Иран обнародовал медзаключение о причинах смерти Махсы Амини

Молодая курдка умерла в сентябре после задержания в Тегеране "за неправильное ношение хиджаба". Смерть Амини вызвала волну массовых протестов против полицейских репрессий по всему Ирану.

Иран обнародовал официальное медицинское заключение о причинах смерти молодой курдки Махсы Амини, кончина которой вызвала волну массовых протестов против репрессий по всей стране. 22-летняя Амини умерла не "от ударов", а от последствий хирургической операции по удалению опухоли мозга, которая была сделана ей в возрасте восьми лет, сообщило в пятницу, 7 октября, иранское государственное телевидение со ссылкой на Организацию судебной медицины Ирана.

В сообщении говорится, что медицинское заключение основано на патологоанатомическом обследовании, результатах вскрытия тела Амини, а также снимках легких и мозга девушки, сделанных с помощью компьютерной томографии. Между тем отец Амини утверждает, что у его дочери было прекрасное состояние здоровья до ее задержания иранской полицией нравов.

Массовые протесты в Иране

Махса Амини умерла 16 сентября после того, как тремя днями ранее она была задержана в Тегеране по обвинению в неправильном ношении хиджаба. По сведениям правозащитников, Амини, находясь под стражей, получила травму головы. Смерть девушки вызвала в Иране массовые протесты против угнетения женщин. В результате подавления протестов, по данным правозащитников, погибли уже около 90 человек.

Между тем власти Ирана отвергли обвинения в том, что силовики при разгоне протестной акции в городе Карадж убили подростка - 16-летнюю Зарину Эсмаилзаде. Органы юстиции страны утверждают, что девушка покончила с собой. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в сентябре сообщала, что Эсмаилзаде умерла после того, как полицейские нанесли ей сильные удары дубинками по голове.

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