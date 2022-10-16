Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

В Иране продолжаются массовые протесты, вызванные гибелью курдской девушки. Главная особенность протестов - активное участие женщин и молодежи. Чего требуют протестующие и как реагируют власти?

16 октября исполняется месяц со дня гибели 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 октября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. По версии полиции, девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Смерть Махсы Амини послужила поводом для начала массовых протестов в Иране, выведших на улицы сотни тысяч человек.

Свыше 200 погибших

Первые протесты вспыхнули 16 сентября во время церемонии похорон в родном городе девушки Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже, а затем распространились практически по всей стране. Сейчас они проходят примерно в 100 городах. Сначала митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, однако постепенно лозунги стали перерастать в социально-политические.

Махса Амини Фото: Social Networks/ZUMAPRESS/picture alliance

Власти взяли курс на жесткое подавление протестов назвав их инициированными из-за рубежа. По данным СМИ, арестованы около 1,5 тысячи демонстрантов. Среди них, активисты женского движения, деятели искусств, оппозиционные политики, спортсмены, студенты. По информации базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации "Комитет по защите журналистов", за решеткой к 4 октября оказалось 35 сотрудников СМИ. В ходе протестов по данным Организации по правам человека в Иране , а также по данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибло более 200 человек из низ 23 ребенка.

Центральная роль женщин в антиправительственных выступлениях

Одной из особенностей нынешних иранских протестов является активное участие в них женщин и молодежи. "Особенность сегодняшних выступлений - центральная роль женщин", - заявил в интервью DW эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Хамидреза Азизи.

Символом протеста стал лозунг "Женщины, жизнь, свобода". Многие женщины в ходе демонстраций снимают хиджабы. Причем, как отмечает Азизи, впервые со времен Исламской революции 1979 года против обязательного ношения хиджаба выступило огромное число государственных партий и сторонников религиозной идеологии. Они активно публикуют посты за отмену либо обязательных законов о хиджабе, либо полиции нравов, которая следит за соблюдением этих законов.

Активность молодежи в протестах

В некоторых университетах преподаватели отказываются выходить на работу, протестуя против задержания своих студентов. Последние же активно участвуют в массовых протестных акциях и призывают сограждан к забастовкам. Соответствующие заявления были опубликованы Советом студенческих союзов.

Протесты в Иране Фото: SalamPix/abaca/picture alliance

Причем, в отличие от протестов, которые проходили в 2009 году против результатов президентских выборов, в нынешних акциях участвует преимущественно молодежь - от 18 до 35 лет. По информации проправительственной иранской газеты Javan, 90 процентов демонстрантов моложе 25 лет.

"Сегодняшняя молодежь в Иране - это поколение интернета, и благодаря соцсетям молодые люди имеют большее политическое самосознание, чем предыдущие поколения. Им ясно, кто в ответе за современную ситуацию в Иране, и поэтому их выступления направлены против Хаменеи и политического режима в стране", - заявил в интервью DW живущий в канаде иранский правозащитник, адвокат Сайид Дехган.

Протесты становятся политическими

Начавшийся как социальный, протест в Иране превращается в политический. Среди лозунгов появились призывы к смене режима, которые звучат впервые с 1979 года. Протестные настроения подогреваются и серьезными экономическими проблемами, которые оказался неспособным решить президент Ибрагим Раиси.

Забастовка нефтяников в Абадане Фото: UGC

В последние дни к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли, которая является одной из ключевых в экономике Ирана. Как сообщают СМИ, сначала забастовку устроили сотрудники крупных НПЗ в Бушере, Дамаванде и Эселуйе. Более тысячи нефтяников приняли участие в акции протеста, блокируя местные дороги. Затем к протестам присоединились сотрудники крупнейшего в стране НПЗ в Абадане. "Пришло время массовых протестов. Готовьтесь ко всеобщим забастовкам, - говорится в заявлении местного комитета рабочих . - Это лишь начало пути, мы будем продолжать наши протесты каждый день вместе с народом".

Протесты продолжают шириться даже несмотря на отключение властями интернета. Как отметил политолог Азизи, у правительства есть много репрессивных ресурсов, которые еще не использовались в этих протестах в полной мере, но люди перестали бояться и это принципиальное изменение общественно-политической ситуации в Иране.

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