40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

В Иране не прекращаются протесты, причиной которых послужила гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Первые протесты вспыхнули в Иране 16 сентября во время церемонии похорон Махсы в ее родном городе Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана, городе Сенендедже, а затем распространились практически по всей стране.

Акция протеста у могилы Махсы Амини

26 октября, когда исполнилось 40 дней со дня гибели Махсы Амини, во многих иранских городах также прошли акции протеста. В них принимали участие тысячи людей, в том числе врачи, которые выступают против присутствия в больницах, куда привозят раненых демонстрантов, силовиков и сотрудников спецслужб. Одна из самых массовых акций протеста состоялась в этот день на могиле Махсы Амини в ее родном городе. Собравшиеся там по случаю завершения 40-дневного траура мужчины и женщины скандировали лозунги: "Женщины, жизнь, свобода" и "Смерть диктатору".

Пробка по дороге в город, где находится могила Махсы Амини Фото: NNSRoj

Как сообщают иранские активисты, сотрудники спецслужб ранее угрожали семье погибшей девушки, если на ее могиле пройдут акции протеста. Чтобы их не допустить, полиция пыталась перекрыть въезд в город. Тем не менее около 10 тыс. человек приехали в город для участия в протестах. Школы в этот день в Секкезе были закрыты якобы из-за волны гриппа. По данным информагентств, для разгона протестующих иранская полиция сначала применила слезоточивый газ, а затем стреляла в толпу.

Все больше иранцев выходят на протесты

Вот уже шесть недель протесты в Иране не стихают и участие в них принимает все больше жителей страны. Многие женщины присоединяются к протестующим. "Мы в ярости. Я не верю, что эта ярость быстро пройдет", - говорит 29-летняя Азаде из Тегерана. По ее словам, участь Махсы Амини может постичь каждую женщину в Иране. "Мы знаем, как жестоко относится к нам полиция нравов, но я все равно больше не ношу хиджаб. Я часто делала это и раньше, как и многие другие молодые женщины в Тегеране. Но сейчас все по-другому. Речь не идет о моем личном решении. Сейчас - это знак солидарности", - говорит Азаде.

Протесты в Иране Фото: ESN/AFP

Она рассказывает, что на фоне протестов все больше иранских женщин проявляют смелость и появляются на улицах города без традиционных мусульманских головных уборов. Многие женщины, которые размещают в интернете свои фотографии и видео без хиджабов, больше не прячут лица, хотя знают, что их могут задержать в любую минуту. Как это произошло с режиссером- документалистом Мойжан Иланлу. Спецслужбы задержали ее 17 октября, в этот момент женщина находилась у себя дома. Она в знак солидарности вышла вместе с другими иранками на протесты без хиджаба и поместила фотографии в соцсетях.

Студентка из Тегерана 22 октября встала за кафедру в Университете Шарифа без мусульманского головного убора. При этом консервативный ректор вуза в этот момент находился в зале в первых рядах. Пока никакого наказания студентки не последовало. В начале октября сотрудники спецслужб окружили университет, где постоянно проходят акции протеста, избили студентов и преподавателей и задержали несколько человек.

Блокировка интернета и санкции против DW

Власти Ирана пытаются подавить протесты всеми возможными способами, в том числе блокировкой интернета и ограничением свободы СМИ. С начала протестов скорость интернета в Иране снизили настолько, что бывают дни, когда не срабатывают VPN, которые жители Ирана используют, чтобы обойти блокировки в Сети. Кроме того, Иран в ответ на санкции со стороны Запада ввел штрафные меры против целого ряда европейских политиков и организаций, в том числе против медиакомпании DW, где под штрафные меры попала редакция вещания на фарси.

Демонстрация в Берлине в знак солдидарности с протестующими в Иране Фото: Ali Eshtyagh/DW

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) обвинил власти в Тегеране в попытках запугивания журналистов. "Режим в Иране уже долгое время угрожает нашим коллегам и их семьям. Это неприемлемо", - заявил он. По словам Лимбурга, иранские власти "поощряют терроризм как внутри страны, так и за ее пределами". Он выразил уверенность, что Германия и Европа усилят давление на Тегеран, и пообещал, что включение в санкционный список не помешает Deutsche Welle предоставлять иранцам достоверную информацию.

Многих жителей Ирана вдохновила акция солидарности, прошедшая в Берлине в минувшую субботу и собравшая более 80 тысяч участников. Иранцы благодарят своих земляков, живущих за границей за их поддержку. "Невероятно, как много наших земляков, живущих по всему миру, много лет, находясь в изгнании, борются за то, чтобы осуществилась наша мечта о свободе", - говорит 47-летняя Реза из Ирана.

Задержания протестующих

"Сотрудники спецслужб в гражданском, но при этом вооруженные, повсюду, - рассказывает DW молодая женщина из Тегерана. - Они без разбора стреляют по людям. Я боюсь присоединяться к участникам акций. Но мы все равно каждый вечер открываем окно и исполняем своего рода революционный гимн в знак солидарности с протестующими. Его слова - твиты с лозунгами демонстрантов, которые вышли на улицы".

"За кардинальные изменения в Иране мы должны заплатить высокую цену, - считает 52-летний Алиреза из Газвина. - Но я опасаюсь того, что многие люди старшего поколения к этому не готовы. И многие, кто как и я, однажды побывал в тюрьме или был задержан, не выходят на протесты".

Протесты в Иране Фото: NNSRoj

25 октября генеральный прокурор Тегерана Али Салехи сообщил, что четыре человека, задержанных в ходе продолжающихся протестов в Иране, могут быть приговорены к высшей мере наказания. Им предъявлены обвинения в "мохаребе" - "войне против Бога", что квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и карается смертной казнью.

В общей сложности 315 человек в иранской столице обвинилив "сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистской деятельности против правительства" и "нарушении общественного порядка и спокойствия", сказал Салехи. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR) в ход протестов в различных городах Ирана погибли 240 человек.

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