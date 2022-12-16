3 месяца протестов в Иране - время для перемен

Молодое поколение иранцев ставит перед собой гораздо большую цель, чем устранение полиции нравов. Речь - о построении свободного, светского и демократического Ирана, убеждена обозреватель DW.

Акция протеста в родном городе погибшей Махсы Амини Фото: UGC/AFP

Как иранская женщина я в течение многих лет носила на голове платок, необходимый не только для того, чтобы прикрыть волосы и лицо. Я считаю его инструментом угнетения и контроля. С хиджабом женщины низводятся до уровня граждан второго сорта. Именно это унизительное обращение и традиционная дискриминация женского населенияв Иране остаются за рамками нынешних дебатов о предполагаемой отмене полиции нравов. И это грубая ошибка, потому что такие дебаты сегодня необходимы.

Необходимо со всей ясностью сказать:режим в Тегеране с момента прихода к власти в 1979 году всегда настаивал на ношении женщинами традиционной мусульманской одежды с целью закрыть лицо и тело. Но долгое время казалось, что никто не обращал внимание на это нарушение фундаментальных прав женщины. Сторонники режима в Тегеране, а также политики западного мира преподносили вопрос о хиджабе в Иране как вопрос культуры.

Побег от полиции нравов

Однако мой опыт говорит об обратном. Мне было 13 лет, когда моего отца арестовали и поместили в тюрьму Эвин за то, что он боролся за права рабочих в Иране. Я помню, что моей матери разрешалось входить в зал суда только в широкой и темной одежде.

Нилуфар Голами, журналист DW Фото: DW

Позже, будучи подростком, мне самой пришлось иметь дело с полицией нравов. До сих пор помню случай, когда, собираясь с подругой в кино, надела красное пальто. Красный - один из цветов, которые они ненавидят больше всего!

Из-за моего красного пальто ко мне на входе в метро подошел представитель полиции нравов. Я помню, как во мне поднялся страх. В тот момент я думала только о том, как избежать ареста.

Я развернулась и побежала прочь так быстро, как только могла. В то же время меня не переставал мучить вопрос, почему мне пришлось бежать и какое преступление я совершила.

Страх перед выходом на улицу

После побега от полиции нравов у меня всегда было плохое предчувствие перед тем, как выйти на улицу в Иране. В 2015 году я уехала из страны. Но и в первые месяцы вынужденного изгнания, выходя на улицу, я испытывала гнетущее чувство страха.

Мне повезло, что я не попала в лапы полиции нравов. В отличии от Махсы Амини, которая умерла три месяца назад в возрасте 22 лет вскоре после ареста 16 сентября…

В связи с трауром по поводу смерти Махсы Амини и многих других невинных жертв режима в Тегеране, дебаты о предполагаемом упразднении полиции нравов кажутся мне недостойной отвлекающей тактикой.

Ведь обязательное ношение традиционного мусульманского головного убора является одним из важнейших столпов Исламской Республики и инструментом контроля не только над женщинами, но и над всем обществом. Население Ирана знает об этом, поэтому люди не верят, что это требование будет отменено.

Несомненно, правительство, скорее всего, попытается реализовать некий негласный план по замене существующей полиции нравов. Это может быть, например, механизм лишения женщин, которые неправильно носят хиджаб, определенных прав и услуг. Такой вывод можно сделать из заявлений представителей власти.

Проблема - не в хиджабе

Но даже если полиция нравов действительно будет упразднена, не стоит забывать, что проблема иранского народа заключается не в обязательном ношении хиджаба, а в режиме, который существует вопреки правам человека.

Молодое поколение, в частности, ставит перед собой куда большую цель: построение свободного, светского и демократического Ирана, который может играть важную роль на Ближнем Востоке и во всем мире.

Настало время для новой иранской революции. И пришло время воздать должное иранским женщинам, которые уже дали сигнал к началу этого процесса - с хиджабом и без него!

Автор: Нилуфар Голами, журналист DW

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