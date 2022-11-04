Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

В Иране не стихают массовые протесты. Власти жестко подавляют уличные акции. Правозащитники сообщают о задержаниях и похищениях демонстрантов, а также о давлении на их родных.

С 16 сентября в Иране не прекращаются протесты, которые были вызваны смертью курдской девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся. Как утверждают ее родственники - из-за избиения полицейскими.

Иранские власти пытаются жестко подавить массовые уличные акции - демонстрантов задерживают, угрожают им смертной казнью. Родные многих задержанных в ходе протестов иранцев не хотят общаться с иностранными СМИ, не отвечают на запросы или дают понять, что опасаются обвинений в шпионаже со стороны местных спецслужб за то, что передают информацию зарубежным журналистам.

На родственников задержанных оказывают давление

"Родственники находятся под чудовищным психологическим давлением. Они опасаются за жизнь своих близких, с одной стороны, а с другой - их самих запугивают, - говорит журналист Масуд Каземи в беседе c DW. - Многие семьи не знают, где искать своих детей, которые были задержаны. Каждый день возле тюрем стоят длинные очереди, и люди в отчаянии".

В ходе массовых протестов в Иране уже было задержано около 10 тысяч человек Фото: YJC

Масуд Каземи - бывший главный редактор иранского политического журнала Seda ye Parsi. Больше года он живет в Турции. В Иране ему запрещено работать журналистом. В 2019 году Каземи был арестован после того, как написал статью о коррупции в иранском министерстве внутренних дел. В момент, когда повышение цен на бензин вызвало в Иране массовые протесты, журналист находился в тюрьме.

"Я на себе испытал, как плохо обращаются с задержанными - часто речь идет о молодых людях. Многих из них похитили сотрудники спецслужб в штатском и увезли в неизвестном направлении, их били, допрашивали. Многие, находясь под давлением, перед включенными видеокамерами сами свидетельствовали против себя, не задумываясь о том, что все это может использоваться против них", - делится Масуд Каземи.

Суд над задержанными

Арестованные демонстранты должны предстать перед судом. Только в Тегеране обвинения были предъявлены около 1000 человек. Провластное информационное агентство Tasnim утверждает со ссылкой на Высший суд провинции Тегеран, что они принимали участие в саботаже. Якобы обвиняемые нападали на сотрудников спецслужб и совершали убийства, а также поджоги общественных зданий.

Среди участников акций протеста в Иране в основном молодежь Фото: UGC

Сколько всего человек были арестованы за минувшие недели и где они содержатся, неизвестно. В соцсетях можно найти разные списки, которые ежедневно обновляются. В одном из таких списков 2 ноября появилось 25 новых фамилий студентов, местонахождение многих из них неизвестно.

Иранские тюрьмы сейчас переполнены, и многих арестованных временно отправляют в лагеря министерства госбезопасности, как сообщают правозащитники. Они говорят о 10 тыс. арестованных демонстрантах. По данным правозащитников, минимум 270 человек были убиты с начала протестов.

В отношении демонстрантов применяют насилие

"В полицейских участках в отношении демонстрантов применяют насилие", - указывают в Бюро ООН по правам человека. Его пресс-секретарь Равина Шамдасани, выступая в конце октября в Женеве, отметила, "что особую тревогу вызывают сообщения о том, что раненых демонстрантов из больниц переводят в места лишения свободы". Кому-то из задержанных отказывают в медицинской помощи. Шамдасани, сославшись на различные источники, заявила, что родственникам убитых демонстрантов не выдают тела.

Иранские женщины выходят на протесты в знак солидарности Фото: UGC

"Демонстрантов не задерживают. Их сознательно увозят в неизвестном направлении, чтобы вызвать страх и панику в обществе", - поясняет Сайед Дегнан, иранский адвокат, специализирующийся на защите прав человека. Он уже несколько месяцев живет в Канаде. С адвокатом постоянно контактируют семьи, которые ищут своих пропавших без вести родственников. В Иране почти не осталось независимых адвокатов, которые могут вступиться за своих подзащитных, не опасаясь оказаться в тюрьме и подвергнуться политическому преследованию.

"Нормы правового государства больше не имеют значения. Согласно Уголовному кодексу, власти должны в течение суток сообщить родственникам задержанных о том, где они находятся и почему задержаны. Но государство не соблюдает законы, которые само же и установило", - констатирует Дегнан.

Для того чтобы задержанного освободили, родственники должны внести залог, который часто составляет в пересчете несколько тысяч евро. Многие вынуждены обращаться к друзьям и родным, чтобы собрать эти деньги, говорит Дегнан. Таким образом государство оказывает огромное давление на окружение протестующих. Они не только испытывают страх после своего освобождения и не могут критически высказываться и участвовать в протестах, но и оказываются под контролем своего социального окружения.

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