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Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года
Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 годаФото: Social Media/ZUMA/picture alliance
Права человекаИран

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Шабнам Хайн | Наталья Позднякова
23 мин. назад

Движущей силой протестов в Иране, которые продолжаются с середины сентября, являются женщины. Чего они добиваются и против чего протестуют?

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Донья Рад (Donya Rad) 11 дней провела в тюрьме. За то, что осуществила мечту многих иранских женщин - просто выйти на улицу в обычной одежде, беззаботно выпить кофе и позавтракать в кафе. Месяц назад Донья Рад запостила фото, на котором она вместе с сестрой сидит в кафе в одном из самых бедных районов на юге Тегерана, где силен традиционный уклад жизни. Свой пост она подписала так: "Во время работы мы сделали короткую паузу, чтобы позавтракать". Днем позже сестра Доньи написала в "Твиттере", что девушку задержали.

Донья Рад и ее сестра Дина завтракают в кафе. За эту фотографию девушка провела в тюрьме 11 дней
Донья Рад и ее сестра Дина завтракают в кафе. За эту фотографию девушка провела в тюрьме 11 дней Фото: Dina Rad/Instagram

"Для вас это, возможно, звучит смешно, но все, чего мы хотим, это просто нормально жить, - говорит 21-летняя студентка Мариам (имя изменено) из Тегерана в разговоре с DW. - Моя мечта - ходить в нормальной одежде в университет, проводить время с моими друзьями, смеяться и радоваться, а не находиться в постоянном страхе перед задержаниями и арестами".

Женщины борются за свои основные права

С момента начала протестов в Иране, которые были вызваны гибелью 22-летней курдской девушки Махсы Амини, задержанной из-за якобы неправильного ношения хиджаба, женщины являются движущей силой массовых уличных акций. Систематическое унижение и подавление женщин, которое все чаще вызывает у них ярость, играет важную роль в мобилизации протестующих. "Эта ярость объединяет женщин всех социальных слоев", - говорит иранская писательница и активистка Шади Амин в разговоре с DW.

Протесты в городе, где похоронена Махса Амини
Протесты в городе, где похоронена Махса Амини Фото: UGC/AFP

Шади Амин живет в Германии и занимается защитой прав ЛГБТ и других меньшинств в Иране. "Иранские женщины борются за минимальные, базовые права. Государство не только определяет, как женщины могут представлять себя в обществе. Оно на протяжении 40 лет систематически лишает женщин в Иране гражданских прав. Женщины, по законам шариата, должны лишь подчиняться. Но даже если они соблюдают все законы и предписания, например, каждый день носят хиджабы, они все равно находятся в опасности, как Махса Амини, которая была задержана полицией нравов, избита и умерла от побоев".

Впрочем, полиция не берет на себя ответственность за гибель девушки. Кто этому не верит и выходит на мирные протесты, тому грозит опасность быть застреленными силовиками - как это произошло с 32-летней Газале Калаби. Неделю назад в Сети появилось видео, как Газале 21 сентября на свой телефон снимает демонстрацию в своем родном городе Амол в Северном Иране. На 20-й секунде еще слышно, как она говорит: "Не бойтесь! Мы вместе!", затем в Калаби попадает пуля. Ее мобильный телефон падает на землю и продолжает снимать шокированных демонстрантов, они кричат и спрашивают, жива ли еще девушка.

Мечта о нормальной жизни в Иране

"Женщинам известно о жестокости спецслужб", - говорит Шади Амин. "Тем не менее они выходят на улицы и протестуют. Они знают,  что у них не будет светлого будущего, если нынешняя политическая система сохранится. Они образованы и хорошо информированы. Они не считают, что неравенство - это нечто само собой разумеющееся". Согласно официальным данным, 60 процентов учащихся высших учебных заведений в Иране - женщины. Но доля женщин на рынке труда составляет лишь 15 процентов.

Религиозные женщины также поддерживают протесты в Иране, как эта девушка в Тегеране. На алакате написано:
Религиозные женщины также поддерживают протесты в Иране, как эта девушка в Тегеране. На алакате написано: "Нет диктаторской Исламской Республике"Фото: UGC

Иранские женщины возмущены, потому что несмотря на все их усилия у них почти нет шансов на самостоятельную жизнь, которую они могут вести так, как хотят. Независимо от того, что, согласно законам шариата, женщины лишены права голоса и все важные решения в их жизни принимают отцы, братья или мужья, их еще и систематически подвергают дискриминации по гендерному признаку.

Гендерное неравенство в Иране - одна из причин протестов    

Такой вывод содержится в недавнем исследовании, проведенном фондом WEF. В рейтинге "Gender-Gap-Report 2022" Иран находится на 143-м из 146 мест. WEF анализирует положение дел в области равенства полов в таких сферах как образование, медицина, экономика и политика. При этом участие женщин в политической жизни играет ключевую роль в составлении этого рейтинга. Германия сейчас занимает в нем 10-е место.

В Иране же для женщин нет места в структурах власти. Религиозными лидерами они быть не могут. Баллотироваться на пост президента им не разрешается. Из судебной власти женщины исключены. В важнейших экспертных советах и советах безопасности не представлены.

"Мои родители желают, чтобы я уехала, как это сделали мои двоюродные сестры, - говорит студентка Мариам. - Для родителей это будет нелегко. Но они знают, что моя жизнь здесь будет трудной. Многие уехавшие иранки живут за границей и добились успеха. Но я хочу остаться в Иране. Кто знает: может, в этот раз в стране все-таки наступят перемены".

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