - Разумеется, ситуация здесь меняется, многие государства Ближнего Востока стали меньше согласовывать свои действия с Вашингтоном и диверсифицировать контакты. Но, по-моему, Америка это поняла. Она меняет форму и методы своего присутствия, адаптирует их к новым реалиям, но покидать регион не собирается. Расчет на "уход" США может оказаться большой ошибкой Тегерана".

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